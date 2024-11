Nederlanders kiezen steeds vaker voor een luxe lunch

Laatst geüpdatet op november 18, 2024 by Redactie

Nederlanders kiezen steeds vaker voor gemak en luxe voor hun lunch. Zo verdwijnt de oeroude broodtrommelcultuur en maakt die plaats voor het bestellen van een lunch op kantoor of thuis. Al voor corona werd de trend ingezet waarbij Nederlanders niet langer dagelijks rekenen op de thuis gesmeerde boterhammen. Besteldata van de grootste etenbestelsite van Nederland, laat een duidelijke verschuiving zien: Nederlanders bestellen door de jaren heen steeds vaker de lunch thuis of op het werk met een toename van 157 procent sinds 2018. Vooral in de steden Nijmegen (+250%), Breda (+236%) en Amsterdam (+203%) is de groei opvallend groot. Zo blijkt uit Het Grote Lunch Onderzoek dat Thuisbezorgd.nl uitvoerde aan de hand van ruim 14.000 aangesloten restaurants.

Lees ook: Lekkere tips voor fijne boterhammen met groenten en kruiden

Luxe en smaakvol: de nieuwe Nederlandse lunch

Nederlanders die lunch bestellen houden van een luxe belegd broodje. Van een simpele boterham met kaas in de broodtrommel, gaan we nu liever voor een luxe variant. Een klassiek broodje carpaccio is daarbij de absolute favoriet en werd het afgelopen jaar veruit het meest besteld. In de top tien meest bestelde broodjes vind je verder nog luxe belegde broodjes en sandwiches met kip teriyaki, gerookte zalm, tonijn en een malse steak.

Traditionele lekkernijen

Naast de belegde broodjes, blijft de liefde voor regionale specialiteiten groot. De meest bestelde regionale ‘signature dishes’ op een rij:

Broodje haring

Met of zonder ui? Hollandser dan een broodje haring krijg je het bijna niet. En al jaren een populair broodje tijdens de lunch voor veel Nederlanders. Waar je hem vroeger alleen bij de lokale visboer kon kopen, kun je deze typische Nederlandse lekkernij tegenwoordig ook gewoon thuis laten bezorgen. Gemiddeld betaal je € 4,78 voor een broodje haring, al zijn er wel grote lokale verschillen. Zo ben je in Zuid-Holland veel goedkoper uit (€ 3,46) dan in Limburg (€ 6,95).

Eierbal

Deze snack, in Groningen ook wel Aaierbal genoemd, is misschien wel de meest bekende lokale snack uit het hoge noorden. De eierbal wordt gemaakt van een gekookt en gepeld ei in ragout of ragout met kerrie, die vervolgens wordt gepaneerd en gefrituurd. Een must-have voor op je culinaire bucketlist. De prijs voor deze lekkernij loopt uiteen van € 2,70 tot € 4,66.

Lees ook: Hoe en hoeveel te eten tijdens de lunchpauze

Worstenbroodje

Het Brabantse worstenbroodje, wie kent hem niet? Ook voor deze snack lopen de prijzen aardig uiteen. Het goedkoopste worstenbroodje bestel je binnen de provincie voor € 2,00, terwijl je voor de duurste variant € 3,39 kwijt bent. Er zijn lokale verschillen: in Eindhoven ben je gemiddeld € 2,71 kwijt voor een worstenbroodje en in Den Bosch ligt de gemiddelde prijs op € 2,86.