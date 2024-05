Nederlanders onderschatten medische kosten huisdier

Laatst geüpdatet op mei 13, 2024 by Redactie

Nederlandse huisdierbaasjes zijn zich onvoldoende bewust van de kosten die bij de zorg voor een huisdier komen kijken. Zo blijkt uit recent onderzoek van DVJ Insights, in opdracht van huisdierenverzekeraar Figo. De Nederlandse baasjes schatten de kosten voor een medische behandeling namelijk zo’n vijf à zes keer lager in dan realistisch is, waardoor zij voor verrassingen komen te staan na een bezoek aan de dierenarts.



Uit het onderzoek is gebleken dat ruim 70 procent van de Nederlandse honden- en kattenbaasjes vindt dat hun favoriete viervoeter minstens dezelfde zorg en behandeling verdient als zijzelf. Toch geeft een aanzienlijk aantal, 65 procent, aan de dierenarts alleen te bezoeken wanneer dit echt hoognodig is. De voornaamste reden hiervoor is de hoogte van de kosten; meer dan 40 procent noemt de prijzen onredelijk. Hier speelt het gebrek aan bewustzijn van de kosten die gepaard gaan met veterinaire zorg een belangrijke rol. Dit gebrek aan bewustzijn heeft uiteindelijk ook invloed op de besluitvorming. Voor de helft (54%) spelen deze hoge kosten namelijk een doorslaggevende rol in de keuze voor behandelingen.

Verwachte medische kosten versus realiteit

De gemiddelde medische kosten voor een huisdier zijn in het afgelopen jaar met 10 procent per behandeling gestegen (bron: DigiRedo). Dit maakt het contrast tussen de verwachte medische kosten en de werkelijke kosten nog scherper. Het gemiddelde bedrag dat de Nederlandse huisdierenbezitters verwachten kwijt te zijn aan een medische behandeling voor hun hond of kat is zo’n vijf à zes keer lager dan de werkelijke kosten. Zo verwachten de Nederlandse kattenbaasjes bijvoorbeeld dat de behandeling voor een gebroken pootje hun € 347,- zal kosten, terwijl dit in werkelijkheid, afhankelijk van de complexheid van de breuk en het onderzoek wat nodig is op kan lopen tot wel € 2.000,- Deze kloof leidt vaak tot onverwachte financiële uitdagingen. Eén op de vijf hondenbaasjes geeft aan het bedrag dat hij of zij bereid is per jaar te betalen aan zorgkosten (dit wordt op gemiddeld € 1.400,- geschat) niet direct op te kunnen brengen.



Pascale Fuchs is ondernemer in de dierenbranche en directeur Dierenartsen Spoed Telefoon, zij herkent de verhalen: “Vanuit onze triage dienst tijdens spoeddiensten merken we dat mensen regelmatig aangeven te wachten met het bezoeken van de dierenarts omdat ze de kosten niet kunnen dragen. Of ze hebben bezoek aan de dierenarts uitgesteld en op het moment dat het echt niet meer gaat, zijn ze aangewezen op spoedzorg, wat hogere kosten met zich meebrengt. Met betrekking tot het stijgen van kosten voor veterinaire handelingen is dat niet alleen te wijten aan inflatie, maar ook door de humanisering van huisdieren. Baasjes verwachten steeds vaker dat hun geliefde huisdieren dezelfde zorg en behandeling krijgen als mensen. Dat betekent dat dierenartsen moeten investeren in geavanceerde apparatuur, up-to-date kennis en gespecialiseerde trainingen om aan die verwachtingen te kunnen voldoen. Behandelingen kosten daardoor meer tijd, middelen en expertise dan voorheen. Daarnaast hebben dierenartsen al jaren eigenlijk te weinig gerekend voor behandelingen en zijn ook binnen praktijken (arbeids)kosten gestegen om het veterinaire team een redelijk salaris te kunnen betalen.”

Financiële strijd

De wens om een huisdier de beste zorg te bieden en een gelukkig leven te laten leiden, plaatst Nederlandse huisdierbezitters in een moeilijke (financiële) positie. Eén op de drie huisdierbaasjes geeft aan niet voldoende middelen te hebben voor onvoorziene zorgkosten. Zo heeft 14 procent van de hondenbaasjes en 11 procent van de kattenbaasjes in het verleden weleens een medische behandeling voor hun huisdier uit moeten stellen.



Desondanks blijven huisdierbezitters vastberaden om hun geliefde metgezellen de beste zorg te bieden. Slechts 4 procent van de hondenbaasjes en 5 procent van de kattenbaasjes geeft aan uiteindelijk volledig af te zien van een behandeling. 29 procent is zelfs bereid geld te lenen van vrienden of familie als ze de medische behandeling niet kunnen betalen, terwijl één op de tien zelfs bereid is een lening af te sluiten om de juiste behandeling te kunnen bekostigen. Het feit dat 20 procent van de huisdierbezitters aangeeft hun beslissing om een huisdier te nemen te heroverwegen als ze vooraf op de hoogte waren geweest van de medische kosten, benadrukt de financiële uitdagingen waar huisdierbezitters mee te maken hebben.



“Dit onderzoek benadrukt hoe belangrijk het is om meer bewustwording te creëren rondom de werkelijke (medische) kosten van een huisdier”, zegt Paul Kager van Figo Nederland. “Uit het onderzoek blijkt dat de bedragen die men zelf maandelijks apart zet vaak ver onder de werkelijke medische kosten liggen. Een maandelijkse premie afstaan voor een dierenverzekering is daarom een praktische manier om niet met onverwachte verrassingen te hoeven dealen, maar ook te kunnen focussen op het bieden van een gelukkig én gezond leven voor je huisdier.”

Onverwachte verrassingen voorkomen

Een maandelijkse bijdrage voor medische kosten, zoals een huisdierenverzekering, wordt door 52 procent van de Nederlandse hondenbezitters gezien als een oplossing om niet langer verrast te worden door hoge rekeningen. De exacte verzekeringscijfers zijn niet bekend, maar schattingen variëren van 3 tot 8 procent van de Nederlandse huisdierbezitters die daadwerkelijk een verzekering hebben.



Bovendien geeft 58 procent aan dat ze vinden dat mensen, voordat ze een huisdier aanschaffen, eerst verplicht een screening of test zouden moeten ondergaan om zeker te stellen dat ze de zorg voor een huisdier aankunnen. Meer dan de helft is van mening dat alleen mensen die zich de zorg voor een huisdier kunnen veroorloven ook daadwerkelijk een huisdier zouden mogen nemen.