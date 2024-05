Nederlanders onderschatten ochtendzon

Laatst geüpdatet op mei 2, 2024 by Redactie

Recent onderzoek naar zonbescherming van Etos, uitgevoerd door onderzoeksbureau Verian, toont dat Nederlanders de zon en haar UV-stralen nog vaak onderschatten. Ondanks dat vrijwel iedereen zich insmeert met zonnebrand op een stranddag, blijken er bij veel mensen hardnekkige mythes en onjuiste aannames te bestaan over veilig zonnen. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders alleen smeert op de warmste uren van de dag. Gezien het KNMI vandaag al vanaf 10 uur een hoge zonkracht voorspelt, benadrukt Etos het belang van continue huidbescherming omdat ook buiten die bekende piekmomenten dezelfde zon schijnt.

Lees ook: Welke zonnebrand past het beste bij jouw huidtype?

Het onderzoek legt een grote tegenstrijdigheid bloot: Hoewel 96 procent van de mensen zich wel met zonnebrand insmeert op het strand of bij het zwembad, geeft 63 procent aan vaak nog niet onderweg te smeren. De zon maakt echter geen onderscheid tussen een ontspannen dag op het strand of de fietsrit ernaartoe. Ook geeft iets minder dan de helft aan pas te smeren als ze de zon op hun huid voelen branden. “Van kinds af aan leren we om ons vooral tussen 12.00 en 15.00 uur in te smeren, maar de zon houdt zich niet aan onze klok”, benadrukt Petra Bremer, directeur marketing bij Etos. “Het is dus belangrijk dat we niet vergeten dat de zon in de ochtend vaak al even gul schijnt als in de middag. Ook twee uur eerder heeft onze huid bescherming nodig, want het is immers dezelfde zon.”

Ontspannen onder dezelfde zon

Nederlanders denken vooral aan zonnebrand smeren als ze gepland gaan zonnen. Wanneer het om alledaagse activiteiten gaat, grijpen mensen minder snel naar de zonnebrandfles.



Marijne Landman, directeur van het Huidfonds, beaamt dat veel mensen zich nog niet altijd bewust zijn van de zonkracht en de bijbehorende risico’s. “Ook buiten de beter bekende zon-momenten om, kan de zon schade aanrichten aan je huid. Dat vraagt echt om een nieuwe gewoonte”, aldus Landman. “Kijk bijvoorbeeld elke ochtend op je weerapp wat de zonkracht wordt. Wordt de UV-index 3 of hoger? Bescherm dan je huid door de zon te weren, met kleren en door te smeren.”



“We hopen dat dit nieuwe inzicht mensen uitnodigt om op een laagdrempelige manier hun vragen over zonkracht te stellen bij Etos. In al onze winkels is altijd een gediplomeerde (assistent)drogist aanwezig om deskundig advies te geven”, besluit Bremer.

Lees ook: Dermatoloog aan het woord: zo bescherm jij je huid tegen de zon

Opvallende resultaten:

Driekwart van de Nederlanders weet niet dat de ochtendzon even krachtig kan zijn als die schijnt in de middag.

Voor circa 70 procent hangt het af van het moment op de dag of ze zich insmeren en voor circa 80 procent van moment in het jaar.

Een derde van de Nederlanders die aangeeft gemakkelijk te verbranden, smeert zich toch vaak pas in als de zon begint te branden op de huid of op het heetste moment van de dag.

Twee derde van de mensen die wel eens in de tuin werken, smeert zich dan vaak niet in. Bij ontspannen in de tuin smeert 50 procent zich wel in.

Ook andere alledaagse buiten- activiteiten, zoals boodschappen doen of winkelen, gebeuren veelal onbeschermd: 86 procent geeft aan zich dan meestal niet in te smeren.