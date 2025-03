Nederlanders reizen massaal naar Wie is de Mol?-landen

Laatst geüpdatet op maart 3, 2025 by Redactie

Na afloop van een seizoen van Wie is de Mol? stijgt het aantal boekingen naar het opnameland aanzienlijk. Dit blijkt uit de jaarlijkse honderdduizenden Nederlandse boekingen van autoverhuurder Sunny Cars. Albanië laat de grootste groei zien. Hier is het aantal boekingen sinds de uitzendingen in 2022 inmiddels vertienvoudigd.



De stijging in Albanië begon direct na het Wie is de Mol?-seizoen van 2022. In datzelfde jaar waren er al vier keer zoveel boekingen naar het Balkanland vergeleken met 2021. “Hier wordt wel vergeleken met een coronajaar, dus een grotere stijging is logisch. Maar als we Albanië vergelijken met het gemiddelde, groeide dit land twee keer zo snel”, legt Suzanne Al van Sunny Cars uit. De stijging zet door, want in 2023 groeide het aantal boekingen naar Albanië met nog eens 300 procent en in 2024 met nog eens 190 procent. “Naast de effecten van Wie is de Mol? waren er voor dit land ook andere aanjagers, zoals TikTok”, zegt Al.

Anderhalf keer meer boekingen in Zuid-Afrika

In 2023 vond Wie is de Mol? plaats in Zuid-Afrika. In hetzelfde jaar groeide deze bestemming met anderhalf keer meer boekingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Al licht toe: “Dit was ook meer dan de gemiddelde groei van onze boekingen, die in 2023 op 35 procent uitkwam”.

Vertraagd effect bij Mexico

De groei in Mexico, het land dat in het seizoen van 2024 de opnamelocatie was, is later op gang gekomen. In de afgelopen drie maanden is de eerste opvallende stijging te zien van 30 procent ten opzichte van 2024. Al legt uit: “De latere groei kan komen doordat dit een verre reis is. Bij dit soort bestemmingen zien we vaak een vertraging in de boekingen, omdat verre reizen meestal verder van tevoren worden gepland.” Wie is de Mol? wordt altijd aan het begin van het jaar uitgezonden van januari tot begin maart.

Verwachte stijging naar Cambodja

Het huidige seizoen is opgenomen in Cambodja. De finale vindt aanstaande zaterdag plaats. “Het is nog te vroeg om trends te zien, maar de verwachting is dat ook deze bestemming in populariteit zal toenemen. Wij verhuren hier alleen geen auto’s, omdat autorijden voor toeristen sterk wordt afgeraden. Dit komt onder andere doordat een Cambodjaans rijbewijs verplicht is en de infrastructuur op veel plekken slecht is. Daarom wordt aangeraden om in dit land een auto met chauffeur te huren”, aldus Al.