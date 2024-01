Nederlanders vinden volkorenbrood net zo lekker als bruinbrood

Veel Nederlanders zien volkorenbrood vooral als de gezonde optie en niet als de lekkerste optie. Recent vergelijkend smaakonderzoek in opdracht van het Nederlands Bakkerij Centrum wijst uit dat dit onterecht is. Er zit geen significant verschil in het cijfer dat mensen geven, wanneer ze een sneetje volkoren en een sneetje bruin proeven, zonder te weten welke. Het Nederlands Bakkerij Centrum organiseert van 22 t/m 28 januari weer de jaarlijkse Week van het Brood. In deze week laat de bakkerijsector zien dat volkoren niet alleen veel gezondheidsvoordelen biedt, maar ook heel smakelijk is.

Een kleine stap die veel verschil maakt

Er zit een verschil in de samenstelling van volkorenbrood en bruinbrood. Bruinbrood maken bakkers van meel: een combinatie van bloem en volkorenmeel. Hoewel dit gezond is, is volkorenbrood nog gezonder. Volkorenbrood is namelijk altijd gemaakt van enkel volkorenmeel, 100% dus. De hele graankorrel wordt gebruikt, van kiem tot zemel, en bevat daarom de meeste voedingsstoffen. In het onderzoek werden verschillende smaak aspecten van brood getest. Van de (versheid van de) geur, totale smaak, sterkte van de smaak en droogheid/klefheid tot de knapperigheid van de korst en de nasmaak. Het enige significante verschil zat ‘m in de nasmaak, die iets beter werd beoordeeld bij bruinbrood.



Linda van Zonsbeek, Kennisspecialist Voeding & Gezondheid bij het Nederlands Bakkerij Centrum: “Volkorenbrood is op elk moment van de dag een goede keuze. Het geeft je de energie en voedingsstoffen om er volop tegenaan te gaan. En het is ook gewoon heel lekker, blijkt uit dit onderzoek. Switchen van bruin naar volkorenbrood is echt een hele kleine moeite. En het levert ook nog gezondheidswinst op. Hoe makkelijk kan de meest gezonde keuze zijn?”

Volkoren bevat 28% meer vezels dan bruinbrood

Dit onderzoek wil Nederlanders aanmoedigen om de gezondste keuze te maken in het broodschap. Van alle soorten brood bevat volkorenbrood de meeste voedingsstoffen. Zo is volkoren rijk aan vezels. Eén snee volkorenbrood levert je 28% meer vezels dan bruin. Het Voedingscentrum adviseert ook om vooral volkorenproducten te eten, als onderdeel van gevarieerde en evenwichtige voeding en leefstijl. Echter komt driekwart van de Nederlanders nog niet aan de aanbevolen hoeveelheid vezels.



Marianne Rook, Gezondheidsvoorlichter Maag Lever Darm Stichting: ‘’Vezels zijn onmisbaar voor een gezonde darmwerking. Ze voeden je microbioom, zodat miljarden bacteriën goed kunnen functioneren. We weten bovendien dat veel ziekten in de darmen beginnen of een relatie hebben met darmgezondheid. Niet alleen spijsverteringsziekten, maar ook ziekten zoals diabetes type 2. Daarom is het belangrijk dat we meer vezels eten, bijvoorbeeld uit volkorenbrood.‘’

Volkoren en bruin meest gegeten

De meest gegeten broodsoorten op het moment zijn volkoren (55%) en bruine boterhammen (43%). Dit blijkt uit het jaarlijkse GfK-onderzoek van het Nederlands Bakkerij Centrum. Een opvallend resultaat is dat brood vooral bij het avondeten in populariteit toe lijkt te nemen. In 2021 gaf 10% aan brood te eten tijdens de avondmaaltijd, in 2022 klom dit licht naar 11% maar in 2023 steeg dit naar 14%.