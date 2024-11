Nederlanders willen meer bewegen, tijdgebrek grootste belemmering

Laatst geüpdatet op november 13, 2024 by Redactie

Ruim driekwart van de Nederlanders wil dagelijks meer bewegen, maar te weinig tijd door werk of gezinsverplichtingen is de grootste belemmering. Vooral bij mensen met een zittend beroep. Dit blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van het Diabetes Fonds en de Bas van de Goor Foundation. Terwijl bewegen cruciaal is voor je gezondheid: je kan onder meer je risico op diabetes type 2 aanzienlijk verlagen. Een halfuur bewegen per dag maakt al verschil. Op Wereld Diabetes Dag vragen beide organisaties samen met zes andere partners aandacht voor het belang van bewegen voor mensen met en zonder diabetes. Zij roepen Nederland op: wandel een half uurtje door je buurtje.



“Bewegen is heel belangrijk om gezond te blijven”, zegt Bas van de Goor, olympisch kampioen en directeur van zijn eigen foundation. “Voor iedereen, ook voor mensen met diabetes. Met bewegen kan je op een gezond gewicht komen en blijven, en kan je voorkomen dat je chronische ziektes zoals diabetes type 2 krijgt. Door te bewegen slaap je beter, ervaar je minder stress en werkt je insuline beter.” Ook Diena Halbertsma, directeur Diabetes Fonds, benadrukt het belang van bewegen: “Al 1,1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes type 2 en dat aantal groeit iedere dag. We willen voorkomen dat nog meer mensen deze nare ziekte krijgen of dat de ziekte verergert, en onderstrepen daarom dat het zo belangrijk is om te bewegen, liefst elke dag.”

Belemmeringen

Ruim driekwart van de Nederlanders wil dagelijks meer bewegen, vooral door te wandelen. Toch ervaren velen drempels. De belangrijkste belemmering om niet (vaker) dagelijks in beweging te komen is tijdgebrek, bijvoorbeeld door werk of gezinsverplichtingen, gevolgd door vermoeidheid en een gebrek aan energie. Ook het weer speelt een rol: regen en harde wind houden mensen vaak binnen. Opvallend genoeg geven vrouwen vaker dan mannen aan dat vermoeidheid en energiegebrek hen tegenhouden om (vaker) dagelijks te bewegen.

Alle beweging telt

“Ook al ben je heel druk of heb je een kantoorbaan, ook dan kan je altijd wel een moment vinden om te bewegen”, zegt Bas. “Je hoeft niet elke dag lang intensief te sporten. Elke dag tenminste een half uurtje bewegen en dat lichaam aan het werk zetten is al goed voor je gezondheid. Alle beweging telt. Kijk ook vooral waar je bewegen kan inpassen in je dagelijkse activiteiten. En heb je weinig energie? Geloof me, van regelmatig bewegen voel je je juist minder moe en meer energiek.”

Handige tips van Bas:

Pak de fiets naar je werk. Of naar het treinstation, in plaats van de bus.

Maak een lunchwandeling. Dat kan op kantoor maar ook thuis. Zoek bijvoorbeeld een collega als vast wandelmaatje.

Kijk welke vergaderingen je ook wandelend kan doen.

Pak de trap in plaats van de lift.

Doe lopend je boodschappen.

Zet je auto soms iets verder weg bij je afspraak. Dat stukje wandelen is goed voor je.

Niet onbelangrijk: doe iets wat je leuk vindt en bij jou past.

Gezondheid het meest belangrijk

De belangrijkste reden voor Nederlanders om (vaker) dagelijks te bewegen is hun lichamelijke gezondheid: ze willen in vorm blijven en hun risico op ziekten verlagen. Daarnaast is mentale gezondheid een sterke motivatie, zoals het verbeteren van hun humeur, verminderen van stress en verhogen van concentratie. Ook bewegen Nederlanders omdat ze er simpelweg plezier uithalen.