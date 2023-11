Nederlanders willen vakantie gebruiken om tot rust te komen

Laatst geüpdatet op november 7, 2023 by Redactie

Bijna twee op de drie Nederlanders (61%) wil vakantie gebruiken om tot rust te komen en/of te ontsnappen aan dagelijkse routines. Maar tegelijkertijd plant met name de jongere generatie – van 18 tot 30 jaar – zijn vakantie of weekend weg zo vol mogelijk, gedreven door een gevoel van druk om zo veel mogelijk uit hun vakantie te moeten halen. Visit Friesland, die het onderzoek liet uitvoeren door PanelWizard onder ruim duizend Nederlanders, roept deze generatie op om hun vrije tijd ook te gebruiken om op te laden. Dat kan bijvoorbeeld door hier bij keuze van een bestemming al rekening mee te houden.

Ruim vier op de tien mensen die weleens op vakantie of weekend weg gaan, in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, geven aan tijdens de vakantie of weekend weg bewust bezig te zijn met uitrusten. Maar ondanks de wens om tot rust te komen, ervaart vooral die jonge groep 18- tot 30-jarigen een vorm van druk tijdens hun trip:

Ongeveer de helft (48%) van hen geeft aan het gevoel te hebben alles uit een vakantie of weekend weg te moeten halen;

Een kwart (24%) plant tripjes zo vol mogelijk;

Vier op de tien (44%) zijn tijdens de trip bewust bezig met het maken van foto’s en video’s om dit met anderen te kunnen delen;

Daarnaast geeft 30 procent zelfs aan FOMO (Fear Of Missing Out; de angst om ervaringen of gebeurtenissen te missen) te ervaren als ze op vakantie een lege planning hebben.

Belang van ontspanning

De Nederlandse maatschappij is ingericht op – soms al ruim van tevoren – plannen en reserveren van activiteiten. Uit het onderzoek blijkt echter dat tweederde hun vakantie/weekend weg meestal niet of zelfs nooit zo vol mogelijk plant, zo blijft er ruimte over voor spontaniteit. Het is belangrijk om tijdens een trip ruimte in te bouwen voor belevingen, maar hier goed in te doseren, zo legt Ondrej Mitas, wetenschapper aan de Breda University of Applied Sciences, en ervaringsonderzoeker op het gebied van vakantie en kwaliteit van leven, uit: “Je vrije tijd gebruiken om in een andere omgeving verbinding te maken met natuur of de mensen om je heen zorgt voor de meeste, en langdurigste positieve effecten op je geluksgevoel. We zien alleen dat veel Nederlanders op vakantie de neiging hebben zo veel mogelijk belevingen af te willen vinken, maar het is aangetoond dat de effecten uitblijven bij zo’n materialistische insteek van vrijetijdsbesteding. Kortom, in het moment zijn tijdens je trip is dus belangrijker dan zoveel mogelijk beleven.”

Elementen om op te laden

Eerdere onderzoeken toonden de positieve effecten van een verblijf in de natuur en bij water al aan. Het recente onderzoek bevestigt dit effect opnieuw: bijna 9 op de 10 Nederlanders geeft aan (heel) veel rust te ervaren in de natuur, 77 procent ervaart dit bij het water. Een meerderheid van de mensen associeert een vakantie in Friesland met rust (57 procent). Hoewel vakantiegangers soms ver afreizen naar de plek van bestemming, zijn de elementen om weer volledig op te laden dus ook dichter bij huis te vinden. Friesland is, met onder andere het IJsselmeer, de Friese Meren en de Waddenzee, de provincie met de meeste wateren in Nederland. Daarnaast bedraagt het totale oppervlakte van de natuurgebieden in Friesland enkele honderden vierkante kilometers. In combinatie met de cultuurhistorische 11 steden en verschillende Unesco Werelderfgoed locaties, maakt dit Friesland bij uitstek geschikt als bestemming om de zinnen te verzetten en op te laden.

Friese land

Cijfers van CBS laten zien dat inwoners van Friesland het meest tevreden zijn van alle provincies in Nederland. Zo ervaren de Friezen een goede gezondheid, hebben ze relatief veel sociale contacten, is er veel natuur en weinig uitstoot. Visit Friesland, het toerismebureau van de provincie Fryslân, wil daarom iedereen laten ervaren hoe het is om te leven als een Fries.



“Vakantiegangers reizen soms de halve wereld af op zoek naar ontspanning. Toch zorgt dat reizen vaak ook weer voor de nodige stress, wat de ontspanning kan overschaduwen. Vakantiegangers zouden zich daarom bij de keuze van bestemming al kunnen afvragen hoe en waar ze echt op kunnen laden. Om de goede balans tussen ontspanning en avontuur te vinden, en zo het optimale uit hun vrije tijd te halen”, vertelt Martin Cnossen van Visit Friesland. “Met een bruisende cultuursector, de rijke historie, vele mogelijkheden voor beweging, de 11 steden en de grote oppervlakte aan natuur, krijgt elk soort vakantieganger hier de mogelijkheid om het hele jaar door op te laden.”



Fotocredit: Mijke Bos