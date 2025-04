Nederlanders zien duurzaam reizen als waardering voor lokale cultuur

Laatst geüpdatet op april 28, 2025 by Redactie

Voor het tiende jaar op rij presenteert Booking.com het jaarlijkse onderzoek naar de sociale en ecologische impact van reizen. Op basis van inzichten van 32.000 reizigers uit 34 landen blijkt dat Nederlandse reizigers zich steeds bewuster zijn van hun invloed: 40% erkent inmiddels de impact van toerisme op lokale gemeenschappen, naast de milieubelasting. Daarnaast zegt 42% van reizigers bestemmingen beter achter te willen laten dan ze ze aantroffen. Nieuw dit jaar is de bredere insteek van het onderzoek: het richt zich niet alleen op reisgedrag, maar kijkt ook naar hoe bewoners toerisme in hun eigen omgeving ervaren. Deze community-focus laat zien welke kansen én uitdagingen toerisme voor de bewoners met zich meebrengt.

Lokale trots versus toeristische druk

Hoewel 61% van de Nederlandse reizigers vindt dat het toerisme in hun woonomgeving in balans is, worden ook knelpunten ervaren. Zo noemen zij onder meer verkeerschaos (19%), zwerfafval (23%), drukte (23%) en stijgende kosten voor levensonderhoud (15%). Ondanks deze zorgen gelooft slechts een klein deel van de Nederlandse reizigers (12%) dat het beperken van het aantal toeristen op hun thuisbestemming de oplossing is. In plaats daarvan vragen zij om investeringen in lokale infrastructuur, waaronder beter openbaar vervoer (21%), afvalbeheer (21%) en milieubehoud (15%).



Tegelijkertijd vindt de helft van de Nederlandse reizigers dat toeristen in Nederland vaak of altijd respect tonen voor lokale gebruiken (50%) en lokale bedrijven steunen (51%). Dat sluit aan bij hun eigen reisgedrag: 62% wil dat hun uitgaven ten goede komen aan de lokale gemeenschap, en 64% zoekt actief naar authentieke ervaringen die de lokale cultuur weerspiegelen. Zo ontstaat het beeld van de moderne reiziger: iemand met een open blik en interesse in de plek die hij bezoekt.

Duurzamer reizen wordt de norm

In 2025 zegt 65% van de Nederlandse reizigers dat duurzaam reizen belangrijk voor hen is. Maar liefst 81% geeft aan ook daadwerkelijk meer duurzaam te reizen. Ook in het gedrag zijn duidelijke veranderingen zichtbaar: in 2020 schakelde slechts 24% de airconditioning of verwarming uit bij afwezigheid in hun accommodatie; in 2023 was dat al 62%.

Opvallend is dat steeds meer Nederlandse reizigers letten op de impact van hun gedrag op lokale gemeenschappen. Zo vraagt ruim een kwart actief om advies over minder drukke reisperiodes (27%), en kiest een vergelijkbaar aandeel voor alternatieve bestemmingen om massatoerisme te vermijden (25%).

Nederlandse steden nemen het voortouw

Nederland kent zelf ook mooie voorbeelden van bestemmingen waar meer duurzaam reizen en cultuur hand in hand gaan. Den Haag, opgenomen in Booking.com’s top 10 bestemmingen voor meer duurzaam reizen in 2025, wordt door reizigers geroemd vanwege de inzet voor milieuvriendelijke initiatieven en respect voor lokale tradities. Van fietstochten door historische wijken tot lokale restaurants die met streekproducten werken, de stad biedt reizigers authentieke ervaringen waarbij duurzaamheid en cultuur centraal staan.

Samenwerken aan verantwoorde keuzes

“Als we willen dat bestemmingen aantrekkelijk blijven voor zowel bewoners als bezoekers, moeten toerisme, infrastructuur en innovatie meebewegen met de goede intenties van reizigers,” zegt Danielle D’Silva, Director of Sustainability bij Booking.com. “We willen het voor reizigers én partners makkelijker maken om keuzes te maken die een positieve bijdrage leveren aan bestemmingen, bijvoorbeeld door duurzame accommodaties beter zichtbaar te maken of partners te ondersteunen in het verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen. We zijn optimistisch over het potentieel van technologie, zoals AI, om reizigers te verbinden met meer diverse, lokale gemeenschappen, en zo de positieve effecten van toerisme breder te laten landen.”

Credits beeld: Booking.com en GettyImages