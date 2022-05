Nederlandse hondenbaasjes kiezen steeds bewuster voer voor hun hond

We denken meer en meer na over onze eigen voeding, maar nog steeds houden veel Nederlanders zich niet aan de richtlijnen voor Goede Voeding. Dit in tegenstelling tot hoe Nederlandse hondeneigenaren omgaan met de voeding voor hun viervoeters. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bijna alle baasjes zich goed verdiepen in hondenvoeding voordat ze het aan hun hond geven. De helft van de hondenbaasjes laat zich over voeding informeren door de dierenarts; vier op de tien zoeken online informatie hierover op. Slechts 6% van de hondenbezitters heeft geen idee van wat voor voeding zij hun hond precies geven. Een goede ontwikkeling, maar waar moet je dan precies op letten?

Zes essentiële voedingsstoffen om van te smullen

Om gezond te blijven, hebben honden evenwichtige voeding nodig. Om er zeker van te zijn dat je trouwe viervoeter alle nodige voedingsstoffen binnenkrijgt, moet zijn eten een bron van eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines, vocht en mineralen bevatten. Deze zes essentiële voedingsstoffen geven de gezondheid en het welzijn van je hond een stevige boost. Daarnaast zorgen veel fris water en de nodige beweging dat je hond gezond en sterk blijft. Meer dan de helft van de hondenbezitters in Nederland let bij de keuze van de voeding voor hun hond specifiek op de juiste ingrediënten en voedingsstoffen. Deze kun je altijd terug vinden op de verpakking van de hondenvoeding. Heb je hier al eens naar gekeken?

Lees ook: 4 manieren om een ​​gezonde levensstijl te leiden met je huisdier

Zo lees je de achterkant van de verpakking

Zit er vers vlees in?

Verse ingrediënten zorgen namelijk voor een hoge opneembaarheid van voedingsstoffen en vitamines. Iets is vers als er staat ‘verse’ + eiwitbron (bijvoorbeeld verse kip of lam). Staat er ‘iets anders’(bijvoorbeeld gefileerd of gedroogd) + eiwitbron, dan is het vleesmeel. Deze poeder is weliswaar gemaakt van dierlijke (bij)producten, maar door de verhitting om tot dit meel te komen, gaan de nutritionele waarde en opnamecapaciteit van de ingrediënten omlaag.

Wat is de eiwitbron?

Om precies te weten wat je je hond te eten geeft, ook met het oog op onder meer allergieën, is het belangrijk om te weten wat voor soort eiwitbron verwerkt is in het voer. Als er bijvoorbeeld staat ‘20% vlees waarvan 2% kip’, dan weet je nog steeds niet wat de andere 18% is. Ook kan het zijn dat de eiwitbron helemaal niet wordt weergegeven en er alleen staat: ‘vlees en dierlijke bijproducten’ of ‘gevogelte’. Je hebt dan eigenlijk geen idee wat je jouw hond geeft, klinkt niet ideaal toch?

Wat is het vleespercentage?

Als je jouw hond vlees geeft, wil je waarschijnlijk dat dit ook écht in het voer zit. Het kan op de voorkant staan, maar kijk ook zeker nog even naar de ingrediëntenlijst. Deze is opgebouwd van het grootste aandeel van de voeding naar het laagste aandeel. Staat ‘ie vooraan of juist pas laat in de lijst? Ook kan het dat er überhaupt geen percentages genoemd worden, dan is de fabrikant vast niet trots op de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten…

Lees ook: Een jonge hond als huisdier

Lekker snacken

Wist je dat…

Een snackje geven aan je hond als beloning of extra verwennerij, kan natuurlijk prima. Zelf houden we tenslotte ook van een chocolaatje bij de koffie. Je viervoeter weet maar al te goed wanneer hij dat krijgt. Uit ons onderzoek blijkt dat:

– de helft van de honden regelmatig restjes van het (avond)eten van hun baasje krijgt;

– vier op de tien honden weleens bedelt en daarvoor beloond wordt;

– drie kwart van de honden minimaal 1 keer per dag iets lekker krijgt;

– ruim 60% van de hondenbaasjes het belangrijk vindt dat de snack lekker is;

– een derde het essentieel vindt dat de snack vooral goed is voor de tanden.

Het geven van een snack speelt vaak een belangrijke rol in de relatie met je viervoeter. Maar let erop dat je kiest voor een gezonde snack, zo heeft je hond iets lekkers én goeds tegelijk.

Een gezonde snack bestaat uit:

– natuurlijke ingrediënten en vooral geen toegevoegde suikers of ongezonde chemische additieven;

– makkelijk herkenbare ingrediënten, zodat je weet wát je geeft;

– snacks die langzaam worden gebakken op een lage temperatuur. Zo blijven al die natuurlijke goodies (én hun lekkere smaak) optimaal bewaard.

– Oh en… je hond zou niet meer dan 10% van zijn dagelijkse kcal in snacks moeten krijgen.

…eucalyptusolie een geneeskrachtige werking heeft bij tandbederf en tandvleesontstekingen van je hond? Daarom heeft Edgard & Cooper speciale Doggy Dental Sticks ontwikkeld waar deze olie in verwerkt is.

…Edgard & Cooper hypoallergene voeding heeft voor honden met een allergie voor bijvoorbeeld rund, melkproducten, kip, tarwe of soja.

…het niet handig is om vaak van voer (merk) te wisselen, want honden hebben altijd een wenperiode van een week nodig. Je kunt overigens wel zonder geleidelijk overgang van smaak wisselen binnen hetzelfde merk.

…wat voor mensen perfect eetbaar is, voor honden zeer giftig kan zijn. Dus laat je hond niet zo maar meesmullen van het lekkers op tafel.

Lees ook: Deze gevaren voor honden en katten liggen op de loer in huis

Let goed op bijvoorbeeld:

– koffie en thee;

– chocolade;

– druiven en rozijnen;

– knoflook;

– noten (o.a. amandelen, walnoten, pecannoten en macademianoten);

– zoetstoffen (o.a. in suikervrij snoep en light frisdranken).

Kortom, alleen het beste is goed genoeg voor een gezond en gelukkig hondenleven!