Nederlandse jongeren weten beter dan volwassenen dat alcohol schadelijk is

Nederlandse jongeren (10-17 jaar) zijn in vergelijking met volwassenen beter op de hoogte van de schadelijkheid van alcohol. 39% van de jongeren denkt bij alcohol aan ongezond, ten opzichte van 27% van de volwassenen. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek. De Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding lanceerden eerder dit jaar de campagne ‘Op je gezondheid?’ Doel is bewustwording creëren voor de relatie tussen alcohol en kanker én een samenleving waarin het makkelijk en normaal is voor jongeren om geen alcohol te drinken. Dit draagt bij aan het realiseren van de Gezonde Generatie.



Johan van de Gronden, voorzitter van AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie en directeur van KWF: “Het is zorgelijk dat onze jeugd gemiddeld al rond hun 13e jaar voor het eerst alcohol drinkt. De omgeving speelt hierbij een grote rol. Hoe volwassenen omgaan met alcohol heeft effect op hoe jongeren tegen alcohol aan kijken. Ten opzichte van volwassenen zijn jongeren zich meer bewust van het feit dat alcohol ongezond is. Toch wordt het beeld dat zij over alcohol hebben steeds positiever richting hun 18e levensjaar. Zo associëren ze alcohol steeds meer met gezellig. Bewuste keuzes leren maken begint met goede voorbeelden.”



Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat ouders die drinken in het bijzijn van hun kinderen de kans vergroten dat hun kinderen op (te) jonge leeftijd alcohol gaan drinken en op latere leeftijd meer drinken. Ook blijkt dat kinderen die hun ouders zien drinken, gemiddeld positievere verwachtingen ontwikkelen over alcoholgebruik vergeleken met kinderen die hun ouders niet zien drinken. Daarnaast weten we dat het zien van alcoholreclames en de beschikbaarheid en prijs van alcohol hierbij ook een rol speelt.

Onderzoek: Hoe denken Nederlandse jongeren over alcohol?

Onderzoeksbureau MarketResponse verrichtte voor het initiatief de Gezonde Generatie een kwantitatief onderzoek onder ruim 1.200 Nederlandse jongeren tussen 10-17 jaar. Er werd onderzocht wat zij over alcohol weten en hoe zij erover denken.

Uit dit representatieve onderzoek blijkt onder andere dat:

Het beeld dat jongeren hebben van alcohol wisselt. Er wordt het meest gedacht aan een feestje (50%) en iets voor volwassenen (48%), maar ongezond (39%) en vies (33%) worden ook genoemd. Opvallend is dat naarmate ze richting de 18 jaar gaan, ze positiever worden over alcohol. Van de 10- en 11-jarigen vindt 13% dat alcohol gezellig is en bij 16- en 17-jarigen is dat maar liefst 52%.

Jongeren van 14 en ouder die wel eens alcohol drinken, denken vaker dat een feestje met alcohol gezelliger is (47%) ten opzichte van volwassenen (35%). Ze zien minder dat alcohol kan leiden tot vervelende situaties tussen mensen (jeugd 47% en volwassenen 61%).

Jongeren zijn zich wel meer bewust van de schadelijkheid van alcohol ten opzichte van volwassenen. Jongeren weten bijvoorbeeld vaker dat 1 glas alcohol per dag drinken ongezond is (73%) in vergelijking met volwassenen (47%).