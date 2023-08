Nederlandse singles geloven in belang van menselijke touch bij online daten

Laatst geüpdatet op augustus 21, 2023 by Redactie

Wie zegt dat romantiek en datingapps niet hand in hand gaan? Een datingprofiel invullen kan nogal een koud gegeven zijn net als swipen en matchen. Echter blijkt uit onderzoek van datingservice Lexa dat de grote meerderheid van de Nederlandse singles (77%) gelooft dat je oprechte connecties kan maken en zelfs romantiek kan ervaren op een datingapp. Maar toch blijft de menselijke touch een essentiële rol spelen bij daten, want niet alle zintuigen kunnen online worden geprikkeld.

Lees ook: 5 misvattingen over online daten die je moet vergeten

Zintuigen belangrijk bij het daten

De zoektocht naar de ware liefde kan soms best spannend zijn. Want is iemand wel echt zoals op de foto’s? Heeft deze persoon misschien een accent? Om een goed beeld te vormen bij een toekomstige date zijn zintuigen enorm belangrijk. Uit onderzoek van Lexa blijkt dat Nederlandse singles veel waarde hechten aan uiterst menselijke touch bij het daten. Om de vonk nog sneller te laten overslaan is het daarom belangrijk om zo veel mogelijk gebruik te maken van digitale features die inspelen op zintuigen. Lexa vertelt op welke drie zintuigen de Nederlandse singles het meest vertrouwen om magie te ervaren bij het daten.



1. Steevast op nummer één; zien. Alhoewel uiterlijk zeker niet het belangrijkste is, wil het oog ook wat. Foto’s blijven belangrijk, maar bijna 2 op de 5 singles smelten ook al voor een zwoele blik of een schattige glimlach. Bij het online daten is even videobellen dus zeker handig.



2. Ook de stem speelt een rol bij het daten. Leuke chatgesprekken zijn belangrijk, maar veel singles willen hun potentiële date ook horen. Meer dan een kwart valt namelijk in zwijm voor de stem. En maar liefst 75% van de singles zou een date zelfs afslaan als de stem niet bevalt. Spreek dus een sexy of grappige boodschap in bij audiofeatures op je profiel om te laten horen wie je bent en hoe je klinkt.



3. Onze singles vinden geur al bijna net zo belangrijk. Zo zal 1 op de 5 singles voor iemand vallen met een aantrekkelijke geur of parfum, en een even groot aandeel zal hierdoor net zo goed iemand afwijzen. Snel een leuke date in person plannen dus!

Ook real life dating events steeds populairder

Naast leuke interacties op datingapps, zijn we ook nog steeds op zoek naar mogelijkheden om een date in real life te leren kennen. Uit onderzoek van Lexa blijkt dan ook dat 6 op de 10 Nederlandse singles het leuk zou vinden om naar een datingevent te gaan. De generatie die het meest gebruikt maakt van datingapps (25-34 jaar) gaan graag naar een real life datingevent om een leuke date te scoren. Zo willen bijna 4 op de 5 singles uit deze generatie dus graag andere singles ontmoeten via een datingapp, maar op een feestje of tijdens een fysiek evenement iemand tegenkomen is volgens hen een meer natuurlijke manier om mensen te ontmoeten (30%) en zichzelf te kunnen uiten (15%).

Lees ook: MBA, ONS, DTF: hoe deze codes online daten beter maken

Date met je zintuigen

Real life ontmoetingen kunnen soms nét dat tikkeltje extra spark geven. Uit onderzoek van Lexa blijkt ook dat bijna 1 op de 5 singles naar een datingevent wil gaan, omdat ze houden van echte ontmoetingen. Zo kiest ruim een kwart van de singles voor een spannende activiteit op een eerste date en eenzelfde aandeel zou het leuk vinden om dan in een reuzenrad te gaan. Daarom is Lexa dit jaar opnieuw onderdeel van het Rotterdamse festival CuliNESSE. Singles die wel van wat spanning houden kunnen op 24 augustus en 25 augustus een unieke date hebben in een romantisch reuzenrad. De matchmakers van Lexa helpen singles zoeken naar de perfecte dates. Nog niet spannend genoeg en ben je op zoek naar iets uniekers? Dan kan je ervoor kiezen om deel te nemen aan één van de speciale reuzenrad dates. Deze zijn gebaseerd op je zintuigen. Neem je date mee naar ongekende hoogtes!