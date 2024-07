Nederlandse vrouw heeft gemiddeld 22 paar schoenen in de kast staan

Laatst geüpdatet op juli 24, 2024 by Redactie

Vrouwen en schoenen, wat is dat toch? Uit eerder onderzoek van Nelson Schoenen bleek al dat de Nederlandse vrouw een grote liefde voor schoenen had. Maar is dat nog steeds het geval? Een kleine 10 jaar, diverse modetrends en een pandemie (incl. massale ‘wandelkoorts’) verder? Ja, is daarop het antwoord! Hoewel het gemiddelde is afgenomen van 23 naar 22 paar, is dit aantal nog steeds verrassend hoog. Daarbij geeft 50% van de ondervraagden aan per jaar gemiddeld 4 paar nieuwe schoenen te kopen. Vrouwen hébben niet alleen, maar kópen daarmee ook 2x meer schoenen dan de ondervraagde mannen.

Slechts 10% van de mannen bezit meer dan 22 paar schoenen

Het schoenen onderzoek laat zien dat de liefde tussen mannen en schoenen een stuk minder groot is. Slechts 10% van de ondervraagde mannen geeft aan meer dan 22 paar schoenen te bezitten. Gemiddeld telt men daar ‘maar’ 10 paar in de schoenenkast. En ook de aanvulling of vervanging van de collectie gaat daar minder snel; per jaar worden door de heren slechts 2 paar nieuwe schoenen aangeschaft.



Beide geslachten vinden elkaar overigens wel in het type schoen dat favoriet wordt bevonden. Waar voorheen het enkellaarsje bij de vrouw het meest populair was, is deze anno 2024 van de troon gestoten door de sneaker. Niet geheel onverwacht is dit model met bijna 90% van de stemmen ‘by far’ de populairste schoen.

Zelfvertrouwen

Een goede 32% van de ondervraagden moet bekennen wel eens te kleine schoenen te kopen, alleen omdat ze er zo mooi uitzagen. En dit heeft een reden, want van de dames geeft ruim 90% aan zichzelf namelijk ook zelfverzekerder te voelen met een mooi paar schoenen aan hun voeten. ‘Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden’ lijkt de gedachte. Mannen blijken hier minder gevoelig voor te zijn. Bij 70% van hen zorgt schoenen voor meer zelfvertrouwen. Overall blijven kwaliteit en pasvorm gelukkig de belangrijkste redenen om tot aanschaf van een schoen over te gaan.