Neem afscheid van een opgeblazen gevoel

Een opgeblazen gevoel, buikpijn en een verzwakt immuunsysteem. Allemaal kunnen ze een gevolg zijn van een slechte microbioom: het complexe ecosysteem van micro-organismen in onze darmen. De bacteriën in onze darmen spelen namelijk een essentiële rol in onze gezondheid, blijkt uit steeds meer onderzoek. Ruim 80% van de Nederlanders is echter onbekend met het microbioom, blijkt uit nieuw onderzoek van maaltijdbox Green Chef over onze kennis over de relatie tussen onze voeding en darmgezondheid. Hoog tijd om daar verandering in te brengen.

Diëtiste Claudia Tjan van Green Chef: “We weten steeds meer over de invloed van onze darmen op de algehele gezondheid. Je microbioom communiceert bijvoorbeeld met je hersenen en kan daardoor je gemoedstoestand (positief) beïnvloeden. Hoe diverser de bacteriën in je darmen, hoe beter”.

De basis op orde

Met onze basiskennis zit het gelukkig wel goed. 75% van de Nederlanders weet dat vezelrijke voeding de kwaliteit van ontlasting bevordert, en 48% is zich bewust van voedingsmiddelen die goed zijn voor zijn of haar darmgezondheid. Ook is 57% van de Nederlanders tevreden met de kwaliteit van hun ontlasting. Als we dieper graven stellen de resultaten al gauw minder gerust. Slechts 18% van de Nederlanders is bekend met het begrip ‘microbioom’, en slechts 17% weet het verschil tussen pre- en probiotica en de impact ervan op de darmgezondheid.



Tjan: “Opmerkelijk is dat bijna de helft (48%) van de Nederlanders weet welke voedingsmiddelen goed zijn voor de darmen, maar slechts 14% de slechte voedingsmiddelen, zoals gefrituurd eten, suiker en zuivel, vermijdt. Het is daarom belangrijk om kennis te delen zodat mensen geïnformeerde keuzes kunnen maken.”

Koppige Hollanders

Over het algemeen zijn we goed op de hoogte van de impact van onze voeding op onze darmgezondheid. Toch zegt slechts één op de vijf na een toiletbezoek een ‘clean wipe’ te hebben (21%). Ook heeft 17% na het eten vaak een opgeblazen gevoel, waarbij vrouwen (24%) hier vaker last van zeggen te hebben dan mannen (9%). De paradox is echter dat vrouwen over het algemeen beter geïnformeerd zijn over het begrip ‘microbioom’ (23%) dan mannen (13%), naast dat ze meer weten over het verschil tussen pre- en probiotica (22%) en de impact ervan op de darmgezondheid dan mannen (11%).

Veel vezels

Gefrituurd eten, suiker, maar ook zuivel veroorzaken vaak darmklachten. Ondanks dat we veel weten over onze voeding, vermijdt volgens het onderzoek slechts 14% van de Nederlanders deze voedingsmiddelen. Tjan: “Na drie happen kwark kan je al last hebben van een opgezette buik. Het is belangrijk om voldoende water te drinken en een vezelrijk dieet aan te houden, dus veel groenten, fruit, volle granen en peulvruchten. Dit bevordert de diversiteit en gezondheid van je microbioom”. Andere tips van Tjan voor een gebalanceerde darmflora zijn:



1. Eet prebiotische voeding: “Prebiotica zijn voedingsstoffen voor de bacteriën in je darmen, die zo worden gestimuleerd om te groeien. Een aantal voorbeelden zijn knoflook, ui, banaan en haver.”



2. Gefermenteerde voeding: “Gefermenteerde voeding zoals kefir, zuurkool en kimchi bezitten veel probiotica, oftewel levende bacteriën die onderdeel worden van de bacteriegemeenschap in je darmen. Zij bevorderen de gezondheid van je darmflora en bijvoorbeeld je spijsvertering.”



3. Kauw goed: “Neem de tijd voor je maaltijd. Eten verteren begint al bij het kauwen, omdat je het kleiner maakt. Het eten is daardoor makkelijker te verteren, en kan zo makkelijker de voedingsstoffen eruit halen.”



4. Beperk bewerkte voeding: “Vermijd overmatig gebruik van bewerkte voedingsmiddelen en suikers, omdat deze de balans van je darmflora kunnen verstoren, en je darmslijmvlies mogelijk beschadigen”.

Laat het onderzoek een uitnodiging zijn om eens stil te staan bij je eetgewoonten en het effect ervan op de gezondheid van je darmgezondheid, ofwel je ‘microbioom’. Gezonde darmen dragen niet alleen bij aan een betere spijsvertering, maar ook aan een versterkt immuunsysteem en een algeheel gevoel van welzijn.