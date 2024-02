Negenmaandenbeurs, 14 tot en met 17 februari

Laatst geüpdatet op februari 6, 2024 by Redactie

Van 14 tot en met 17 februari vindt de Negenmaandenbeurs weer plaats in RAI Amsterdam. Met meer dan 350 bekende en startende merken, trendy items, innovaties, lanceringen en masterclasses is de Negenmaandenbeurs een inspirerende dag uit. Tijdens de diverse masterclasses vertellen deskundigen over wat er leeft bij jonge ouders. Feiten en fabels over borstvoeding, pijnbestrijding tijdens de bevalling en twijfels over opvoeding; het komt allemaal aan bod. Ook dit jaar is er weer ruimte om experts advies te vragen. Op het Kennisplein zijn onder andere een kinderfysio, doula en lactatiekundige aanwezig. Zij beantwoorden alle brandende en inhoudelijke vragen van bezoekers. Aanstaande én jonge ouders gaan naar huis met een flinke dosis informatie en worden in één dag klaargestoomd voor het ouderschap.

Ontdekken, shoppen, informeren en inspireren

Op de Negenmaandenbeurs vind je alles wat komt kijken bij het krijgen van een kind. Shop je complete baby-uitzet, laat je informeren over belangrijke onderwerpen rondom het ouderschap en ontdek de nieuwste producten en trends gericht op baby’s en peuters. Daarnaast komen bezoekers oog in oog te staan met diverse bekende ouders, auteurs en experts die hun tips en ervaringen delen. Ook wordt de populaire podcast Adem In Adem Uit live opgenomen op het event.



“Tijdens mijn eigen zwangerschap werd ik overspoeld door online-informatie en leek het alsof elke website een ander advies gaf. Ik wil als manager van de Negenmaandenbeurs een betrouwbare plek creëren, waar alleen deskundige informatie te vinden is en waar ouders zich welkom voelen om vragen te stellen en te genieten van een gezellige en onmisbare dag uit.”



– Willemijn Niepoth, Exhibition Manager Negenmaandenbeurs

Nieuwe producten en innovaties

Nieuwe merken en bekende namen zoals Babboe, Joolz en Zeeman, presenteren de nieuwste producten, trends en aanbiedingen. Voor de allerkleinsten is er een speciaal pop-up podium met optredens van onder andere Dikkie Dik en Nijntje. Daarnaast zijn er voldoende speelmogelijkheden beschikbaar om de kids te vermaken. Bovendien kun je gebruikmaken van een comfortabele kolfruimte en zijn er meerdere verschoningsruimtes beschikbaar. Aanstaande en jonge ouders kunnen zichzelf met hun baby door een professionele fotograaf laten vastleggen voor een mooi aandenken aan een inspirerende dag uit.

De Negenmaandenbeurs vindt plaats van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 februari 2024. Op woensdag van 11:00 – 18:00 uur en op zaterdag van 10:00 – 18:00 uur. Op donderdag en vrijdag van 11:00 – 21:00 uur.