Neonyx Cruises, cruises met een gloednieuw muziekfestival concept in een exclusief adults-only paradijs

Laatst geüpdatet op juni 5, 2024 by Redactie

Neonyx Cruises, de gloednieuwe cruisemaatschappij geïnspireerd door de Seajets-groep en gevestigd in Piraeus, presenteert met trots een nieuw tijdperk van cruisen in het Middellandse Zeegebied, waarbij de cruise-ervaring wordt getransformeerd in een buitengewone reis vol muziekfestivals, cultuur en landschappen. Met een line-up van wereldberoemde DJ’s die optreden van zonsondergang tot zonsopgang belooft Neonyx Cruises een onvergetelijke reis voor soloreizigers, koppels en vriendengroepen rond Mikonos en Santorini aan boord van het iconische schip ‘Goddess of the Night’, met de eerste cruise die 15 juli 2024 plaatsvindt.

Lees ook: 7 cruise mythen ontkracht

Neonyx Cruises is niet zomaar een cruisemaatschappij; het is een unieke ervaring. Met een gloednieuw concept geven de reizen een nieuwe definitie aan de cruise-industrie en bieden ze de ultieme combinatie van entertainment, elegantie en avontuur via een reeks adult-only cruises van drie en vier nachten tussen de Cycladen-eilanden. Met een bovendek dat uniek is in de wereld, vestigt de ‘Goddess of the Night’ zichzelf als een eersteklas drijvend elektronisch/dansmuziekfestival. Elke cruise heeft een volledige line-up van 7-10 internationale DJ’s, met spannende pairings en zelden geziene back-to-backs.



De ‘Goddess of the Night’ biedt dit zomerseizoen meer dan 50 verschillende routes vanuit Piraeus in Athene en doet een aantal van de meest iconische Griekse eilanden aan, zoals Mykonos en Santorini en de Turkse kustlijn van Cesme, waardoor gasten de vrijheid hebben om hun cruise-ervaring op maat te maken.



De feestvierende Neonyxers kunnen zich terugtrekken in stijlvolle hutten die zorgvuldig zijn gerenoveerd met modern design en duurzame materialen voor superieur comfort aan boord van de ‘Goddess of the Night’. Wat gastronomie en dineren aan boord betreft, kunnen gasten kiezen uit een aantal luxe restaurants en bars voor fijnproevers, met verlengde openingstijden tot 4.30 uur ’s ochtends, als onderdeel van de rijke soft all-inclusive formule.



Voor verder entertainment aan boord is er een heel scala aan activiteiten, zoals verbazingwekkende cabaretshows met opwindende zangers tot betoverende dansers en acrobaten, casino, wellness, sport, winkelen, naast een zorgvuldig samengestelde selectie van dagelijkse excursies aan wal. Neonyx cruises zijn ideaal voor koppels, soloreizigers en vriendengroepen en bieden de perfecte setting om te genieten van non-stop elektronische muziek, boeiende shows en een bruisende vakantie in het Middellandse Zeegebied.

Lees ook: Eilandhoppen in Griekenland: drie toffe belevingen

Annalisa Salvadori, VP Sales en Marketing bij Seajets legt uit: “Neonyx Cruises muziek festival concept op zee, zal een once in a lifetime ervaring bieden, met elektronische muziek, entertainment en verfijning in de Middellandse Zee. Ons schip, Goddess of the Night, een waar paradijs voor alleen volwassenen, zal niet de gewone ‘cruise’-ervaring weerspiegelen. In plaats daarvan zal ze zich richten op heerlijk eten, stijlvolle hutten, meeslepende muziekervaringen, internationaal gerenommeerde dj-sets, geweldige shows en uitzonderlijke service. Een nieuw concept cruise gebaseerd op onbeperkt feesten en genieten van zonsopgang tot zonsondergang. Dit is een unieke kans voor ons om reizigers te bekeren tot cruisende “Neonyxers”. We zijn er klaar voor en erg enthousiast om dit alles deze zomer tot leven te brengen, een nieuw hoofdstuk in de succesvolle groei van Seajets”.