Nepal, het land waar de Boeddha is geboren

Nepal, het land waar Boeddha is geboren. Gelegen in het hart van Azië en beschermd door de hoge toppen van de Himalaya, bevat het vier verschillende realiteiten die door UNESCO worden beschermd als werelderfgoed. Het mysterieuze land Nepal is een schatkamer van natuurlijke en architectonische schatten. De dichte jungle van het zuiden, de scherpe toppen van het noorden en de grote valleien van het oosten vormen de achtergrond van de vier juwelen van Nepal. Vier realiteiten beschermd door Unesco, verbonden door een denkbeeldige as die het land doorkruist.

Lumbini gebied

We beginnen vanuit het zuiden, met het Lumbini gebied, dat in 1997 een UNESCO-site werd vanwege het fundamentele belang ervan in de menselijke geschiedenis. In feite werd Siddhartha Gautama, zoon van koningin Maya, hier geboren in de 5e eeuw voor Christus. Siddhartha nam de naam Boeddha aan en wordt tegenwoordig beschouwd als de grondlegger van het boeddhisme. Elk jaar bezoeken veel gelovigen het gebied, dat door boeddhisten wordt beschouwd als een van de vier fundamentele stadia van de pelgrimstocht.

Chitwan National Park

In oostelijke richting nabij de zuidelijke grens, is er nog een door UNESCO beschermd gebied: het Chitwan National Park, een groene long in een subtropisch gebied rijk aan flora en fauna: 68 soorten zoogdieren, 644 soorten vogels, 125 vissen en 56 endemische planten. Het beheer van het park is bijzonder voorzichtig om bedreigde dieren zoals de eenhoornneushoorn, tijgers, gharials te beschermen om de pogingen van invallen door stropers volledig uit te roeien. Het park is gemakkelijk bereikbaar voor toeristen en is zo georganiseerd dat het verschillende mogelijkheden voor activiteiten biedt: safari’s op de rug van een olifant, kanotochten, vogels kijken en wandelen.

Kathmandu-vallei

Ten noordoosten van het park ligt de set van zeven UNESCO-locaties van de Kathmandu-vallei, die zich op een cirkelvormige manier rond de grote hoofdstad van Nepal ontwikkelt. Dit gebied is een ontmoetingsplaats tussen het boeddhisme en het hindoeïsme, maar ook tussen de tradities van het verleden en de ambities van de toekomst. Volgens de legende was dit gebied ooit een groot meer, getransformeerd in een vallei door de zwaardslag van Manjushri, de bodhisattva van kennis, die een kloof zou hebben geopend nabij de Chobar-heuvel waarin het water van het meer zou hebben gestroomd, waardoor de vallei zich kon ontwikkelen. Door de grote rijkdom van de vallei heeft het gebied zich door de eeuwen heen natuurlijk ontwikkeld tot het politieke centrum van Nepal. Kathmandu was tot 2006 de zetel van de koning en heeft dan ook alle typische kenmerken van een koningsstad: luxueuze tempels en imposante paleizen die worden afgewisseld met smalle straatjes vol leven, markten en tuc tucs, de typische lokale taxi’s. De 7 door Unesco beschermde locaties in de vallei vertegenwoordigen de verfijnde artistieke cultuur die de heersende families aanmoedigden en promootten met werken van ware esthetische schoonheid, maar die in buitengewone harmonie een syncretische integratie vertegenwoordigen van oude inheemse praktijken met symbolische betekenissen.

Met een plechtige zuiveringsceremonie gevierd door boeddhistische monniken met een spectaculaire puja, werd de beroemde Boudhanath-stoepa in al zijn pracht hersteld en volledig hersteld na de schade veroorzaakt door de aardbeving van 2015. Een van de grootste ter wereld met een hoogte van 36 meter, de Boudhanath-stoepa werd in 1979 erkend als werelderfgoed en zal opnieuw een oprechte plaats van aanbidding worden voor de vele boeddhistische gelovigen van het land en een niet te missen attractie voor internationale bezoekers.

De andere 6 locaties in de vallei zijn het Durbar-plein in Kathmandu, de stad Patan, de stad Bakhtapur, de boeddhistische tempel van Swayambhunath en de hindoetempels van Pashu Patinath en Changu Narayan.

Sagarmatha park

Om te herinneren aan de aanwezigheid op Nepalees grondgebied van 8 van de 14 ‘achtduizenders’ ter wereld, heeft UNESCO het Sagarmatha park – de Nepalese naam voor de Mount Everest – dat uitkijkt over het gebied aan de noordgrens, opgenomen in de lijst van werelderfgoedplekken, die uitkijkt over het gebied aan de noordgrens met Tibet en die tientallen andere toppen omvat van meer dan zesduizend meter die een skyline aan de horizon tekenen van scherpe toppen die soms gemakkelijk te bereiken zijn, andere keren met een elegant imposante, slanke en ondoordringbare belichting, ontworpen door een bekwame bovenhand. Bevolkt door de sterke Sherpa-etnische groep die zich toelegt op het begeleiden van excursies en beklimmingen, strekt het park zich uit van de 2900 meter van het toegangsportaal van Lukla tot de 8848 meter van de Everest-top met een natuur die de ziel ontvoert. Elk dorp heeft zijn eigen min of meer grote boeddhistische tempel en enkele religieuze ceremoniële locaties die de bezoeker een onweerstaanbare emotie bezorgen. Sommige bedreigde diersoorten zoals sneeuwluipaarden en rode panda’s vinden hier hun toevlucht.