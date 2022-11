Neurodermitis – Hoe een sterke huidbarrière helpt

Laatst geüpdatet op november 3, 2022 by Redactie

Neurodermitis is een chronische of terugkerende inflammatoire huidaandoening. Typische symptomen zijn droge, schilferige, jeukende en rode plekken – soms ook eczeem, dat vaker voorkomt bij aanvallen. Lichaamsdelen die in het bijzonder worden aangetast, zijn meestal de krommingen van de armen, de achterkant van de knieën, de handen, het gezicht en de nek. De huid reageert overgevoelig op anders onschadelijke externe mechanische, fysieke en chemische prikkels, evenals op psychologische stress.

Neurodermitis is erg stressvol voor de getroffenen. Naar schatting heeft 20% ​​van alle mensen in westerse geïndustrialiseerde landen er last van, en het aandeel onder kinderen is zelfs nog hoger. Bij neurodermitis is de beschermende huidbarrière als de buitenste schil van ons lichaam aangetast in zijn functie.

De oorzaken zijn nog niet helemaal opgehelderd. Neurodermitis is deels genetisch bepaald, maar ook milieuvervuiling, stress, allergieën en chemisch-synthetische lichaamsvreemde stoffen lijken een rol te spelen. Neurodermitis wordt gekenmerkt door een defect in de huidbarrière met verhoogd vochtverlies via de huid (transepidermaal vochtverlies) en een verzwakt immuunsysteem.

Lees ook: Waarom een sterke huidbarrière belangrijk is

Waarom een ​​intacte huidbarrière zo belangrijk is

De buitenste huidlaag vormt een beschermende barrière tussen ons lichaam en de buitenwereld. Deze zogenaamde huidbarrière is opgebouwd als een bakstenen muur. De hoorncellen van onze bovenste huidlaag komen overeen met de bakstenen van de muur. De verbindingsmortel tussen de stenen komt overeen met de huideigen vetten (lipiden), die de barrièrelaag bij elkaar houden. Een intacte huidbarrière heeft belangrijke taken:

Het beschermt onze huid tegen vochtverlies en vroegtijdige huidveroudering.

Het stoot milieuverontreinigende stoffen en allergene micro-organismen zoals virussen, bacteriën of schimmels af.

Een gezonde huidbarrière verbetert de afweer tegen schadelijke UV-straling.

Hoe je je huidbarrière kunt versterken

1. Vermijd minerale olie-ingrediënten (bijv. siliconen en paraffines), conserveermiddelen, alcohol en kunstmatige kleur- en geurstoffen in je gezichts- en lichaamsverzorgingsproducten.

2. Emulgatorvrije huidverzorging is essentieel. Emulgatoren, zoals ze meestal in cosmetica worden gebruikt, hebben de onaangename bijwerking dat de huideigen beschermende stoffen uit de bovenste huidlaag vrijkomen en blijvende schade aan de lipidenlaag veroorzaken. Dit verzwakt het vermogen van je huid om vocht op te slaan en je huid droogt steeds meer uit. Daarentegen bouwt een emulgatorvrij verzorgingsconcept de beschermende huidbarrière weer op.

3. Peelings zijn een no-go als je een aangetaste huid hebt. Peelings verzwakken bovendien de reeds verstoorde huidbarrière en verhogen roodheid, jeuk en droogheid.

4. Sommige natuurlijke actieve ingrediënten zijn bijzonder effectief gebleken voor het regenereren en versterken van je huidbarrière:

Beta-glucaan: Dit natuurlijke actieve ingrediënt uit de kiemlaag van haverkorrels heeft uitstekende hydraterende en regenererende eigenschappen. Het versterkt de huidbarrière duurzaam.

Linolzuur: Dit tweevoudig onverzadigde vetzuur is een belangrijk onderdeel van de huidbarrière. Het is overvloedig aanwezig in koudgeperste druivenpitolie, zwarte komijnolie of arganolie.

Gamma-linoleenzuur: Het drievoudig onverzadigde vetzuur komt in hoge doseringen voor in granaatappelpitolie, teunisbloemolie, hennepolie of rozenbottelextract.

Lees ook: 6 schadelijke huidgewoonten voor mensen met eczeem

Palmitoleïnezuur: Het onverzadigde vetzuur verbetert het vochtbehoud van een ruwe huid. Koudgeperste avellana-olie, duindoorn-, avocado- of macadamia-olie bevatten er een hoog aandeel van.

Squaleen: als een essentieel onderdeel van onze huidbarrière wordt squaleen in zijn van nature onverzadigde vorm voornamelijk aangetroffen in extract van amarantzaad.

Tocoferolen: natuurlijke vitamine E, rijkelijk aanwezig in bijvoorbeeld koudgeperste jojoba-olie of inheemse sheaboter.