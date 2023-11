Nickelback met Get Rollin’ Tour naar Nederland

Laatst geüpdatet op november 27, 2023 by Redactie

Vandaag heeft Nickelback zijn Europese tour genaamd Get Rollin’ Tour aangekondigd. De tour draagt dezelfde naam als hun meest recente, tiende studioalbum, Get Rollin’ dat eind vorig jaar werd uitgebracht. Na een succesvolle tour door Noord-Amerika in 2023, doet de Europese tour 12 steden in 8 landen aan, te beginnen op donderdag 16 mei in de OVO Hydro in Glasgow, Schotland. De tour bevat shows in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland en Italie. De Britse indie-rockband Lottery Winners zal Nickelback vergezellen als support act gedurende de hele tour. Op zondag 26 mei komen de rocksterren van Nickelback naar Nederland voor een show in de Ziggo Dome. De ticketverkoop start op vrijdag 1 december om 10:00 via ticketmaster.nl.

Nickelback:

“Amsterdam! We can’t wait to get back to the Ziggo Dome and see you all again. They are always some of the best shows.”

Over Nickelback:

In 2009 werd Nickelback door Billboard benoemd tot de “meest succesvolle rockband van het decennium”. Wereldwijd is Nickelback bekend van hun carrièrebepalende en bekroonde hits als “How You Remind Me”, “Photograph”, “Far Away”, en “Rockstar”. De vierkoppige band bestaande uit Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger en Daniel Adair is een van de meest commercieel succesvolle en belangrijke acts van de afgelopen twee decennia. Hun succes omvat de wereldwijde verkoop van meer dan 50 miljoen platen, de band is hiermee een van de best verkopende acts aller tijden en de op een na best verkopende buitenlandse act in de Verenigde Staten (de best verkopende act is The Beatles). Hun mega hit “How You Remind Me” werd uitgeroepen tot ‘Top Rock Song of the Decade’ door Billboard en was, met meer dan 1.2 miljoen plays, het meest afgespeelde nummer op de Amerikaanse radio in de jaren 2000 volgens Nielsen Soundscan.



Nickelback werd ook benoemd tot “Top Rock Group of the Decade” door Billboard en de band ontving onder andere negen Grammy Award-nominaties, drie American Music Awards, een World Music Award, een People’s Choice Award, twaalf JUNO Awards, zeven MuchMusic Video Awards, en zijn ze ingewijd in Canada’s Walk of Fame en de Canadian Music Hall of Fame. Met meer dan 23 nummer een hits en fans over de hele wereld, kan Nickelback meer dan twaalf opeenvolgende uitverkochte wereldtours op hun naam zetten, met optredens voor meer dan 10 miljoen fans. De band beëindigde hun 53 data tellende Noord-Amerikaanse Get Rollin ‘Tour op 5 oktober en bracht recentelijk de documentaire “Hate To Love: Nickelback” uit op het Toronto International Film Festival van 2023.

Over support act Lottery Winners:

Lottery Winners zijn het “underdog-arbeidersklasse verhaal” van het jaar. Hun vijfde studioalbum, “Anxiety Replacement Therapy,” werd uitgebracht op 28 april 2023 en debuteerde op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. Het was het op vier na best verkopende album in de eerste week van het jaar, met meer verkochte exemplaren in het Verenigd Koninkrijk dan U2 en Miley Cyrus. Het album heeft wereldwijd lovende kritieken ontvangen en heeft op een bijzondere manier mensen weten te raken. Het album behandelt mentale ziektes en ADHD in een biografisch, chronologisch verhaal van persoonlijke verlossing.



Al eerder had de band sprankelende samenwerkingen met grootheden zoals Nickelback, Frank Turner, Sleeper en KT Tunstall, maar met het nieuwste album van Lottery Winners legt de groep de lat nog hoger, met namen als Shaun Ryder, Boy George en opnieuw Frank Turner die op het album te horen zijn. De band had een geweldige zomer met optredens op festivals, waaronder op Glastonbury, en is momenteel bezig met hun grootste tournee in het Verenigd Koninkrijk ooit, die volgende maand eindigt in een uitverkochte Manchester Apollo.

GET ROLLIN’ 2024 EUROPEAN TOUR DATA:

Thursday 16 May 2024 – Glasgow, UK – OVO Hydro

Monday 20 May 2024 – Manchester, UK – AO Arena

Tuesday 21 May 2024 – London, UK – The O2

Thursday 23 May 2024 – Birmingham, UK – Utilita Arena

Sunday 26 May 2024 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

Tuesday 28 May 2024 – Frankfurt, Germany – Festhalle

Thursday 30 May 2024 – Cologne, Germany – Lanxess Arena

Saturday 01 June 2024 – Zurich, Switzerland – Hallenstadion

Sunday 02 June 2024 – Bologna, Italy – Unipol Arena

Tuesday 04 June 2024 – Vienna, Austria – Wiener Stadthalle

Thursday 06 June 2024 – Prague, Czech Republic – O2 Arena

Saturday 08 June 2024 – Munich, Germany – Olympiahalle

NICKELBACK – GET ROLLIN’

Zondag 26 mei 2024, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €61,70 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop start op vrijdag 1 december om 10:00 uur via ticketmaster.nl.