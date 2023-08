Laatst geüpdatet op augustus 14, 2023 by Redactie

Malta biedt een scala aan adembenemende boottrips die je kunt maken om de prachtige kustlijn, landschappen, grotten en de kristalheldere wateren van dit mediterrane paradijs te verkennen. Hier zijn enkele niet te missen boottochten in Malta!

Blue Grotto

Het is een van de pareltjes van Malta en is een absolute must-visit. Blue Grotto is een natuurlijke formatie van zeven grotten aan de zuidkust van het eiland, in de buurt van het dorp Wied iz-Zurrieq. De naam “Blue Grotto” is afkomstig van het prachtige blauwe water dat in de grotten reflecteert, wat zorgt voor een adembenemend schouwspel.



Wat de Blue Grotto zo bijzonder maakt, is het kristalheldere water dat allerlei tinten blauw en turquoise reflecteert, afhankelijk van de lichtinval en de diepte van het water. Dit creëert een surrealistisch en magisch schouwspel dat bezoekers uit de hele wereld trekt.

Valletta Harbour

Valletta Harbour, ook bekend als de Grand Harbour, is een natuurlijke haven gelegen aan de oostelijke kust van Malta. Het is een van de meest iconische en belangrijke havens in de Middellandse Zee en speelt een cruciale rol in de geschiedenis en het culturele erfgoed van Malta.



Een boottocht rond deze prachtige haven van Valletta biedt een onvergetelijk uitzicht op de historische stadsmuren, bastions, en indrukwekkende forten. Je kunt ook genieten van de zeebries terwijl je langs de iconische Three Cities (Vittoriosa, Senglea, en Cospicua) vaart.

Gozo

Hoewel het eiland Gozo deel uitmaakt van Malta, is het de moeite waard om een boottocht te maken die je meeneemt naar de de mooiste plekjes langs de kust van Gozo, zoals de prachtige baaien en grotten, waaronder de ‘Blue Hole’, een natuurlijk zwembad van 15 meter diep en 10 meter breed, en feitelijk ook een gat in de rotsen.

Sunset Cruise

Een sunset cruise in Malta is een prachtige manier om te genieten van de betoverende schoonheid van de zonsondergang terwijl je over de kalme wateren van de Middellandse Zee vaart. Terwijl de zon langzaam ondergaat, zal de lucht prachtig worden gekleurd met warme tinten oranje, roze en paars. Je kunt ook het uitzicht op de historische gebouwen en monumenten langs de kust bewonderen, waaronder de vestingwerken van Valletta en de charmante dorpjes verspreid over het eiland.