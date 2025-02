Nieuw bij HBO Max in maart 2025

Laatst geüpdatet op februari 26, 2025 by Redactie

Wat is er Nieuw op HBO Max in maart 2025? Stream deze maand nieuwe series zoals The Baldwins en When No One Sees Us en een gloednieuw seizoen van 90 Day Fiance. Dit zijn de highlights van HBO Max in maart 2025.

Paul American | vanaf donderdag 27 maart

De wereldberoemde broers en internetsterren Jake en Logan Paul hebben een indrukwekkend imperium opgebouwd met onder meer een gigantisch online publiek, een toonaangevend boks-promotiebedrijf, een razendsnel groeiend sportdrankmerk, een vernieuwend gaming- en mediaplatform, een succesvolle verzorgingslijn voor mannen en meerdere WWE-titels. Hoewel hun levens al twintig jaar openbaar zijn, werd alles altijd zorgvuldig gefilterd door een online lens. Deze realityserie biedt ongekende toegang tot de Paul-familie en hun inner circle, met een rauwe, eerlijke en intieme blik op hun extravagante en energieke levens. Ook komt de Nederlandse topschaatser Jutta Leerdam veelvuldig in beeld als de vriendin van Jake Paul en horen we hoe het samenleven met deze twee broers en hun familie voor haar is.

Celtics City | vanaf dinsdag 4 maart

Celtics City documenteert de geschiedenis, culturele impact en het buitengewone verhaal van de meest succesvolle en legendarische franchise van de National Basketball Association (NBA), de Boston Celtics – NBA-kampioen van 2024. De serie bevat uitgebreide, tot nu toe ongeziene archieven en meer dan 80 interviews met vroegere en hedendaagse legendes: van Bob Cousy en Larry Bird tot Jayson Tatum en Jaylen Brown.

Mighty Truckers (voice-over van Frank Lammers) | vanaf dinsdag 4 maart

Vrachtwagens zijn de levensaders van onze economie. Bijna alles wat we dagelijks kopen of gebruiken, is wel op deze manier vervoerd. Hoe wordt dit belangrijke werk gedaan en wie zijn de helden die de vaak dagenlange ritten over duizenden kilometers maken? Het nieuwe seizoen van Mighty Truckers volgt chauffeurs uit Nederland, Italië en Engeland – zowel thuis als onderweg in hun kleine cabine. Zoals de 42-jarige Samantha die net als haar jongere vriend Bauke verknocht is aan rijden op de weg. Ze staat op het punt haar voorlopig laatste lange rit te maken naar Duitsland. Daarna wil ze alleen nog in Nederland rijden, omdat ze meer thuis wil zijn voor haar 18-jarige zoon die weer bij haar komt wonen. Ondertussen zien we hoe de Britse David uit Manchester begint aan zijn reis naar Italië, waardoor hij zijn geliefde gezin met vier kinderen zes dagen moet missen. De Italiaanse trucker Massimo is juist dol op lange ritten, maar heeft dan ook geen kinderen. Wel een vriendin die ook bij een truckersbedrijf werkt en zijn passie dus goed begrijpt. Massimo is misschien wel de fitste trucker op de weg. De voormalig bodybuilder houdt zichzelf fit onderweg door spieroefeningen te blijven doen in zijn vrachtwagen. Niet onbelangrijk voor werk waarbij je toch grotendeels in dezelfde houding achter het stuur zit.

The Baldwins | vanaf woensdag 5 maart

Het leven van acteur Alec Baldwin kende de afgelopen periode vele hoogte- en dieptepunten. Nu is er de realityserie The Baldwins waarin we een bijzonder inkijkje krijgen in zijn persoonlijke leven dat hij leidt met zijn vrouw Hilaria en hun zeven kinderen. Hoe is het om zo’n groot gezin op te voeden, terwijl je midden in de schijnwerpers staat? Gedurende het seizoen trakteren The Baldwins ons op grappige momenten aan de keukentafel, openhartige gesprekken over mentale gezondheid en hun steeds veranderende opvoedstijl. Terwijl er in de eerste aflevering ook onzekerheid in de lucht hangt over Alecs aanstaande rechtszaak. Alec en Hilaria proberen hun emoties in balans te houden en het leven van hun kinderen zo stabiel mogelijk. De serie laat verder mooi zien hoe het is om een Baldwin te zijn: chaotisch, hilarisch, vermoeiend, maar vooral vol liefde. We zien daarnaast hoe Alec en Hilaria als koppel fungeren en hoe ze elkaar steunen bij uitdagingen die op hun pad komen. Met zeven kinderen is er in huize Baldwin nooit een saaie dag, maar ondanks alle drukte omarmen Alec en Hilaria het gezinsleven met een energie die aanstekelijk is. Ze laten zien hoe mooi het kan zijn om een buitengewoon gezin te vormen.

90 Day Fiancé | vanaf vrijdag 7 maart

Het populaire programma 90 Day Fiance keert terug met een gloednieuw seizoen. De 11,4 miljoen kijkers wereldwijd die vorig jaar keken, kunnen zich opmaken voor drie nieuwe stellen, drie oude bekenden én een kersvers throuple! Nieuw is Stevi die verliefd raakte op de Iraanse Mahdi aan wie ze online Engelse les gaf. Nadat ze elkaar één week in het echt zagen, besloten ze voor een K1-visum te gaan met het plan te trouwen. De 59-jarige Mark werd op zijn beurt verliefd op het 34-jarige Franse model Mina die in Parijs woont. Ze hebben al een dochter van twee en besluiten nu samen te gaan leven in de VS. Maar daarvoor moet Mina wel tijdelijk haar 9-jarige zoon achterlaten in afwachting van zijn visum. Ondertussen twijfelt Marks eerste dochter aan de ware intenties van Mina. En dan is er nog Gregory uit New York die tijdens zijn trip aan Oeganda verliefd raakte op Joan. Joan is een directeur van een NGO, terwijl Gregory nog thuis woont bij zijn overbezorgde moeder en geen stabiel inkomen heeft. Is dit een gezonde basis voor een vaste relatie? Nieuw in dit seizoen is ook het throuple Matt, Amani en Any. Matt en Amani lijken het perfecte leven te leiden: twee aantrekkelijke personen die al tien jaar getrouwd zijn met twee dochters en een prachtig huis in San Diego. Toch missen ze iets in hun relatie. Amani is biseksueel, waardoor zij en Matt nu samen onderzoeken of een polyamoreuze relatie zou kunnen werken. Ze werden samen verliefd op de Mexicaanse Any, een single-moeder en exotische danseres. Na een jaar daten, willen ze met Any in de VS gaan wonen, maar om een K1-visum te krijgen zullen Matt en Amani eerst moeten scheiden… Verder kijken we in dit nieuwe seizoen hoe het gaat met eerdere stellen: Shekinah & Sarper, Shawn & Alliyan en Jessica & Juan.

When No One Sees Us | vanaf vrijdag 7 maart

Deze eerste Spaanse MAX Original speelt zich af in een stadje in het zuiden van Spanje, tijdens de Semana Santa (Heilige Week). De thriller volgt Lucía Gutiérrez, een sergeant bij de Spaanse Guardia Civil, die verwikkeld raakt in een mysterieuze zaak rondom een van processies van de Semana Santa. Tegelijkertijd arriveert een Amerikaanse legeragent op de nabijgelegen militaire basis om de verdwijning van een Amerikaanse soldaat te onderzoeken. Wat begint als twee aparte zaken, blijkt al snel met elkaar verweven te zijn, en Lucía komt terecht in een web van geheimen, intriges en onverklaarbare gebeurtenissen.

The Righteous Gemstones seizoen 4 | vanaf maandag 10 maart

Het laatste seizoen van deze komische serie over een excentrieke familie van evangelisten gaat binnenkort van start. John Goodman geeft gestalte aan patriarch Eli Gemstone en Danny McBride, Adam DeVine en Edi Patterson zijn te zien als zijn kinderen. Nieuwe toevoegingen aan de cast zijn Megan Mullally, Arden Myrin en Seann William Scott, die te zien zijn als de familie Milsap. The Righteous Gemstones werd bedacht door Danny McBride zelf, die eerder al de komische series Eastbound & Down en Vice Principals maakte voor HBO.

The Parenting | vanaf donderdag 13 maart

Deze komische horrorfilm volgt het jonge koppel Rohan en Josh, die samen een weekendje weg organiseren voor zichzelf en hun ouders, die elkaar nog niet hebben ontmoet. Terwijl de spanning oploopt tussen de traditionele Sharon en Frank en de relaxte Liddy en Cliff, ontdekt het gezelschap dat hun huurhuis – beheerd door de excentrieke Brenda – wordt geteisterd door een poltergeist. In de cast o.a. Brian Cox (Succession), Lisa Kudrow (Friends), Edie Falco (The Sopranos) en Dean Norris (Breaking Bad).

Sport op HBO Max in maart:

UFC: Vegas 103 | zaterdag 1 maart

Wielrennen: Omloop het Nieuwsblad | zaterdag 1 maart

Wielrennen: Kuurne-Brussel-Kuurne | zondag 2 maart

Snooker: World Grand Prix | dinsdag 4 maart t/m zondag 9 maart

UFC: 313 | zaterdag 8 maart

Wielrennen: Strade Bianche (exclusief) | zaterdag 8 maart

Golf: Arnold Palmer Invitational | donderdag 6 maart t/m zondag 9 maart

Wielrennen: Parijs – Nice | zondag 9 maart t/m zondag 16 maart

Wielrennen: Tirreno-Adriatico (exclusief) | maandag 10 maart t/m zondag 16 maart

Golf: The Players | donderdag 13 maart t/m zondag 16 maart

UFC: Vegas 104 | zaterdag 15 maart

Snooker: Players Championship | maandag 17 maart t/m zondag 23 maart

UFC: Londen | zaterdag 22 maart

Wielrennen: Milaan-San Remo (exclusief) | zaterdag 22 maart

Wielrennen: Trofeo Binda | zondag 23 maart

Wielrennen: Classic Brugge – De Panne | woensdag 26 & donderdag 27 maart

Wielrennen: E3 Harelbeke | vrijdag 28 maart

UFC: Mexico City | zaterdag 29 maart

Wielrennen: Gent – Wevelgem | zondag 30 maart