Nieuw bij HGTV in april 2024

Laatst geüpdatet op april 2, 2024 by Redactie

HGTV (Home & Garden TV) is dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers. Dit zijn de nieuwe highlights bij HGTV van april 2024!

Celebrity IOU | vanaf woensdag 17 april om 20:30 uur

Toen komiek, presentator én autoverzamelaar Jay Leno ernstig gewond raakte tijdens het sleutelen aan een van zijn ruim tweehonderd auto’s, was het zijn trouwe medewerker David die hem veelvuldig bezocht in het ziekenhuis en Leno’s vrouw erheen bracht. Om iets terug te doen, wil Leno David helpen met het verbouwen van diens badkamer die zeer gedateerd is en een ernstige lekkage heeft. Hij roept de hulp in van ‘Property Brothers’ Drew en Jonathan Scott die niet alleen de badkamer moderniseren, maar ook een babykamer maken voor David en zijn vrouw die in verwachting is. Het is de eerste verbouwing die ze doen in het nieuwe seizoen van Celebrity IOU waarin beroemdheden iets terugdoen voor mensen die belangrijk voor hen zijn. Zo geeft actrice Emma Roberts een nobele vriendin een keukenrenovatie, zorgt Taraji P. Henson ervoor dat de tuin van haar ‘tweede moeder’ verandert in een paradijselijke oase en helpen Derek en Julianne Hough hun vriend en trainer met het opknappen van zijn condo.

Battle On The Mountain | vanaf vrijdag 12 april om 21:30 uur

In de bergen van Colorado werken drie teams aan het verbouwen van drie eenvoudige berghutten tot droompaleizen. Het team dat dit het mooiste doet, wint de hoofdprijs van maar liefst 50.000 dollar in deze spannende Battle On The Mountain . Ervaren renovatie-experts Rico Leon, Kim Myles en Kim Wolfe treden op als mentor en assisteren elk een eigen team. Het budget per huisje is 100.000 dollar en de tijd om het te renoveren bedraagt zes weken. In elke aflevering staat de verbouwing van een onderdeel centraal – zoals de keuken of de badkamer – waarbij tussenprijzen kunnen worden verdiend. Die worden uitgedeeld door een select gezelschap van juryleden die gelden als de absolute top in de renovatiebusiness. Niemand minder dan Egypt Sherrod en Mike Jackson (Married to Real Estate), Jasmine Roth (HELP! I Wrecked My House) en Page Turner (Fix My Flip) maken deel uit van deze elite-jury die uiteindelijk bepaalt wie het mooiste resultaat aflevert. Wordt het Team Rico, Team Myles of Team Wolfe? De battle in de bergen gaat beginnen!

My Lottery Dream Home | vanaf maandag 22 april om 20:30 uur

David Bromstad staat weer klaar om enkele loterijwinnaars te helpen bij het vinden van hun droomhuis in een nieuw seizoen van My Lottery Dream Home. Zoals Patty in de eerste aflevering die een kraslot kocht en tot haar verbazing in één klap miljonair werd. Het biedt haar en haar man de mogelijkheid om eindelijk een groter huis te kopen in Florida en het liefst met een zwembad. Samen met haar schoonzus bekijken ze drie huizen die David heeft geselecteerd. De enthousiaste Patty vindt de eerste die ze ziet al meteen geweldig, al zou ze toch liever iets meer ruimte willen. Het tweede huis heeft wel die ruimte, maar mist nog een zwembad. Nummer drie heeft wel dat zwembad en is ook nog een stuk groter. Het is dan wel wat duurder, maar nog altijd binnen het budget van de kersverse miljonair. Welk huis kiest ze?

Renovation Wild | vanaf maandag 22 april om 21:30 uur

Renoveren kan een enorme klus zijn, maar renoveren in de wildernis is pas echt een uitdaging. Dat weten Grant en Lynsey Cumings maar al te goed. Zij runnen enkele safarikampen midden in een wildpark in Zambia die om de paar jaar gerenoveerd moeten worden. Felle zon, hevige regenval en kolonies termieten zorgen ervoor dat de rieten huisjes met canvas dakbedekking snel verslechteren. In de serie Renovation Wild volgen we hoe het gezin samen met hun team twee kampen onderhanden neemt, midden tussen de wilde dieren. Dat alleen is al spannend, maar het werk zelf is ook een uitdaging als je bedenkt dat de dichtstbijzijnde winkel op meer dan 300 kilometer afstand ligt van het afgelegen park. Dat betekent dat zoveel mogelijk materiaal uit de natuur wordt gehaald of zelf gemaakt en het overige met vliegtuigen en boten moet worden gebracht. Grant, die geboren is in Zambia, bouwde de kampen al veertig jaar geleden. Samen met zijn Schotse vrouw Lynsey geven ze de traditie nu door aan hun twee kinderen die al meewerken met de bouw van de hutten. Terwijl de olifanten op een afstandje geïnteresseerd toekijken.

Lil Jon Wants To Do What? | vanaf dinsdag 30 april om 20:30 uur

Je hebt interieurdesigners die een huis perfect kunnen indelen… en je hebt Lil Jon. De rapper en muziekproducer heeft een onorthodoxe kijk op wonen en kan een woning net even die creatieve touch geven waar eigenaren zelf niet op zouden komen. “De meeste mensen zijn gewend aan wat ze gewend zijn, daarom geven wij ze iets waar ze niet aan gedacht zouden hebben”, zegt hij in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Lil Jon Wants To Do What? Samen met zijn vaste interieurdesigner Anitra Mecadon haalt hij woningbezitters uit hun comfortzone door een indeling net even iets anders te maken of iets meer kleur te geven. Zoals bij Leo en Faith die een huis kochten dat sinds de jaren zeventig niet meer is veranderd. Ze willen een moderne indeling en denken zelf aan witte en grijze kleuren. Dat is vloeken in de kerk van Lil Jon en Anitra die met hun enthousiasme de eigenaren overtuigen om het over een hele andere boeg te gooien, waarbij ze wel degelijk rekening houden met hun levensstijl. Vooral de kleurrijke keuken van Anitra en de ronde muur die Lil Jon bedenkt, geven het huis uiteindelijk de wow-factor waar de kopers helemaal lyrisch over zijn.

