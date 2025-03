Nieuw bij HGTV in april 2025

Laatst geüpdatet op maart 19, 2025 by Redactie

Wat is er nieuw bij HGTV, dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers? Dit zijn de nieuwe highlights bij HGTV van april 2025!

Fixer To Fabulous | vanaf donderdag 3 april om 20:30 uur

In een nieuw seizoen van Fixer To Fabulous helpen Dave en Jenny Marrs weer een aantal huiseigenaren met het renoveren van hun woning. Zoals Matt en Farrah Jennings die zich al jaren storen aan de inrichting van hun woning die vol met bakstenen muren en pilaren staat. Verhuizen is geen optie, omdat ze zich emotioneel erg verbonden voelen met de woning waar hun dochter Hannah in 2020 overleed. Kunnen Dave en Jenny het huis zo inrichten dat het huis ook weer prettig wordt om in te wonen? Dan zal er eerst heel veel gesloopt moeten worden, wat dit keer al een enorme kostenpost is. Daarna kan het bouwen beginnen met een mega-kookeiland in de nieuwe keuken, een complete spa in de badkamer en een stijlvolle master-slaapkamer. Terwijl Dave de verbouwing onder handen neemt, richt Jenny zich op de details die de inrichting extra bijzonder maken. Ze vindt een antieke kast voor het uitstellen van het bijzondere servies van oma en bedenkt een ontroerende manier om dochter Hannah op een speciale wijze te eren.

Renovation Aloha | vanaf maandag 14 april om 21:30 uur

Huizen flippen op Hawaii is een lastige onderneming. Helemaal op het eiland Oahu waar nog maar weinig betaalbare woningen zijn en zelfs voor een opknappertje al meer dan een miljoen neergeteld moet worden. Dat weten Kamohai en Tristyn Kalama als geen ander. Het koppel flipt al jaren huizen op het eiland en is altijd op zoek naar verborgen schatten om winst op te maken. In het nieuwe seizoen van Renovation Aloha hebben ze hun oog laten vallen op een bouwval in de populaire wijk Keolu Hills die voor 1,6 miljoen te koop staat. Het is een extreem risicovolle aankoop, maar wel eentje met potentie. Het huis blijkt echter in erbarmelijke staat en alleen al het vervangen van de stenen omheining dreigt meer dan een ton te kosten. Valt hier überhaupt nog winst op te maken? Kamohai en Tristyn zijn als altijd erg optimistisch, maar krijgen te maken met een tegenslag die ze nooit eerder hebben gehad. Hoe redden ze zich hier uit?

Betting On Paradise | vanaf woensdag 23 april om 20:30 uur

Tijdens de coronacrisis raakte Steph Sitt haar baan kwijt en ging haar man Luke Shantz remote werken, terwijl de kinderen thuisbleven van school. Het leidde bij het Amerikaanse stel tot de serieuze vraag: wat doen we nog hier! Ze besloten het roer compleet om te gooien en een vervallen motel te kopen op Costa Rica om dat eigenhandig op te knappen en te gaan runnen. Ze verkochten hun huis, staken al hun spaargeld erin en leenden geld van vrienden, familie en investeerders om hun droom waar te maken. Was deze rigoureuze gok wel een verstandige? Dat is te zien in de inspirerende nieuwe serie Betting On Paradise, waaruit blijkt dat het zeker geen eenvoudige klus wordt. Want als ze de sleutels krijgen en hun motel nauwkeuriger inspecteren, blijkt het toch wat meer vervallen dan ze dachten. Ze moeten het gerenoveerd krijgen voordat het hoogseizoen begint, want anders valt hun paradijselijke plan compleet in het water. Wat met het aanstaande regenseizoen nog wel eens letterlijk kan gebeuren ook. Wordt hun droom werkelijkheid of eindigt het in een regelrechte nachtmerrie?