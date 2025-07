Nieuw bij HGTV in augustus

Laatst geüpdatet op juli 25, 2025 by Redactie

Wat is er nieuw bij HGTV, dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers? Dit zijn de nieuwe highlights bij HGTV van augustus 2025!

Ugliest House In America | vanaf dinsdag 5 augustus om 20:30 uur

Na de eerdere seizoenen van Ugliest House In America zou je denken dat we de lelijkste huizen inmiddels wel gezien hebben. Niets is minder waar! Het is toch weer gelukt om een hele hoop lelijke en onleefbare woningen te vinden. Per regio worden steeds drie ugly houses bezocht door comédienne Retta die ze als vanouds van hilarisch commentaar voorziet. Te beginnen in de Midwest waar Retta allereerst een huis bezoekt dat meer weg heeft van een ondergrondse bunker en waar werkelijk alles van beton gemaakt is, inclusief de meubels. Vervolgens klopt ze aan bij een voormalig bankgebouw dat er van de buitenkant niet eens zo lelijk uitziet, maar vanbinnen zo ongelooflijk onpraktisch is dat je er amper in kunt leven. Wat te denken van een badkamer in de oude kluis waarbij je eerst door een aantal zware deuren moet! Tot slot bekijkt ze een huis dat de bewoner in eerste instantie prachtig vond, totdat ze er in ging wonen en ontdekte dat het werkelijk onleefbaar is. De lelijkste van de drie gaat door de finale en maakt kans op een complete renovatie door designer Alison Victoria.

Home Town | vanaf donderdag 21 augustus om 20:30 uur

In het nieuwe seizoen van Home Town beginnen Ben en Erin Napier met een heel bijzonder project. Hun cliënt, dr. Amanda Cooley, begon vier jaar geleden met een speciale school voor onderontwikkelde kinderen en deed dat vanuit een van de huizen die de Napiers ooit renoveerden. De school werd echter zo’n succes dat Amanda nu een grotere locatie zoekt. Om de kinderen een thuisgevoel te geven, wil ze per se de school in een woonhuis vestigen. Ben en Erin vinden een perfect huis dat met de juiste aanpassingen een geweldig kindvriendelijk schoolgebouw kan worden. Ook andere families worden weer geholpen in dit leuke inspirerende seizoen. Zo maken Ben en Erin hun eigen home town in Laurel, Mississippi steeds weer wat fraaier. Huis voor huis.

Rehab Addict | vanaf zaterdag 30 augustus om 21:30 uur

Nicole Curtis ziet het als haar missie om oude huizen van de ondergang te redden en weer terug te brengen in hun oude geweldige glorie. Maar in dit nieuwe seizoen van Rehab Addict heeft de enthousiaste en energieke huizenredder wel erg veel hooi op haar vork genomen. Omdat ze geen nee kon zeggen tegen twee projecten besloot ze daarom maar om ze allebei tegelijk te doen. Klein probleempje: ze liggen 2500 kilometer van elkaar vandaan! Ze begint in Wyoming waar ze een huis uit 1883 kocht dat recent door een flipper van al zijn historie en karakter is ontdaan. Nicole begint meteen met het ‘ontflippen’ van al deze lelijkheid – zoals systeemplafonds, laminaat en holle deuren – om het huis weer wat stijl te geven. Ondertussen krijgt ze een belletje dat haar andere huis in Detroit bewoond wordt door krakers die er werkelijk een enorme bende van hebben gemaakt. Ze stapt meteen op het vliegtuig om het probleem eigenhandig aan te pakken. Lukt het haar en haar team om deze twee huizen tijdig af te krijgen binnen haar budget?