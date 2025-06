Nieuw bij HGTV in juli 2025

Laatst geüpdatet op juni 23, 2025 by Redactie

Wat is er nieuw bij HGTV, dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers? Dit zijn de nieuwe highlights bij HGTV van juli 2025!

Building Outside The Lines | vanaf vrijdag 4 juli om 20:30 uur

De creatieve en innovatieve aannemer Jared “Cappie” Capp tovert alledaagse objecten om tot waanzinnige bouwwerken. Dat doet hij samen met de meest creatieve persoon die hij kent: zijn stiefdochter Alex, alias “Sprout”. In het nieuwe seizoen van Building Outside The Lines creëren ze weer de gekste, grappigste en geweldigste projecten. Zo transformeren ze de romp van een 757-vliegtuig tot een knus tiny house, maken ze van een enorme watertank een schuur met meerdere verdiepingen en bouwen ze een zes meter hoge boomhut met daarbovenop een vintage camper! In de eerste aflevering van die leuke seizoen is Alex zelf de klant. Ze zwemt namelijk graag in de rivier achter hun huis, maar kan daar lastig uitklimmen. Dus bouwt Cappie van een oud stalen frame een gezellige vlonder die half over de rivier hangt en een volautomatische ladder heeft. Niet alleen handig voor het zwemmen, maar vooral ook een perfecte plek voor Alex om te chillen met haar vriendinnen.

Castle Impossible | vanaf zaterdag 5 juli om 21:30 uur

Het Amerikaanse koppel Daphne en Ian was van plan een tiny house te bouwen op een stuk grond in Californië, totdat Daphne ineens een Frans kasteel erfde van vier verdiepingen! Dat ook nog eens op een terrein staat van 53 hectare (75 voetbalvelden). Klinkt als sprookje, maar zo rooskleurig is de praktijk nu ook weer niet. Ze moesten alleen al 1 miljoen dollar erfbelasting betalen om het kasteel in handen te krijgen en vervolgens wacht hen een enorme renovatie van het kasteel dat in 1981 ooit door Daphnes Franse opa werd gekocht. De benedenverdieping met drie balzalen is in goede staat, maar de overige verdiepingen met meer dan 20 kamers en 134 ramen (!) zijn behoorlijk vervallen. En dan zijn er nog de stallen, de schuur, het bijgebouw en het enorme bos die aandacht verdienen. Toch waagde het stel deze enorme stap. Ze verkochten hun Amerikaanse huis, gebruikten al hun spaargeld en gaan nu helemaal zelf en wat professionele hulp dit vijfhonderd jaar oude kasteel opknappen. Wordt het een Castle Impossible zoals het programma heet of wonen ze straks als prins en prinses nog lang en gelukkig in hun sprookjespaleis?

Celebrity IOU | maandag 7 juli om 20:30 uur

Actrice Rachel Brosnahan heeft zoveel steun gehad van de ouders van haar goede vriendin Karlee dat ze hen wil bedanken met een renovatie van hun keuken die sinds de jaren zeventig niet is veranderd. De actrice – die onder meer speelde in House of Cards en schitterde in de komedieserie The Marvelous Mrs. Maisel – schakelt de hulp in van de designbroers Drew en Jonathan Scott, die wel zin hebben om deze gedateerde keuken aan te pakken. Rachel zelf doet ook actief mee met de sloop van de oude keuken en met het meedenken over het design. Het is te zien in deze speciale aflevering van Celebrity IOU waarin beroemdheden hun dankbaarheid tonen aan vrienden of bekenden die een grote impact hebben gehad in hun leven. Ook deze ‘marvelous’ make-over is weer extra speciaal.

Home Town Takeover | vanaf donderdag 10 juli om 20:30 uur

Als binnensteden minder bezoekers krijgen, kunnen winkels in verval raken – waardoor de binnensteden nog minder bezoekers krijgen… Om deze negatieve spiraal te doorbreken en te voorkomen dat levendige plaatsen veranderen in spooksteden, renoveren Ben en Erin Napier in Home Town Takeover niet één huis, maar een complete binnenstad! Ze deden dit eerder al succesvol in de steden Wetumpka en Fort Morgan en hebben nu hun zinnen gezet op het charmante, maar halfdode stadje Sebring in Florida. De stad heeft alles om bruisend en levensvatbaar te zijn: een meer, een racetrack en een binnenstad gesitueerd rond een fraai park. Helaas zorgde de aanleg van een snelweg om de stad heen dat er steeds minder bezoekers in het centrum kwamen, waardoor winkeliers worstelen of zelfs stoppen. Ben en Erin willen de stad weer aantrekkelijk maken en knappen enkele winkels en woonhuizen op. Dat doen ze samen met de hulp van HGTV-sterren als Dave en Jenny Marrs, Sarah en Bryan Baeumler, Chelsea en Cole DeBoer, Kamohai en Tristyn Kalama en Veronica Valencia. Samen met de bewoners slaan deze pro’s de handen ineen voor een rigoureuze renovatie die Sebring weer op de kaart zet.

Down Home Fab | vanaf woensdag 23 juli om 21:30 uur

Chelsea en Cole DeBoer staan voor een nieuw en uitdagend seizoen van Down Home Fab. Naast het renoveren van woningen en het opvoeden van hun vier kinderen, staan ze ook voor de opening van hun eigen designwinkel in hun woonplaats Sioux Falls, South Dakota. Een spannende stap waar ze de afgelopen periode veel tijd in hebben gestoken en die ook een flinke verandering zal betekenen, aangezien ze nu ineens te maken krijgen met personeel. Maar het renovatieduo houdt van uitdagingen en is van mening dat ze met deze winkel nog meer mensen blij kunnen maken. Voor het zover is, krijgen ze een belletje van een alleenstaande moeder die een jaar geleden een huis kocht dat ze aanvankelijk zelf aan het renoveren was. Vanwege haar drukke bestaan en gezondheidsklachten loopt ze nu vast, waardoor ze de hulp inroept van de DeBoers. Die weten wel raad met dit charmante huis, al zien ze wel meteen een groot funderingsprobleem bij de aanbouw. En dan krijgen ze ondertussen ook nog zelf te maken met een kleine tegenslag in hun winkel vlak voor de grote opening. Komt alles nog op tijd af?

Mini Reni | vanaf zaterdag 26 juli om 20:30 uur

Je hoeft geen kamers te slopen of muren te verplaatsen als je een nieuwe look van je huis wilt. In de nieuwe serie Mini Reni laat ontwerpster Joanna Gaines zien dat je met enkele slimme en artistieke aanpassingen je woning miraculeus kunt transformeren. Slechts door het gebruik van verf, behang en tegels en door het plaatsen van nieuw meubilair. Niet alleen kan Joanna haar mini-renovaties op deze manier opleveren voor een laag budget, ze weet het ook binnen een week te realiseren. Daarvoor koopt ze ook lokaal in en alleen bij zaken die snel kunnen leveren. Zo tovert ze een saaie woning binnen zeven dagen om tot een stijlvol huis met heel nieuw karakter. En dat voor slechts 15 duizend dollar. Ze schuwt niet om aanpassingen ‘on the job’ te veranderen als ze het toch niets vindt. Zo geeft ze de muren toch een andere kleur als blijkt dat dat beter oogt en trekt ze het behang verder door dan ze aanvankelijk van plan was. Het kost een halve dag meer werk, maar ze blijft nog altijd binnen de planning. En het resultaat is werkelijk fantastisch.