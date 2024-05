Nieuw bij HGTV in juni 2024

Laatst geüpdatet op mei 28, 2024 by Redactie

HGTV (Home & Garden TV) is dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers. Dit zijn de nieuwe highlights bij HGTV van juni 2024!

Why The Heck Did I Buy This House? | vanaf maandag 17 juni om 21:30 uur

Waarom heb ik in hemelsnaam dit huis gekocht! Veel huiseigenaren vragen zich dit weleens af als ze tegen de vele gebreken aanlopen die ze destijds bij de aankoop niet zagen. Tijd om die oneffenheden aan te pakken, vindt ontwerper Kim Wolfe. In Why The Heck Did I Buy This House? helpt ze wanhopige huiseigenaren om van hun dramawoning een echt droomhuis te maken. Zoals Megan en John die twaalf jaar geleden verliefd werden op het koperen dak van het vrijstaande huis in San Antonio, Texas. Maar al snel struikelden ze letterlijk over de vele op- en afstapjes die de woning had. Ook de keuken was merkwaardig ingericht en het eetgedeelte nodigde niet echt uit om er te eten. Kim ziet meteen hoe ze het huis onderhanden kan nemen, maar het budget is beperkt. John heeft zelfs zijn geliefde boot moeten verkopen om deze renovatie mogelijk te maken. De druk ligt dus bij Kim en haar team om te zorgen dat deze huiseigenaren niet nogmaals teleurgesteld raken.

Renovation Aloha | vanaf maandag 10 juni om 20:30 uur

Wonen op Hawaï is een droom voor velen en de huizenprijzen zijn er dan ook behoorlijk hoog. Kamohai en Tristyn Kalama proberen daarvan te profiteren door vervallen huizen op te knappen en met winst door te verkopen. Kamohai is de aannemer die de hele bouw coördineert, Tristyn de ontwerper die precies weet hoe je een huis aantrekkelijk kunt maken. En samen zijn ze een vrolijk stel met twee kinderen en een heleboel familieleden op het eiland. In de eerste aflevering van Renovation Aloha nemen de ‘flippers’ echter wel een heel erg groot risico. Kamohai heeft zijn oog laten vallen op een bouwval die al meer dan twintig jaar leeg staat en waar inmiddels een complete boom doorheen gegroeid is. Toch moeten ze er nog meer dan zes ton voor neertellen als ze het willen kopen. Valt er dan nog winst te maken? Slopen en iets nieuws neerzetten is goedkoper, maar dat is niet wat Kamohai en Tristyn willen. Ze willen juist de karakteristieke bouw handhaven die zo goed past in deze zeer gewilde locatie. Ze trekken zes maanden uit voor het project, maar zien in de tussentijd de huizenprijs dalen door de gestegen rente. Wordt het een succesvolle flip of een faliekante flop? En hoe vergaat het met de andere huizen in dit zonnige programma.

Ugliest House In America | vanaf dinsdag 25 juni om 20:30 uur

Wat is het allerlelijkste huis van Amerika? In Ugliest House In America bezoekt comédienne Retta elke aflevering drie huizen die nota bene door de eigenaren zelf opgegeven zijn. Denk aan huizen waarbij de vorige bewoner de kamers in de gekste kleuren schilderde inclusief tenenkrommende tierelantijntjes en gek behang op het plafond. Huizen met onmogelijke indelingen, protserige badkamers (wat te denken van een douche met vijftien douchekoppen!) of eentje met vier keukens (?) die niet eens allemaal functioneren. Samen met de bewoners loopt Retta door het huis, wat vanzelfsprekend tot lachwekkende situaties en commentaar leidt. Het lelijkste huis per aflevering gaat door naar de finale, waarbij uiteindelijk het állerlelijkste huis als prijs een spectaculaire renovatie krijgt van HGTV-ontwerper Alison Victoria. Zodat de lelijkste winnaar daarna meteen niet meer lelijk is.

