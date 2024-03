Nieuw bij HGTV in maart 2024

Laatst geüpdatet op maart 1, 2024 by Redactie

HGTV (Home & Garden TV) is dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers. Dit is de nieuwe programmering op HGTV in maart 2024!

Home in a Heartbeat with Galey Alix | vanaf zaterdag 16 maart om 21:30 uur

Doordeweeks werkt Galey Alix als executive op Wall Street, in het weekend is ze een selfmade woondesigner die beroemd werd toen ze haar eigen verbouwing deelde op Tiktok. Haar aanpak is even simpel als bizar: het enige dat ze met de klanten bespreekt is het budget en daarna wil ze de sleutels en de creditcard en gaat ze los met haar ideeën. De catch is dat ze de renovatie ook echt letterlijk in een weekend uitvoert, al gaan daar dan wel weekenden van planning aan vooraf. In de eerste aflevering van Home in a Heartbeat with Galey Alix helpt ze Rachael en Jason McCarthy die een leefruimte hebben in de vorm van een L waar ze maar geen raad mee weten. Het staat nu vol met speeltoestellen, zoals een turnmat, een tafeltennistafel en een basketbalnet, maar echt leefbaar is het daardoor niet. Galey geeft toe dat het haar moeilijkste ontwerp ooit is, maar toch start haar creatieve brein al met ratelen zodra ze het budget weet en de McCarthys de deur uit zijn. En daarbij weet ze de eigenaren ook nog te verrassen met iets waar ze geeneens om gevraagd hadden. Dat is Galey Alix, die altijd drie stappen sneller denkt dan haar klanten, net zoals ze op Wall Street gewend is om te doen. En daardoor haar klanten iets biedt waar ze helemaal enthousiast van worden – ook al wisten ze niet eens dat ze het wilden.

Rico To TheRescue | vanaf zaterdag 2 maart om 20:30 uur

Aannemers die er een potje van maken en plots met de noorderzon vertrekken – terwijl jij achterblijft met een bouwval en een gapende begroting. Het kan helaas iedere huiseigenaar overkomen. Dan is het tijd om de hulp in te roepen van Rico Leon. In de nieuwe serie Rico To The Rescue helpt hij hopeloze huiseigenaren om van hun nachtmerrie toch nog een droomhuis te maken. Hij neemt daarvoor eerst contact op met de beunhaas die er vandoor is gegaan om toch nog wat geld terug te krijgen en vervolgens maakt hij een realistisch plan om met het resterende geld het huis op te knappen. Zoals bij Virginia die als muzikant maar wat graag haar huisje geschikt wil maken voor het geven van concerten, maar verlaten werd door haar vriend die ook haar aannemer was. In plaats van de keuken en de veranda op te knappen, stopte hij al het geld in verkeerde projecten, waardoor Virginia nu alsnog met een huis zit waar ze geen mensen in kan ontvangen. Rico snapt dat er nog maar weinig geld over is, maar weet samen met zijn team en ontwerpster Poonah toch een geweldig resultaat neer te zetten dat Virginia als muziek in de oren klinkt.

Windy City Rehab | vanaf vrijdag 22 maart om 14:00 uur

Alison Victoria is dé expert in het flippen van huizen in Chicago. Omdat ze zelf ook in de windy city woont, weet ze als geen ander de waarde te zien in de huizen die ze koopt – samen met haar business partner en aannemer Donovan. Toch kunnen ook zij nog wel verrast worden door onvoorziene kosten en tegenvallende renovaties, het risico dat nu eenmaal hoort bij een huizenflip. Zo heeft Alison in de eerste aflevering van Windy City Rehab haar oog laten vallen op een historische woning die een flink update mag gebruiken. Maar als ze het dak eraf haalt om het huis groter te maken, storten niet alleen de zijwanden in, maar ook de historische voorgevel! Alison laat zich niet uit het veld slaan en hergebruikt de stenen om toch de oude stijl terug te brengen. Dat doet ze ook door oude deuren en ornamenten toe te voegen die passen bij de tijd van het huis. Het resultaat is een ruim en modern huis in het hartje van Chicago dat toch historie ademt. En waar ze dus zeker winst op zal maken.

Fix My Flip | vanaf donderdag 28 maart om 14:00 uur

Het flippen van huizen lijkt zo simpel: je koopt een oude woning, zet er wat bouwvakkers op en verkoopt het daarna met flinke winst. Niet voor niets komen er steeds meer selfmade flippers op de markt die dit trucje wel even denken te kunnen kopiëren. Dan blijkt dat er een hoop meer bij komt kijken. En voor ze het weten komen ze vast te zitten in een megaproject zonder einde. In Fix My Flip helpt expert Page Turner geflopte flippers om uit hun misère te komen met een businessplan waar ze zelf ook van profiteert. Zoals bij Tira en David die al zeven maanden bezig zijn met het opknappen van een woning in Eagle Rock California en voorlopig nog niet klaar zijn. Terwijl ze wel vierduizend dollar aan rente betalen per maand. Page adviseert ze om de geplande aanbouw te schrappen en met minimale kosten het project in no-time af te ronden. Ze weet dat dat de snelste weg is naar de meeste winst. Kunnen deze first time flippers hun droomidee zomaar vaarwelzeggen? Dan blijkt dat er een groot verschil is tussen flippers die zich emotioneel te veel verbonden voelen met hun project – terwijl ze er niet eens zelf gaan wonen – en flippers die het puur als een business zien. Page hoort duidelijk bij de laatste categorie en laat wederom in dit programma zien dat ze daarom zo succesvol is.

Home Town | vanaf donderdag 28 maart om 21:30 uur

Designduo Ben en Erin wonen samen in het historische stadje Laurel dat ze stapje voor stapje aan het opknappen zijn. Veel huizen zien er nog vervallen uit, maar met hun visie en toewijding weten ze de bouwvallen om te toveren tot paleisjes voor nieuwkomers die graag in dit leuke stadje in Mississippi willen wonen. Zo ook Bernadette en Don in de eerste aflevering van Home Town, die graag een historisch huis willen en niet terugdeinzen voor een flinke verbouwing. Ben en Erin laten ze twee huizen zien in Victoriaanse stijl waar al decennia niks aan gedaan is. Je moet letterlijk door de kapotte wanden heen kunnen kijken om te geloven dat hier nog iets moois van te maken is. Laat dat maar aan Ben en Erin over die direct aan de slag gaan zodra de nieuwe eigenaren beslist hebben welk huis ze willen. Als die eenmaal het resultaat zien, kunnen ze zich bijna niet voorstellen dat het hetzelfde huis is. Niet alleen hebben Ben en Erin zo weer een huis gered van de ondergang en een familie blij gemaakt, ook hun eigen home town is zo weer een stukje fraaier geworden. Op naar het volgende project!

