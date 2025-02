Nieuw bij HGTV in maart 2025

Laatst geüpdatet op februari 20, 2025 by Redactie

Wat is er nieuw bij HGTV, dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers? Dit zijn de nieuwe highlights bij HGTV van maart 2025!

The Flip Off | vanaf donderdag 6 maart om 21:30 uur

Ze zijn flipping-experts én elkaars exen: Tarek El Moussa en Christina Haack. Voor even herenigen ze zich om onderling de strijd aan te gaan in het nieuwe programma The Flip Off. Tarek krijgt hierbij de hulp van zijn nieuwe geliefde, niemand minder dan Heather El Moussa met wie hij al vaker huizen aangepakt heeft. Deze ‘Flipping El Moussas’ willen niets liever dan Christina verslaan in een rechtstreeks duel. Beide teams nemen een huis onderhanden om het stap voor te stap te renoveren voor maximale winst. Ze beginnen elk in de keuken, waarvoor ze een week hebben om die op te knappen, daarna volgen de andere delen van het huis. Voor de ervaren flippers is het steeds weer kiezen tussen lage kosten en hoge winstpotentie. Wie van de twee kan dit het beste? De flippers werken nu niet alleen tegen krappe deadlines, constructieve tegenvallers of onverwachte kosten, maar ook nog tegen elkaar. En komt daar misschien ook nog oud liefdeszeer bij kijken?

Tiny House, Big Living | vanaf donderdag 6 maart om 14:00 uur

Hoe kleiner je huis, hoe groter de wereld om je heen. Dat is zo’n beetje het motto van de tiny house-bewoners in het programma Tiny House, Big Living. Zoals John en Fin die al vijf jaar naar tevredenheid wonen in hun kleine huis van amper 28 vierkante meter op hun bosrijke terrein in Georgia. Maar zelfs dat is niet klein genoeg voor het stel, dus besluiten ze een nieuw ‘huisje’ te laten bouwen dat nog eens twee keer zo klein is. Reden is dat ze ermee de weg op willen, vanwege het liefdadigheidswerk dat ze doen door heel Amerika. Dat werk draait om huishoudens bewust te maken van brandgevaar én om geld op te halen voor gezinnen van verongelukte brandweerlieden. Hoe mooi is het dan om ook je tiny house in de stijl van een brandweerkazerne te bouwen – inclusief glijpaal, werkende brandkraan en natuurlijk een sirene! Op een schroothoop halen ze van een oude brandweerwagen nog de nodige features om hun ieniemienie kazerne helemaal af te maken. Een heel klein huis, maar met een heel groots resultaat!

Divided By Design | vanaf dinsdag 11 maart om 20:30 uur

Ray en Eilyn Jimenez zijn interieurontwerpers, liefdespartners én elkaars grootste concurrenten. In het nieuwe seizoen van Divided By Design proberen de twee creatieve ondernemers weer de mooiste opdrachten binnen te slepen in de booming huizenmarkt van Miami, waarbij ze soms op dezelfde klanten azen. Zo dingen ze allebei om de gunsten van Alex en Danny, een jong koppel dat een oude gedateerde woning kocht met veel potentie. Als ze uiteindelijk voor het ontwerp van Ray kiezen, is Eilyn de eerste die hem feliciteert. “Jij bent de enige van wie ik blij word als ik verlies.” Zelf staat ze ook niet stil, want ze is in South Beach nog druk bezig met het renoveren van een miljoenenproject in een woontoren van de beroemde architect Michael Graves. Met haar slimme en stijlvolle aanpassingen hoopt ze de waarde van het appartement minimaal te verdubbelen.

Homes Gone Wild | vanaf woensdag 19 maart om 20:30 uur

Wat is het gekste, raarste of extreemste huis van Amerika? In Homes Gone Wild bezoekt presentator Jack McBrayer er elke aflevering drie die kans maken op de ultieme bekroning tot…wildest of them all! Wat te denken van een huis in een oude raketbunker uit de tijd van de Cubacrisis. De woning bevindt zich volledig onder de grond, heeft betonnen muren van drie meter dik en deuren die elke radioactieve straling tegenhouden. Nog bijzonderder: er is een diepe schacht waar vroeger een 25 meter lange raket stond om afgevuurd te worden. Een beetje gek als woning misschien, maar wel de ultieme mancave of voor wie graag rustig en donker wil slapen. Minstens zo bijzonder is het sprookjeshuis midden in Hollywood. Het is in de jaren dertig gebouwd en lijkt op het huis van sneeuwwitje. De huidige eigenaar raakte meteen verliefd op het huis en houdt het graag in ere. Bij het moderniseren van de keuken heeft hij zelfs de oude kastjes handmatig laten namaken. Ook de ‘Motorlodge’ maakt kans om naar de volgende ronde te gaan. Een kunstenaar en motorliefhebber verwerkte vintage motoren en oude auto’s in zijn huis dat nu meer als een museum oogt dan als een woning, maar wel heel origineel. Welke woning is het meest creatief, het meest consistent en heeft bovenal die speciale wackadoo-factor?

Lakefront Bargain Hunt | vanaf zondag 23 maart om 20:30 uur

Kun je aan het water wonen als je geen enorm budget tot je beschikking hebt? Absoluut! Het nieuwe seizoen van Lakefront Bargain Hunt gaat weer op stap met kopers die met minimale middelen toch hun droomhuis weten te vinden. Zoals Mark en Beth uit Illinois die een huis zoeken aan de Chain O’Lakes, een gebied dat bestaat uit vijftien verschillende meren. Daar moet vast wel wat te vinden zijn. Maar is het ook betaalbaar? Huizenprijzen kunnen hier oplopen tot wel 1 miljoen dollar, maar Mark en Beth hopen toch iets onder de 325 duizend te vinden. Makelaar Matt Derose laat ze vier woningen zien die allemaal binnen dit budget passen en binnen hun wensen van minimaal twee slaapkamers en twee badkamers. Elke woning heeft zo zijn unieke pluspunten. Toch kunnen ze er maar eentje kiezen. Welke wordt het?