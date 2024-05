Nieuw bij HGTV in mei 2024

Laatst geüpdatet op april 30, 2024 by Redactie

HGTV (Home & Garden TV) is dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers. Dit zijn de nieuwe highlights bij HGTV van mei 2024!

Fixer To Fabulous Italiano | vanaf donderdag 16 mei om 20:30 uur

In de speciale serie Fixer To Fabulous Italiano reizen Dave en Jenny Marrs af naar Toscane waar ze een oude villa gaan opknappen voor een bevriend stel. Het klinkt als een romantisch project, maar zelfs voor de ervaren Dave en Jenny blijkt dit een flinke uitdaging te zijn. Goede vriendin Rebecca besloot het meer dan tweehonderd jaar oude huis te kopen met haar man Pierre om het om te toveren tot een gastenverblijf annex kaasmakerij. Wie anders kan dat beter doen dan Dave en Jenny had ze gedacht. Het project blijkt echter een stuk ingewikkelder dan wat het renovatiekoppel gewend is. Niet alleen zijn de muren van het oude huis extreem dik, ze kennen ook geen enkele leverancier in dit land, dus moeten alles opnieuw uitvinden. Bovendien moet je in Toscane voor elke verbouwing een vergunning aanvragen, wat wel minimaal drie maanden kan duren. Ze staan dus meteen op een flinke achterstand, terwijl in juli toch echt de kaaskelder af moet zijn voor Pierre om er zijn kaas voor dat jaar in te kunnen maken. Tijdsdruk, taalproblemen en een project dat ze grotendeels vanuit de VS moeten managen, maakt het werk anders dan anders. Maar als er één stel is dat dit fabuleus kan fiksen, dan zijn het Dave en Jenny wel.

Down Home Fab | vanaf dinsdag 7 mei om 21:30 uur

Chelsea en Cole DeBoer zijn een droomkoppel dat droomhuizen realiseert voor bewoners die balen van hun gedateerde interieur. Chelsea is de ontwerpster met een oog voor ruimte en stijl, Cole de projectmanager en aannemer die al deze creatieve ideeën in praktijk brengt. En dan zijn de twee ondertussen ook nog samen druk om hun gezin met drie kleine kinderen te managen. In het nieuwe seizoen van Down Home Fab krijgen ze een bijzonder verzoek waar ze graag extra aandacht aan besteden. Het komt van weduwnaar Derrick die onlangs zijn vrouw Rachel verloor en nu samen met zijn drie jonge kinderen woont in het huis dat hij een aantal jaar geleden met zijn vrouw kocht. Rachel was degene die de inrichting verzorgde en de visie had wat ze met het huis wilde. Nu zij er niet meer is, wil Derrick het toch af kunnen maken. Omdat hij zelf weinig verstand van interieur heeft, roept hij de hulp in van Chelsea en Cole. Derrick wil in elk geval dat de keuken bij de woonkamer getrokken wordt, zodat hij tijdens het koken meer contact heeft met de kinderen en hij wil dat ze alle drie een eigen slaapkamer krijgen, zoals ook altijd de bedoeling was. Chelsea en Cole willen de wensen van Derrick graag stijlvol uitvoeren, waarbij ze ook de oorspronkelijke visie van zijn overleden vrouw recht doen en respecteren. Het wordt een emotioneel project, maar met een geweldig resultaat.

Rock The Block | vanaf vrijdag 24 mei om 21:30 uur

Tijd voor de ultieme herkansing in een nieuw seizoen van Rock the Block! Vier teams van beroemde renovatie-experts die in eerdere seizoenen niet wisten te winnen, mogen zich nu opnieuw bewijzen door een cascowoning zo mooi mogelijk op te knappen. Het team dat de meeste waarde kan toevoegen, wint niet alleen de eer, maar ziet ook zijn naam terugkomen op het straatnaambord. En daar willen ze wel hard voor werken. Dit keer mogen ze aan de slag in vier huizen in het luxueuze Treasure Island in Florida, waar huizenprijzen al snel boven de 1 miljoen dollar lopen. De uitdaging heeft dit keer een extra catch: het gaat om twee twee-onder-een-kapwoningen, waardoor de klussers dus een binnenmuur delen met een ander team. Niet alleen dat: van de jury moet hun interieur ook op elkaar afgestemd zijn, om eenheid te creëren. Dat betekent samenwerken met je grootste concurrent om toch van diegene te kunnen winnen. Elke week moet een deel van het huis aangepakt worden dat vervolgens beoordeeld wordt door andere beroemde experts uit de HGTV-familie. Wie kan zich het beste bewijzen in deze crème de la crème van de renovatiewereld?

Fixer To Fabulous: Welcome Inn | vanaf woensdag 29 mei om 15:00 uur

Dave en Jenny Marrs zijn gewend om huizen te renoveren voor anderen, maar dit keer doen ze het voor hunzelf. En het wordt niet zomaar een project: ze willen een vervallen villa uit de 19e eeuw omtoveren tot een gezellige B&B. Hoe ze dat doen, is te zien in deze speciale serie Fixer To Fabulous: Welcome Inn. Toen ze het stijlvolle huis in Arkansas zagen, waren ze meteen enthousiast en binnen tien minuten besloten ze dat ze het wilden kopen. De prijs was goed, maar de koopvoorwaarden ‘as is’. Dat betekent dat er van alles mis kan zijn dat je in eerste instantie niet ziet. Dat blijkt ook als ze meteen te maken krijgen met een hardnekkige bijenplaag, maar vooral ook problemen tegenkomen met de constructie. Toch zijn Dave en Jenny optimistisch dat ze een goede koop hebben gedaan en het huis terug kunnen brengen naar zijn oude glorie. Maar heeft het drukke renovatiekoppel straks wel tijd om de B&B te runnen? Wie van de twee gaat elke dag het ontbijt verzorgen? Dat zijn problemen voor later zorg, eerst maar eens van dit opknappertje een fantastische B&B maken!

