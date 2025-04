Nieuw bij HGTV in mei 2025

Laatst geüpdatet op april 29, 2025 by Redactie

Wat is er nieuw bij HGTV, dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers? Dit zijn de nieuwe highlights bij HGTV van mei 2025!

Bahamas Life | vanaf donderdag 1 mei om 20:00 uur

Een vakantiehuis op de Bahama’s klinkt als de ultieme droom: tropische standen, strakblauw water en heerlijk weer. Bahamas Life wil deze droom werkelijkheid maken voor wie een plekje zoekt op een van deze zevenhonderd eilanden. Zoals Darcy en Fred die in Zuid-Florida wonen en daarmee op een relatieve steenworp zitten van de Bahama’s. Ze komen er al jaren voor vakantie met hun eigen boot, maar zouden nu ook graag een eigen huisje willen. En dan het liefst op de Berry Islands, het deel dat nog niet helemaal volgebouwd is en waar het buitenleven centraal staat. Fred wil graag een eigen aanlegplek voor hun boot, Darcy houdt vooral van een plek aan het strand. Het zijn twee wensen die moeilijk te verenigen zijn, omdat de havens hier niet aan de kant van het strand liggen. Ze bekijken drie huizen die elk hun pluspunten hebben, maar ook hun minpunten. En dan hebben ze nog een budget om rekening mee te houden. Kunnen ze een huis vinden waar ze allebei tevreden over zijn? De keuze die ze uiteindelijk maken, mag op zijn minst verrassend genoemd worden!

Izzy Does It | vanaf donderdag 1 mei om 21:30 uur

Izzy Battres werkte jarenlang als aannemer aan huizen van miljoenen dollars voor high-end architecten en designers, totdat hij bedacht dat hij hetzelfde werk voor veel minder geld kon doen. Hij startte Battres Construction dat met recht een familiezaak genoemd kan worden. Hij werkt samen met zijn broer Rudy, alias “Rude Dog”, zijn vrouw Lilly die als designer werkt en zijn twee stiefkinderen Joseph en Brianna. Plus daarnaast nog een hele schare neven en nichten! Lilly wilde altijd al designer worden, maar die droom spatte uiteen toen ze single-moeder werd en geen tijd meer voor studie had. Toen ze Izzy in 2010 leerde kennen, kreeg ze de kans om toch als designer te gaan werken en nu creëren ze samen in Izzy Does It luxe renovaties voor een passend budget. Zoals voor een stel dat hun huis eindelijk wil opknappen nu de vier kinderen het huis uit zijn. Ze hebben goed gespaard, maar hebben tot nu toe geen aannemer kunnen vinden die hun plannen voor dat budget kan uitvoeren. Izzy ziet al snel waar hij geld kan besparen en met de handgemaakte wandtegels die Lilly vindt, bouwen ze samen deze gedateerde woning om tot een prachtig paleis.

Mini Reni | vanaf zaterdag 3 mei om 20:30 uur

Je hoeft geen kamers te slopen of muren te verplaatsen als je een nieuwe look van je huis wilt. In de nieuwe serie Mini Reni laat ontwerpster Joanna Gaines zien dat je met enkele slimme en artistieke aanpassingen je woning miraculeus kunt transformeren. Slechts door het gebruik van verf, behang en tegels en door het plaatsen van nieuw meubilair. Niet alleen kan Joanna haar mini-renovaties op deze manier opleveren voor een laag budget, ze weet het ook binnen een week te realiseren. Daarvoor koopt ze ook lokaal in en alleen bij zaken die snel kunnen leveren. Zo tovert ze een saaie woning binnen zeven dagen om tot een stijlvol huis met heel nieuw karakter. En dat voor slechts 15 duizend dollar. Ze schuwt niet om aanpassingen on the job te veranderen als ze het toch niets vindt. Zo geeft ze de muren toch een andere kleur als blijkt dat dat beter oogt en trekt ze het behang verder door dan ze aanvankelijk van plan was. Het kost een halve dag meer werk, maar ze blijft nog altijd binnen de planning. En het resultaat is werkelijk fantastisch.

Married To Real Estate | vanaf dinsdag 13 mei om 20:30 uur

Egypt Sherrod en Mike Jackson zijn gek op huizen én op elkaar. Het powerkoppel ziet het als de ultieme uitdaging om hun klanten het allerbeste huis te bieden. Egypt is de scherpe zakenvrouw met oog voor design die in elk opknappertje potentie ziet; Mike de positieve aannemer die de plannen van zijn vrouw met liefde uitvoert en zelf ook meedenkt over de beste oplossingen. In een nieuw seizoen van Married To Real Estate helpen ze onder meer een jong stel dat hun kleine appartement in New York City wil verruilen voor een groter huis in Atlanta waar ze een gezin kunnen stichten. Egypt vindt twee geweldige huizen van iets boven de miljoen dollar waar nog wel wat aan verbouwd moet worden. Ze schetst voor beide huizen de opties die zij en Mike kunnen realiseren, met voor elk het exacte kostenplaatje. Als het stel de keuze gemaakt heeft, kan de renovatie beginnen die binnen veertien weken klaar moet zijn. Dat wordt hard doorwerken, maar dat kun je aan Egypt en Mike wel overlaten.

Celebrity IOU | vanaf woensdag 21 mei om 21:30 uur

In een nieuw seizoen van Celebrity IOU bedanken enkele beroemdheden weer iemand die een onvergetelijke impact op hun leven heeft gehad. Dat doen ze door hen te verrassen met een bijzondere woningrenovatie, waarbij de beroemdheden worden geholpen door niemand minder dan designexperts Jonathan en Drew Scott. Zo wil Friends-actrice Courteney Cox haar goede vriendin Marisa bedanken voor de bijzondere band die ze hebben. Marisa past onder meer op de honden van Courteney op en heeft zelf ook een grote schare viervoeters in huis. Plus een peuter en baby op komst. Marisa’s huis is daar niet erg praktisch voor ingericht, vandaar dat Courteney de hulp van Jonathan en Drew inroept om keuken en woonkamer leefbaar voor iedereen te maken. Andere beroemdheden die voorbijkomen in dit leuke en ontroerende seizoen zijn onder meer Andy Garcia, Rob Lowe, Sarah Silverman, Kyle MacLachlan en Goldie Hawn.