Nieuw bij HGTV in oktober 2024

Wat is er nieuw bij HGTV, dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers? Dit zijn de nieuwe highlights bij HGTV van oktober 2024!

Scariest House in America | vanaf dinsdag 15 oktober om 20:30 uur

Wat is het engste huis in Amerika? Actrice en comédienne Retta wil het weten en bezoekt in de nieuwe serie Scariest House in America negen huizen waarvan de eigenaren beweren dat het echt het állergriezeligste is. De altijd vrolijke Retta vergaat het lachen wel even als ze aanklopt bij de huizen in de drie verschillende regio’s die voor de serie omgedoopt zijn tot Spooky South, Nightmare Northeast en de Mysterious Midwest. Per aflevering gaat ze langs bij drie huizen waarvan de griezeligste doorgaat naar de finale die uiteindelijk één winnaar oplevert. Wordt dat het huis in Alabama dat behoorde tot de familie van Al Capone en waar volgens de eigenaren nog drie geesten rondwaren? Of het huis in New Orleans dat de eigenaren zelf extra griezelig hebben aangekleed met schedels en heksen? Of het huis in Louisiana waar de eerste bewoners beiden in overleden en er nu nog rond lijken te spoken? De uiteindelijke winnaar krijgt een volledige renovatie van het huis door designer Alison Victoria die te zien is in de grote finale. Als ze tenminste durft langs te komen!

> Kijk vanaf dinsdag 29 oktober het hele seizoen op HBO Max

Artfully Designed | vanaf zondag 6 oktober om 20:30 uur

Kunst en design komen weer prachtig samen in het nieuwe seizoen van Artfully Designed. Voor designer Natalie Papier is kunst namelijk niet het slotstuk van interieurdesign maar juist het vertrekpunt. Ze ziet de woning als een compleet canvas waarbinnen je kunst kunt creëren. Samen met muralist Rachael Jackson en abstract artist Frankie Zombie maken ze zo van elke kamer een kunstwerk op zich door muren te beschilderen, verrassende meubels neer te zetten of speels om te gaan met bestaande objecten. Bijvoorbeeld voor bewoners Kristin en Matt die hun souterrain willen ombouwen van kinderspeelplek tot sfeervolle hangout in de stijl van een ‘boutique hotel’. De interieurkunstenaars weten daar wel raad mee en gaan helemaal los met een bar vol kleurrijke wandtegels en geweldige meubels. Frankie zorgt voor de kers op de taart met een ontroerende muurschildering die precies de juiste snaar raakt bij de dolenthousiaste bewoners.

> Kijk vanaf zondag 6 oktober ook op HBO Max

100 Day Dream Home | vanaf zaterdag 12 oktober om 20:30 uur

Anastasia en Maxwell kochten acht jaar geleden een stuk grond in de buurt van Tampa, Florida met een mobile home erop. Daar gingen ze ‘tijdelijk’ wonen met hun drie kinderen met als plan om ooit een groter huis op het terrein te bouwen. Nu hun vierde kind geboren is en ze echt niet meer in het kleine onderkomen passen, begint de tijd te dringen om eindelijk een groter huis neer te zetten. Wie kunnen dat beter – en vooral sneller! – dan Brian en Mika Kleinschmidt? Zij zijn namelijk in staat om binnen honderd dagen een compleet huis te bouwen. Brian neemt de bouwplannen voor zijn rekening, terwijl Mika in samenspraak met de nieuwe eigenaren het design verzorgt. Zo helpen ze in dit nieuwe seizoen van 100 Day Dream Home weer een hoop huizenkopers die een prachtig op maat gemaakt huis willen dat ook nog eens razendsnel opgeleverd wordt. Voor Brian en Mika is het soms een race tegen de klok, maar met hun ervaring, soepele samenwerking én flinke dosis optimisme weten ze het altijd klaar te spelen. Tot grote tevredenheid van hun klanten.

> Kijk vanaf zaterdag 9 november het hele seizoen op HBO Max

Fix My Frankenhouse | vanaf dinsdag 15 oktober om 21:30 uur

Een huis met een trap die nergens naartoe gaat, een opbouw die de begane grond verdringt of een balkon midden in de woonkamer. Je kunt het zo gek niet bedenken of je komt het tegen in de nieuwe serie Fix My Frankenhouse. Renovatieduo Mike en Denese helpen huiseigenaren bij wie de woning een allegaartje van rare beslissingen is geworden. Huizen die in de loop der jaren steeds weer zijn aangepast, waardoor het een opeenstapeling van ellende is, zonder enige samenhang. Zoals het huis dat Tim en Siobhan kochten, maar dat een bizarre indeling heeft door twee latere aanbouwen. Zo heeft het huis zes trappen, zeven soorten vloerbedekkingen en drie balkons waarvan er ook nog eentje intern. Tim en Siobhan willen het al jaren veranderen, maar hebben geen idee waar te beginnen. Zelfs ingehuurde aannemers haakten voortijdig af, omdat ze er niks mee konden! Aan Mike en Denese de schone taak dit huis wel aan te pakken en meer eenheid te creëren. Zodat het huis weer wordt waar het voor bedoeld is: om prettig in te wonen.

> Kijk nu al op HBO Max

My lottery Dream Home | vanaf maandag 28 oktober om 20:30 uur

Het zal je maar gebeuren dat je plotsklaps miljonair wordt door een loterij of erfenis en zo je absolute droomhuis kunt kopen. Als er iemand is die graag helpt bij die zoektocht is het wel de energieke huizenkenner en presentator David Bromstad. In het nieuwe seizoen van My Lottery Dream Home gaat hij weer op luxueuze huizenjacht met enkele gelukkige winnaars. En het begint meteen met een hele bijzondere koper. Naamgenoot David was namelijk dakloos geworden na een ontslag, maar kreeg onverwacht een miljoenenerfenis van zijn onlangs overleden moeder. Samen met zijn vriendin Melanie besluiten ze het koude Portland te verruilen voor het zonnige en waterrijke Cape Coral in Florida. Samen met Bromstad bekijken ze drie huizen die binnen hun budget vallen en aan de eisen voldoen, zoals drie slaapkamers, twee badkamers en een eigen zwembad. Van dakloos naar droomhuis, het leven kan soms verrassend raar lopen.

> Kijk nu al op HBO Max