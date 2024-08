Nieuw bij HGTV in september 2024

Laatst geüpdatet op augustus 27, 2024 by Redactie

Wat is er nieuw bij HGTV, dé inspiratie zender voor alle interieurfans en renovatieliefhebbers? Dit zijn de nieuwe highlights bij HGTV van september 2024!

Homes Gone Wild | vanaf maandag 30 september om 21:30

Wat is het gekste, raarste of extreemste huis van Amerika? In Homes Gone Wild bezoekt presentator Jack McBrayer er elke aflevering drie die kans maken op de ultieme bekroning tot…wildest of them all! Wat te denken van een huis in een oude raketbunker uit de tijd van de Cubacrisis. De woning bevindt zich volledig onder de grond, heeft betonnen muren van drie meter dik en deuren die elke radioactieve straling tegenhouden. Nog het meest bijzonder: er is een diepe schacht waar vroeger een 25 meter lange raket stond om afgevuurd te worden. Een beetje gek als woning misschien, maar wel de ultieme mancave of voor wie graag rustig en donker wil slapen. Minstens zo spectaculair is het sprookjeshuis midden in Hollywood. Het is in de jaren dertig gebouwd en lijkt op het huis van sneeuwwitje. De huidige eigenaar raakte meteen verliefd op het huis en houdt het graag in ere. Bij het moderniseren van de keuken heeft hij zelfs de oude kastjes handmatig laten namaken. Ook de ‘Motorlodge’ maakt kans om naar de volgende ronde te gaan. Een kunstenaar en motorliefhebber verwerkte vintage motoren en oude auto’s in zijn huis dat nu meer als een museum oogt dan als een woning, maar wel heel origineel. Welke woning is het meest creatief, het meest consistent en heeft bovenal die speciale wackadoo-factor?

Reno My Rental | vanaf zaterdag 7 september om 14:00

Als huurder mag je vaak niet alles in je woning renoveren en het is ook niet altijd een goede investering. Toch wil je ook als huurder wel een woning hebben waar je je prettig bij voelt en die helemaal jouw smaak is. Hoe doe je dat met minimaal budget en binnen de eisen van de verhuurder? In Reno My Rental helpt ontwerper Carmeon Hamilton huurders met het verbeteren van hun woning door slimme aanpassingen te doen en handige hacks. Zoals de bovenwoning van een stel dat hun gedateerde keuken graag wil opknappen plus het dakterras dat nu niet echt uitnodigt om te zitten. Hun budget is slechts 8000 dollar, maar daar weet Carmeon wel raad mee. Ze hergebruikt de keukenkastjes voor een stijlvolle koffietafel en zet het misplaatste kookeiland buiten op het dakterras als geweldige buitenbar. De huurders kunnen hun ogen niet geloven en zijn helemaal enthousiast met deze verbetering. En de verhuurder waarschijnlijk ook.

House Hunters: All Stars | vanaf zondag 1 september om 21:30

De kopers van House Hunters krijgen dit keer een extra VIP-behandeling. Want voor het eerst helpen de sterren van verschillende HGTV-programma’s mee met het kiezen van de ideale woning. Niemand minder dan Egypt Sherrod en Mike Jackson, Jasmine Roth, Mina Starsiak Hawk, Rico Leon, Chelsea en Cole DeBoer, Heather Rae El Moussa, Page Turner, Brian en Mika Kleinschmidt, Keith Bynum, Evan Thomas, Veronica Valencia, Lyndsay Lamb en Leslie Davis maken hun opwachting in deze speciale House Hunters: All Stars en gebruiken hun expertise om de perfecte woning te vinden. De ontwerpers en renovatie-experts kunnen als geen ander dwars door de eventuele minpunten van een woning heen kijken om de potentie te schetsen voor de nieuwe kopers. Het spits van deze leuke serie wordt afgebeten door Galey Alix die met haar programma Home in a Hartbeat al heeft laten zien in een weekend een huis te kunnen verbouwen. Kan ze ook in een weekend een huis vinden voor Stefanie en Mike die van New Jersey naar Florida verhuizen? Er staan veel wensen op hun lijstje, maar er is weinig tijd voor een beslissing. Laat dat maar aan de energieke Galey over..

Build Me Up | vanaf dinsdag 3 september om 21:30

Als je door een moeilijke periode gaat, kan een renovatie van je huis net even te veel worden. Dat is het moment om de hulp in te roepen van Orlando Soria. De innemende ontwerper weet als geen ander hoe je huizen met smaak inricht en ondertussen de huiseigenaren op hun gemak stelt. Dat ondervindt ook Theresa in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Build Me Up. Theresa is pas gescheiden en wil haar huis om die reden graag renoveren. Niet alleen om een nieuwe begin te maken, maar ook om haar twee zonen eindelijk een eigen kamer en speelplek in de garage te gunnen. Het probleem is dat Theresa nogal van verzamelen houdt, in het bijzonder van kerstspullen. Wil Orlando de woning weer wat leefbaarder en gezelliger maken, dan zal ze eerst ook wat spullen weg moeten doen. Met professionele opruimexperts gaat ze voortvarend te werk, zodat haar vernieuwde huis niet alleen mooier wordt, maar ook echt de plek voor een nieuwe, frisse start.

Happy to Be Home | vanaf vrijdag 6 september om 20:30

Gray en Mike Benko wonen in Summerville, een stadje dat wemelt van de historische huizen. Zelf wonen ze ook in een huis uit 1815 dat ze helemaal hebben opgeknapt. Niet zo gek als je zelf ontwerper (Gray) en aannemer (Mike) bent. In Happy to Be Home helpen ze ook graag andere bewoners met het renoveren van hun historische huizen. Dat doen ze op een manier waarbij de oude stijl bewaard blijft en het huis toch van alle moderne gemakken wordt voorzien. Zoals het huis uit 1925 dat Colt en Madonna Webb onlangs kochten, maar wel een upgrade kan gebruiken. Bovendien willen ze graag hun slaapkamer beneden hebben, waardoor er ook een ruimere badkamer moet komen. Gray ziet het helemaal voor zich en met de hulp van Mike maakt ze een geweldig design met verrassende kleuren. En als ze toch tegen bouwkundige problemen aanloopt bij de renovatie is er altijd nog de hulp van haar eigen vader ‘Grumpy’ die inderdaad wel wat kan mopperen, maar met zijn veertig jaar ervaring wel gericht advies kan geven.

Artfully Designed | vanaf zondag 22 september om 20:30

Kunst is vaak het laatste wat toegevoegd bij de decoratie van een huis. Voor ontwerper Natalie Papier is het juist het vetrekpunt. Samen met muurschilder Racheal Jackson en abstract kunstenaar Frankie Zombie renoveren ze huizen die zo zelf ware kunstwerken worden. Zo krijgen ze de opdracht van een alleenstaande moeder die onlangs kleiner is gaan wonen en de kamers van haar twee zonen wat meer kleur en artisticiteit wil geven, net als de gedateerde badkamer. De drie kunstenaars zien meteen welke potentie de twee kleine slaapkamers bieden, waarbij ze zich laten inspireren door de hobby’s van de kinderen. Hun creatieve aanpassingen maken de kamers niet alleen aantrekkelijker, maar op het oog ook een stuk ruimer. Kunst om in te wonen dus!

