Nieuw bij RTL in april 2024

April brengt naast het mooie lenteweer, ook een rijk assortiment aan nieuwe programma’s op televisie. Zoals ‘De Piano’ waar amateur-pianisten een podium krijgen en een gloednieuw seizoen van ‘De Augurkenkoning’. In ‘Daar Gaan Ze Weer’ laten mensen Nederland achter zich voor een nieuwe start in het buitenland en is deze maand de finale van ‘Big Brother‘ te zien. Kortom; er is deze maand weer genoeg te beleven. We nemen je daarom ook graag mee in de programmering van RTL in april 2024.

Highlights RTL 4

Daar Gaan Ze Weer

Vanaf dinsdag 2 april 20:30 uur



Een gloednieuwe realityserie waarin we oude bekende deelnemers van succesvolle en vaak veelbesproken tv-programma’s volgen in hun buitenlandse avontuur verspreid over Europa. Allemaal beschikken ze over een flinke dosis lef én hebben een vurig verlangen om te starten met een nieuwe fase in hun leven. Over de grens wagen ze opnieuw een sprong in het diepe, met alle mogelijke successen en tegenslagen van dien. En wij zijn overal bij. De deelnemers hebben allemaal hun eigen aanpak om die grote droom te realiseren, maar niet iedere werkwijze blijkt een garantie voor succes…Wiens avontuur slaagt? De deelnemers worden op een later moment bekendgemaakt.

De Piano

Vanaf woensdag 3 april 20:30 uur



In ‘De Piano’ wordt onder leiding van Chantal Janzen gezocht naar gepassioneerde amateur-pianisten die graag achter de toetsen kruipen. Tijdens het programma kijken bekende muzikale experts achter de schermen mee als de muzikanten in een stationshal achter de piano hun talent delen met alle voorbijgangers. En zonder dat ze het weten maken ze kans op een bijzonder optreden in Het Concertgebouw.

Highlights RTL 5

Finale Big Brother

Op zaterdag 13 april 20:00 uur



Dé grote finale van Big Brother 2024 met Geraldine Kemper en Tatyana Beloy. Wekenlang volgden we een groep mensen 24/7 door de bijna 130 camera’s in het Big Brother-huis. Ze zijn door Big Brother flink op de proef gesteld met spellen en uitdagingen. Na deze avond weten we wie er met de winst naar huis gaat.

Spoedeisende Hulp 24/7

Vanaf maandag 15 april 20:30 uur



In Spoedeisende Hulp 24/7 zien we hoe artsen en verpleegkundigen dag en nacht in actie komen in medische noodsituaties. In drie gerenommeerde Nederlandse ziekenhuizen delen ze met ons hun onuitputtelijke passie voor hun werk en laten ze ons toe op de meest intieme, mooie en schrijnende momenten op de spoedeisende hulp; De afdeling waar ieder moment telt en leven en dood dichtbij elkaar staan.

Kees Van Der Spek: Oplichters Aangepakt

Vanaf dinsdag 16 april 20:30 uur



Komend voorjaar komt Kees van der Spek weer met een nieuwe reeks spannende en spraakmakende uitzendingen van Oplichters Aangepakt. Zo gaan hij en zijn team onder andere in Engeland op jacht naar een schijnbaar ongrijpbare meestervervalser die zich gespecialiseerd heeft in de handtekening van niemand minder dan JK Rowling. In een andere zaak wordt Rob Geus zijn profielfoto misbruikt door een crimineel die zich voordoet als een Zwitserse zakenman op een datingsite en daar een vrouw voor 70.000 euro heeft opgelicht. Ook kregen zeventien mensen tegelijk te horen dat ze geselecteerd waren voor een huurwoning in Zwanenburg. Ze betaalden allemaal 3600 euro huur en borg vooruit aan de eigenaar, maar de eigenaar bleek zelf ook huurder van het pand en vertrok met de noorderzon. Met hulp van cabaretier Roué Verveer ontdekt Kees dat de dader zich schuilhoudt in Suriname.

De Slechtste Chauffeur Van Nederland

Vanaf woensdag 17 april 20:30 uur



Riemen vast, want opnieuw betreedt presentator John Williams de razendsnelle wereld van de ultieme brokkenpiloten! Zes koppels die een genadeloos gevaar vormen op de weg ondergaan een intensieve bootcamp waarin hun rijvaardigheid en verkeersinzicht op de proef worden gesteld. Dit alles onder toeziend oog van Tim en Tom Coronel, Beau Luijten en de onbetwiste koning van het asfalt Robert Doornbos.

De Augurkenkoning

Vanaf donderdag 18 april 20:30 uur



Een gloednieuw seizoen van dé realityserie over de markante Oos Kesbeke, de koning van de augurken! Oos plant een citytrip naar Lissabon als dank voor zijn personeel na een hectisch augurkenseizoen en alle stress rondom de nieuwe machine. Alleen dreigt Oos opnieuw in de problemen te komen nu blijkt dat de machine wel werkt, maar al na een paar maanden begint te roesten. Ondanks alle tegenslagen blijft hij investeren in nieuwe machines, waaronder een speciale voor zijn protegé Daan. Oos bereidt ook zijn zoons, Camiel en Silvian, verder voor op de overdracht van de fabriek, maar ook dit gaat niet zonder uitdagingen. Camiel trekt zijn eigen (vakantie)plan en Silvians noodzaak is om zijn rijbewijs te halen en zich meer te verdiepen in het reilen en zeilen van de fabriek.

Sport bij RTL

Champions League

Ook in april is er voor de voetballiefhebber weer genoeg te beleven bij RTL 7. De kwartfinales van de Champions League worden afgerond en aan het einde van deze maand wordt zelfs al een begin gemaakt met de halve finales. Welke teams weten zich te plaatsen voor de finale, die op zaterdag 1 juni gepland staat in de Londense voetbaltempel Wembley?



Dinsdag 9, 16 en 30 april en woensdag 10 en 17 april om 20:30 uur te zien bij RTL 7

Films bij RTL

RTL 7 Films: April Actiemaand

Bij RTL 7 is het April Actiemaand met geliefde titels als ‘The Expendables’, ‘Taken’ en ‘Bad Boys’. En verder delen topacteurs als Denzel Washington en Jason Statham deze maand raken klappen uit.

RTL 8 Films: Nederlandse Romcomweken

Bij RTL 8 kun je van 1/m 10 april genieten van de Nederlandse Romcomweken. Verder staan er heerlijke topfilms als ‘The Proposal’ met Sandra Bullock en ‘The Other Woman’ met Cameron Diaz op de planning.

Beeld: Blue Circle