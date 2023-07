Nieuw bij RTL in augustus en september 2023

Laatst geüpdatet op juli 21, 2023 by Redactie

In augustus en september 2023 wordt het bij RTL heerlijk nazomeren en wegdromen bij prachtige beelden met ‘B&B Vol Liefde: De Reünie’ en ‘Het Spaanse Dorp: Zarra’. Naast nieuwe seizoenen van ‘Expeditie Robinson’ en ‘Oh, Wat Een Jaar!’, is er ook volop ruimte voor vernieuwing met onder andere de nieuwe quiz ‘Waar Gaat Het Over?’ en ‘Samen Uit, Samen Thuis?’ Graag nemen we je mee in de nieuwe programmering bij RTL in augustus en september.

Highlights RTL 4

Waar Gaat Het Over?

Vanaf maandag 7 augustus elke werkdag om 20.00 uur bij RTL 4.



In Waar Gaat Het Over? draait alles om het leggen van verbanden. In deze dagelijkse spelshow, onder leiding van presentator Tijl Beckand, nemen vijf spelers het tegen elkaar op. Op basis van foto’s en muzikale aanwijzingen moeten zij het juiste antwoord zien te achterhalen. Wie heeft als snelste door waar het over gaat? Van de vijf deelnemers mag alleen de beste speler het opnemen tegen de kampioen van voorgaande afleveringen. Hoe langer hij of zij deze titel verdedigt, hoe hoger de mogelijke winst kan uitvallen!

Humberto

Vanaf maandag 21 augustus elke werkdag bij RTL 4. De eerste week om 21.45 uur, en daarna om 22.00 uur.



Humberto Tan trapt dit najaar op geheel eigen en vertrouwde wijze het gesprek van de dag af. Humberto behandelt de actualiteit, er is ruimte voor live muziek en een scala aan boeiende onderwerpen. Eva Jinek heeft dit najaar zwangerschapsverlof.

B&B Vol Liefde: De Reünie

Op zondag 27 augustus om 20.00 uur bij RTL 4.



Vanaf 10 juli gaan acht vrijgezelle B&B eigenaren op zoek naar de liefde en kunnen wij hun avonturen zeven weken lang elke werkdag volgen. Vinden zij deze zomer de liefde van hun leven? En nog belangrijker: hoe is het de eigenaren en hun potentiële partners vergaan sinds de opnames? Dat laatste zie je in ‘B&B Vol Liefde: De Reünie’ op zondag 27 augustus om 20.00 uur – gepresenteerd door Art Rooijakkers.

Het Spaanse Dorp: Zarra

Op zondag 27 augustus om 21.30 uur, en vanaf maandag 28 augustus wekelijks om 20.30 uur bij RTL 4.



Vier Nederlandse koppels verruilen hun vertrouwde leven in Nederland voor een spannend avontuur in ‘Het Spaanse Dorp: ZARRA’. Ze gaan er wonen en starten een onderneming om het dorp weer nieuw leven in te blazen. Gezamenlijk verbouwen ze een pand tot droomhuis. Het stel dat het best integreert wordt aan het eind uitgeroepen tot ereburger van Zarra en wint het huis.

Goede Tijden, Slechte Tijden

Vanaf maandag 28 augustus elke maandag tot en met donderdag om 20.00 uur bij RTL 4.



Wat een sprookje moest worden, eindige vlak voor de zomer in een ware nachtmerrie. Het huwelijk van Laura en Henk liep door toedoen van Margriet uit in een gigantisch verkeersdrama waar heel Meerdijk bij betrokken was. Wie overleeft het ongeluk en wie niet?

Samen Uit, Samen Thuis?

Vanaf dinsdag 29 augustus wekelijks om 20.30 uur bij RTL 4.



Dat het nooit te laat is om een poging te doen de ware liefde te vinden, is te zien in dit nieuwe dating- en reisavontuur. Een aantal singles met levenservaring die al een tijdje toe zijn aan een partner, krijgtd de kans om hun droomreis te maken naar een plek die al jaren op hun bucketlist staat of die veel voor hen betekent – samen met drie potentiële liefdespartners. Zij gaan dus samen uit, maar met wie komen ze samen thuis? De deelnemers worden op een later moment bekend gemaakt.

De Erfgenaam

Vanaf woensdag 30 augustus wekelijks om 20.30 uur bij RTL 4.



In het nieuwe seizoen van de Erfgenaam duikt Ruben Nicolai samen met erfrechtspecialist Klaas Zondervan weer in de wereld van ongeclaimde erfenissen. Tijdens zijn zoektocht naar de erfgenamen komen vaak bijzondere familiegeschiedenissen aan het licht. Hij brengt dit keer niet alleen geld, maar hij stelt ook alles in het werk om oude, verloren objecten weer op de juiste plek terug te brengen.

Casa Di Beau

Vanaf donderdag 31 augustus wekelijks om 20.30 uur bij RTL 4.



Vanaf donderdag 31 augustus ontvangt Beau van Erven Dorens iedere week twee bijzondere gasten in het prachtige Toscane. In het RTL 4-programma ‘Casa di Beau’ neemt hij zijn gasten mee op pad met de glooiende heuvels, schilderachtige dorpjes en weelderige wijngaarden als decor. De ideale setting voor boeiende gesprekken en leuke activiteiten.

Holland’s Got Talent

Vanaf vrijdag 1 september wekelijks om 20.00 uur bij RTL 4.



Vrijdag 1 september start er een nieuw seizoen van Holland’s Got Talent. Op het grootste open podium van Nederland kan al het talent dat ons land rijk is, laten zien wat ze in huis hebben. De presentatie is net als vorig jaar in handen van Buddy Vedder en Jamai Loman. Of het nu gaat om zang, dans, acrobatiek, of een goochel act, alles is mogelijk! Chantal Janzen, Dan Karaty, Edson da Graça en Marc-Marie Huijbregts krijgen als jury weer de meest uiteenlopende acts te zien, welk talent krijgt de Golden Buzzer en wie moet het podium verlaten met 4 rode kruizen?

Expeditie Robinson

Op zaterdag 2 september om 20.00 uur, en vanaf zondag 3 september wekelijks om 20.00 uur bij RTL 4.



Het komende seizoen van ‘Expeditie Robinson’ heeft een gloednieuw presentatieduo: Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers. De maand september start met een Expeditie Robinson-weekend. De eerste aflevering van de ultieme survivalstrijd is op zaterdag 2 september te zien bij RTL 4, de tweede aflevering volgt de dag erna op zondag 3 september. Daarna is Expeditie Robinson wekelijks op zondag te zien.

Renze Op Zondag

Vanaf zondag 3 september wekelijks om 21.30 uur bij RTL 4.



Talkshow waarin Renze Klamer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers uit het nieuws en in de actuele onderwerpen uit het weekend duikt, met ook ruimte voor muziek en entertainment.

Oh, Wat Een Jaar!

Vanaf zaterdag 9 september wekelijks om 20.00 uur bij RTL 4.



In ‘Oh Wat Een Jaar!’ gaat Chantal terug in de tijd en in elke aflevering naar een specifiek jaar. Teamcaptains Ruben Nicolai en nieuwkomer Gerard Joling vormen iedere aflevering een duo met een BN’er die dat betreffende jaar bewust heeft meegemaakt. Het decor ademt de sfeer van het jaar en ook Chantal, de captains én de gasten worden volledig gestyled naar de mode uit die tijd.

Highlights RTL 5

Politie 24/7

Vanaf vrijdag 25 augustus wekelijks om 20.30 uur bij RTL 5.



De verschillende diensten van de Lokale Politie Antwerpen worden gevolgd. Vaste camera’s, bodycams en mobiele cameraploegen registreren de dagelijkse werkzaamheden van de interventieteams, de wijkteams, de snelleresponsteams, de telecommandokamer, het hondenteam en het fietsteam.

Voor De Rechter

Vanaf maandag 28 augustus wekelijks om 20.30 uur bij RTL 5.



Realityprogramma waarin de confrontaties tussen rechter en burger in verschillende rechtbanken in Nederland worden gevolgd. De personen die oog in oog met de rechter staan, worden tijdens het proces op de voet gevolgd en horen aan het eind direct de uitspraak. Deskundigen haken in op de verhalen met interessante feiten en leggen uit hoe de rechter tot zijn oordeel komt.

Ewout:

Vanaf dinsdag 29 augustus wekelijks om 20.30 uur bij RTL 5.



‘Ewout:’ is een reportageserie waarin Ewout Genemans zes afleveringen maakt over onderwerpen die hem persoonlijk intrigeren. Hiervoor reist hij de hele wereld over en kijkt hij achter deuren die voor anderen vaak gesloten blijven. In de nieuwe reeks reist Ewout af naar Thailand om te onderzoeken waarom jonge kinderen, waaronder ook Nederlandse, hun leven wagen in slopende Thaiboks-gevechten. Daarnaast gaat hij mee met Nederlandse mannen die in de beruchte seksstad Pattaya op zoek gaan naar een serieuze relatie. In Amerika bezoekt Ewout een bodyfarm, waar meer dan zestig donoren hun lichaam aan de wetenschap hebben geschonken en bovengronds tot stof vergaan. Ook spreekt hij met gevangen op Death Row in Texas, die wachten op hun terechtstelling.

Five Days Inside

Vanaf woensdag 30 augustus wekelijks om 20.30 uur bij RTL 5.



Documentaireserie waarin presentatoren Eddy Zoëy en Geraldine Kemper inside gaan bij instellingen en locaties waar je normaal gesproken niet zomaar binnenkomt. Eddy gaat onder andere inside bij het Daan Theeuwes Centrum, een revalidatiecentrum voor jongeren met niet aangeboren hersenletsel. Ook brengt Eddy vijf dagen door bij Eetstoornissenkliniek Changes in Halsteren en Overwaal, een kliniek in Nijmegen waar mensen met ernstige dwang- en angststoornissen verblijven. De locaties waar Geraldine inside gaat variëren van een locatie waar jonge mensen met dementie wonen, tot de Intensive Care unit van het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht en een anonieme crisisopvang voor vrouwen en hun kinderen.

De Bevers: De Weg Naar Ahoy!

Vanaf donderdag 31 augustus wekelijks om 20.30 uur bij RTL 5.



In het vierde seizoen van ‘De Bevers’ volgen we oud-zaalvoetbal-ster en volkszanger John de Bever en zijn grote liefde Kees Stevens op weg naar hun grote droom: samen optreden in Ahoy. Met twee shows van dit enorme muziekfestijn op de agenda wordt het veel besproken stel in rap tempo klaargestoomd voor het evenement van hun leven. Er moet nog van alles worden geregeld, bedacht en gerepeteerd. Naast alle Ahoy avonturen moet er natuurlijk ook gewoon gewerkt worden en volgen we het meest geliefde koppel tijdens hun korte vakantiebreak. Kortom: een voedingsbodem voor veel gesteggel en gedoe. Ná de laatste aflevering van het seizoen op 5 oktober, is om 22.00 uur een compilatie van de show in Ahoy te zien bij RTL 5.

Films bij RTL

RTL 7 Films: Western Week

In de maand augustus starten we met de ‘Western Week’ films met toptitels als ‘The Good, The Bad & The Ugly’ en de Oscarwinnaar ‘Unforgiven’.

RTL 8 Films: Nederlandse Romkom

Tussen maandag 21 en woensdag 30 augustus staat RTL 8 in het teken van de ‘Nederlandse Romkom Weken’ met titels als ‘Huisvrouwen Bestaan Niet’, ‘Doris’ en ‘F*ck de liefde’.



Op woensdag 30 augustus wordt dit thema afgesloten met de tv-première van ‘Liefde Zonder Grenzen’ met Yolanthe Cabau, Abbey Hoes en Jim Bakkum in de hoofdrollen.

Highlights RTL.nl

Dé plek waar je elke dag opnieuw geniet van alle hoogtepunten op het gebied van entertainment, nieuws, wonen, koken, lifestyle en sport. Binnen no-time ben je helemaal bij, want in één oogopslag heb je alle highlights binnen handbereik. Kijk trending fragmenten, lees achtergronden van RTL Boulevard en ontdek meer van al jouw favoriete programma’s.

Goede Tijden, Slechte Tijden: Oude Tijden

In ‘Oude Tijden’ blikken de (oud)castleden van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ terug op de meest legendarische scènes uit de serie. In de zomerserie schuiven onder andere Buddy Vedder (Rover Dekker), Sabine Koning (Anita Dendermonde), Ferry Doedens (Lucas Sanders) en Charlotte Besijn (Barbara Fischer) aan om te praten over hun tijd bij Nederlands langstlopende soapserie.

B&B Vol Liefde: Love Bites

In ‘Love Bites’ spreken we iedere week dé spraakmakende singles van ‘B&B Vol Liefde’. Ze hebben de B&B inmiddels verlaten, maar hoe kijken zij terug op hun deelname? En wat zijn de hoogte- én dieptepunten van hun avontuur?

Beeld: RTL