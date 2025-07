Nieuw bij RTL in augustus

Laatst geüpdatet op juli 15, 2025 by Redactie

In augustus te zien bij RTL: ‘Te Land, Ter Zee En In De Lucht’, ‘Briljante Breinen’ en ‘Expeditie Robinson’

Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma’s in de maand augustus!

Highlights RTL 4

Te Land, Ter Zee En In De Lucht

Vanaf zaterdag 30 augustus om 20.00 uur



In Te Land, Ter Zee En In De Lucht doen deelnemers in wagens, boten, vaartuigen en andere vervoermiddelen een poging om de schans af te gaan en de bel te luiden! Met de onderdelen Tobbedansen, Snel naar de Bel, De Aanhanger Wint, Freewheelen, As over de Plas en Tobbedansen VIPS komt dit iconische amusementsprogramma dit jaar weer terug. Onder leiding van Ruben Nicolai en Gerard Joling gaan we weer glijden, plonsen, rijden, trappen, duwen en ook weer heel veel bellen aan die felbegeerde bel. We zien waaghalzen en durfallen met de mooiste en snelste creaties de schans af gaan. Gekheid, vrolijkheid en gezelligheid staat centraal tijdens Te Land, Ter Zee En In De Lucht, vanuit de Efteling.

Briljante Breinen

Vanaf zaterdag 30 augustus om 21.30 uur



Zeven afleveringen lang wonen de briljante breinen samen onder één schooldak. Hier slapen ze, eten ze, studeren ze en strijden ze tegen elkaar om het briljantste brein van 2025 te worden. De studenten zijn allemaal superslim, maar hoe werken ze samen? Hoe is het om met andere hoog intelligente medestudenten te leven? Spelen ze het spel tactisch en worden er verbondjes gesloten? Strategie is hier belangrijk, want elke aflevering moet één student Breinstein verlaten. Directrice Linda de Mol houdt de briljante breinen goed in de gaten en toetst hen elke aflevering op vaardigheden zoals rekenen, taal en algemene kennis, maar vooral wie het grootste olifantengeheugen heeft.

Expeditie Robinson

Vanaf zondag 31 augustus om 20.00 uur



De últieme survivalstrijd barst eind augustus weer los. Voor de 27e keer zijn twintig kersverse kandidaten, samen met presentatoren Nicolette Kluijver en debuterend presentator Edson da Graça, afgereisd naar Maleisië. We kunnen ons opnieuw verheugen op een sensationeel avontuur vol met onverwachte wendingen en grote plottwists, waarin de expeditieleden continu worden getest op hun uithoudingsvermogen en survivalskills. Wie overleeft het beste op een tropisch, afgelegen eiland, wie doorstaat de genadeloze proeven en trotseert de meedogenloze eliminaties?

Films RTL 7

Bij RTL 7 staan de films in augustus garant voor humor, spanning en spierballen! Vanaf zaterdag 2 augustus tot en met vrijdag 8 augustus is het Comedy Week bij RTL 7, met hilarische klassiekers als ‘Ace Ventura: Pet Detective’ (maandag 4 augustus) met Jim Carrey en ‘The Longest Yard’ (donderdag 7 augustus) met Adam Sandler. Actieliefhebbers kunnen zich van maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus schrap zetten voor de Stallone Vs. Schwarzenegger Week. Deze krachtpatsers zijn te zien in meerdere knallers, waaronder ‘Commando’ (maandag 18 augustus) en ‘Escape Plan’ (woensdag 20 augustus). Van vrijdag 29 augustus tot en met zondag 31 augustus schittert Oscarwinnaar Russell Crowe in zes spannende topfilms, waaronder de spannende thrillers ‘The Next Three Days’ (vrijdag 29 augustus) en ‘Unhinged’ (zondag 31 augustus). Kijk ook in augustus voor de beste komedies en actiefilms naar RTL 7.

Films RTL 8

In augustus zendt RTL 8 vier heerlijke romantische komedies van Nederlandse bodem uit. Dit thema wordt afgetrapt met de tv-première van ‘Zomer in Frankrijk’ (woensdag 6 augustus). Yolanthe Cabau en Jim Bakkum schitteren in ‘Liefde Zonder Grenzen’ (woensdag 13 augustus). Katja Herbers en Maarten Heijmans vormen een onweerstaanbaar duo in ‘Weg van Jou’ (woensdag 20 augustus). En in ‘Costa!!’ (Woensdag 27 augustus) zoekt Abbey Hoes naar romantiek aan de Spaanse kust. Met deze 4 toptitels start RTL 8 in augustus met het Nederlandse romcom thema, dat nog door zal lopen in de maand september.



Beeld: Jasper Suyk