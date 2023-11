Nieuw bij RTL in december 2023

Laatst geüpdatet op november 17, 2023 by Redactie

We gaan al richting het einde van het jaar en ook in december heeft RTL weer genoeg leuke titels om de winterdagen mee door te komen! Zo is ‘Winter Vol Liefde’ op TV en is ook het vertrouwde ‘All You Need Is Love’ weer te zien bij RTL 4! Graag nemen we je mee in de nieuwe programmering bij RTL in december 2023.

Highlights RTL 4

RENZE

Vanaf maandag 11 december maandag t/m vrijdag om 22.00 uur bij RTL 4



RENZE is een dagelijkse talkshow waarin Renze Klamer de winterdagen op geheel eigen wijze afsluit, verrassend en met humor. Hij voert het gesprek van de dag, behandelt de actualiteit en er is ruimte voor muziek. Renze Klamer neemt het stokje over van Beau.

B&B Vol Liefde De Aftrap

Op donderdag 14 december om 20.30 uur bij RTL 4



In deze special stellen de nieuwe B&B-eigenaren van het vierde seizoen zich voor. Ze staan te trappelen om hun harten open te stellen voor een leuke partner uit Nederland met wie zij hun leven verder willen delen. De mogelijke deelnemers vertellen naar wat voor partner ze op zoek zijn om samen aan het liefdesavontuur van hun leven te beginnen.

Tineke Schouten

Op zaterdag 16 december om 21.30 uur bij RTL 4



Maak je klaar om te lachen met Tineke Schouten. Een uitzending vol all-time favorites, hoogtepunten en nooit eerder vertoonde beelden.

Winter Vol Liefde

Vanaf maandag 18 december vier weken lang elke maandag t/m donderdag om 20.30 uur bij RTL 4



Deze winter komt RTL 4 voor het eerst met ‘Winter Vol Liefde’, van de makers van ‘B&B Vol Liefde’. Vijf singles hebben Nederland verlaten om hun dromen na te jagen in Oostenrijk, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Als makelaar, hoteleigenaar of wildernisgids leiden ze een heerlijk leven, maar dit willen ze graag delen met die ene speciale persoon, die hun hart verwarmt. Wie durft er over de grens te kijken en maakt het wintersprookje compleet?

Edwin Evers Band: 80’s Tour 2

Op zaterdag 23 december om 21.30 uur bij RTL 4



Herbeleef de muzikale erfenis van de jaren 80 met nummers van vele muzieklegendes. De ultieme gelegenheid om de onmiskenbare vibe van de jaren 80 te herbeleven met de Edwin Evers Band.

De show is een feest der herkenning met de energie en het enthousiasme zoals je dat van deze band gewend bent!

All You Need Is Love

Op zondag 24 december om 20.00 uur bij RTL 4



Dé iconische kerstspecial waarin Robert ten Brink samen met zijn team voor hartverwarmende herenigingen en romantische verrassingen zorgt. Want niemand mag met kerst alleen zijn. Moet een vriend(in), collega, kennis, familielid of jij zelf een geliefde missen in het buitenland? Aanmelden kan nog via rtl.nl/allyouneedislove. Wie weet staat Robert binnenkort dan bij jou op de stoep.

TV Première Soof 3

Op zondag 24 december om 22.30 uur bij RTL 4



In ‘Soof 3’ heeft Soof (Lies Visschedijk) eindelijk haar leven lekker op de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt prima en de kinderen zijn groot en klaar om uit te vliegen. Soof houdt als vanouds alle ballen in de lucht, voor iedereen. Op het moment dat ze slecht nieuws krijgt, komt Sascha thuis en stelt haar verloofde voor. Soof grijpt het huwelijk van haar dochter met beide handen aan om haar kop in het zand te steken. Soof moet leren zelf ook eens hulp toe te laten, omdat ze die hulp waard is en haar familie van haar houdt.

Nieuwsquiz 2023

Van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 december om 22.00 uur bij RTL 4



Test je nieuwskennis over het afgelopen jaar.

GTST Wintercliff

Op donderdag 28 december om 20.00 uur bij RTL 4



Na de bloedstollende zomercliff van seizoen 33, brengt ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ in seizoen 34 voor het eerst ook rondom kerst de spanning naar ongekende hoogte met een wintercliff die je op het puntje van je stoel houdt. De feestdagen in Meerdijk staan garant voor verbazing, ontroering, en een enorme, onverwachte wending.

Holland’s Got Talent All Stars

Op zaterdag 30 december om 20.00 uur bij RTL 4



Acht unieke acts uit het rijke verleden van HGT keren terug op het podium waar het voor hen allemaal begon. Hoe gaat het nu met ze, wat hebben ze in de tussentijd gedaan, treden ze nog altijd op? Met een nieuw spetterend optreden proberen ze de jury nog een keer omver te blazen, maar lukt dit ook? De bekendste gezichten en de meest uiteenlopende talenten komen voorbij. (Opera)zang, dans, springtouwen en griezelen. Dit wil je zien!

Beste Kijkers 2023

Op zondag 31 december om 20.00 uur bij RTL 4



Een hilarische panelshow waarin kijkers meegenomen worden langs de leukste, grappigste en ontroerendste tv-fragmenten van het afgelopen jaar. Twee panels onder leiding van teamcaptains gaan met elkaar de strijd aan.

The Masked Singer Finale

Op zondag 31 december om 21.45 uur bij RTL 4



In ‘The Masked Singer‘ gaan bekende Nederlanders, verborgen achter maskers, de strijd met elkaar aan door te zingen en dansen. Tijdens de show worden hints gegeven, en zullen de panelleden raden wie er in welk kostuum zit. Degene met de minste stemmen moet zijn of haar ware identiteit onthullen en het programma verlaten. Op oudjaarsavond zie je bij RTL 4 de finale en wordt onthuld wie er in het winnende pak zit!

De Nationale Oud En Nieuw Klok

Op zondag 31 december om 23.55 uur bij RTL 4



Met de Nationale Oud & Nieuw Klok, de grootste aftelklok van Nederland, tel jij samen met heel het land af naar 2024. Precies om 00:00 uur luiden we samen het nieuwe jaar in met Electric Fireworks: een spektakel van audio en licht. Live uitgezonden vanaf het Museumplein in Amsterdam!



Wil jij het feest al eerder meevieren? Dan kan je vanaf 22:30 uur de festiviteiten op Museumplein live volgen via Videoland!

Highlights RTL 5

De Vrienden Van Amstel Live

Op zondag 31 december om 20.30 uur bij RTL 5



De registratie van de 25e editie van dit muziekspektakel vanuit Ahoy. Vanuit de grootste kroeg van Nederland zorgen de beste artiesten van Nederlandse bodem opnieuw voor een wervelende show vol verrassingen onder de vertrouwde kroonluchter.

Films bij RTL

RTL 7 Films: spannende kerst vol actie

Op eerste kerstdag zie je de film Die Hard bij RTL 7. In de film Die Hard staat een New Yorkse agent tegenover een enorme overmacht, wanneer zijn bezoek voor kerst wordt onderbroken door een terroristische invasie in het kantoorgebouw van zijn vervreemd geraakte vrouw. En op tweede kerstdag zie je het vervolg, Die Hard 2!

RTL 8 Films: kerstfilmmarathon

Ook in december is RTL 8 The Christmas Channel, met tijdens de kerstdagen een echte kerstfilmmarathon. Vanaf de vooravond van 24 december (kerstavond) tot en met de late uurtjes op 26 december (tweede kerstdag) zendt RTL 8 around the clock romantische kerstfilms uit: een échte marathon dus!

Highlight RTL.NL

Kopen Zonder Kijken: Jaren Later

Vanaf woensdag 1 november elke woensdag op rtl.nl



In ‘Kopen Zonder Kijken: Jaren Later’ gaat styliste Roos Reedijk langs bij deelnemers uit de eerste seizoenen van Kopen Zonder Kijken. Hoe gaat het nu met ze? Is die ene muur nog steeds roze en wonen ze überhaupt nog wel in het huis dat ze destijds blind kochten? Je ziet het vanaf 1 november, elke woensdag in een nieuwe aflevering op rtl.nl/wonen.

Beeld: Jasper Suyk