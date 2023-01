Nieuw bij RTL in februari 2023

Laatst geüpdatet op januari 26, 2023 by Redactie

Benieuwd welke programma’s er deze maand bij RTL te zien zijn? Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma’s in de maand februari 2023.

Highlights RTL 4

Humberto Op Zaterdag/ Zondag

De weekendshows van Humberto Tan krijgen een geheel eigen karakter en uitstraling vanuit een nieuwe studio, met meer nadruk op muziek en entertainment, al zal uiteraard ook het gesprek van de dag gevoerd worden.



‘Humberto Op Zaterdag/ Zondag’ is vanaf 4 februari elke zaterdag om 21.45 uur en elke zondag om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

Help, Mijn Man Is Klusser!

Help, Mijn Man Is Klusser! is het realityprogramma waarin John Williams en zijn klusteam hulp bieden aan wanhopige partners van doe-het-zelvers die vaak al jaren in onafgemaakte huizen bivakkeren.



‘Help, Mijn Man Is Klusser!’ is vanaf maandag 13 februari elke week om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

Highlights RTL 5

112 Vandaag

Liveprogramma over de meest opvallende meldingen en calamiteiten die in de afgelopen 24 uur bij het nationale noodnummer zijn binnengekomen. Welke verhalen gaan schuil achter deze meldingen, wat gebeurde er ter plaatse en hoe gaat het nu met de betrokkenen? Ook vraagt ‘112 Vandaag’ de hulp van Nederland bij het oplossen van criminele activiteiten en misstanden.



‘112 Vandaag’ is elke werkdag om 21.30 uur te zien bij RTL 5.

Highlights RTL 7

RTL 7 Films: Actie

In februari zie je bij RTL 7 weer de beste actiefilms. Van ‘We Die Young’ tot ‘Drive Angry’ en van ‘Son Of A Gun’ tot ‘The Patriot’. Eén ding weet je zeker, aan actie kom je deze maand niet tekort.



‘RTL 7 Films: Actie’ is de hele maand februari van maandag t/m vrijdag om 20.30 uur & 22.30 uur, zaterdag en zondag om 20.00 uur & 22.00 uur te zien bij RTL 7.

UEFA Champions Leage

Vanaf 14 februari gaat de bal weer rollen in de meest prestigieuze Europese competitie: de Champions League. Met het WK nog maar net achter de rug, staan de voetballers voor een zware opgave. De affiches zijn ook weer prachtig. Zo neemt PSG (Frankrijk) het op tegen Bayern Munchen (Duitsland) en neemt AC Milaan (Italië) het op tegen Tottenham Hotspur (Engeland).



‘UEFA Champions Leage’ is op 14, 15, 21 en 22 februari op dinsdag en woensdag om 20.00 uur te zien bij RTL 7.

Highlights RTL 8

RTL 8 Films: Countdown To Valentine

Op 14 februari is het weer Valentijnsdagdag. Om alvast in de stemming te komen start op 30 januari de ‘Countdown To Valentine’ waarin je wordt meegenomen in de beste romantische en feelgood Valentijnsfilms.



‘RTL 8 Films: Countdown To Valentine’ is vanaf 30 januari elke maandag t/m woensdag om 20.30 uur te zien bij RTL 8.