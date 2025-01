Nieuw bij RTL in februari 2025

Laatst geüpdatet op januari 20, 2025 by Redactie

In februari 2025 biedt RTL een gevarieerd aanbod voor iedereen. Van de romantiek in ‘Winter Vol Liefde De Reünie’ tot de creatieve uitdagingen van ‘Lego Masters: Out of the Box’. In ‘Kopen of Slopen?’ proberen deelnemers onder begeleiding van Caroline Tensen hun droomwoning te veroveren, terwijl ‘Uit De Schulden’ vijf huishoudens volgt die hun weg weer proberen te vinden na financiële tegenslagen. ‘The Summit’ zorgt voor adembenemende spanning in de bergen en de dagelijkse talkshows ‘BEAU’ en ‘Renze Op Zondag’ voeren het gesprek van de dag. Februari wordt een maand vol verrassingen en entertainment!

Winter Vol Liefde De Reünie

Op woensdag 5 februari om 20.30 uur



In deze speciale reünie-aflevering van ‘Winter Vol Liefde‘ blikt presentator Leonie ter Braak samen met de deelnemers terug op het afgelopen seizoen. Hoe gaat het enkele maanden later in de liefde, met hun partners en alle singles? Wie zijn er nog samen, welke losse eindjes moeten er nog opgelost worden en hoe kijkt iedereen terug op dit grote liefdesavontuur in de sneeuw?

Lego Masters Out Of The Box

Vanaf donderdag 6 februari om 20.30 uur



In ‘Lego Masters Out Of The Box’ verlaten acht Lego bouwduo’s de studio om op bijzondere plekken in Nederland en België indrukwekkende creaties te bouwen. Voorbijgangers kunnen het bouwproces volgen en de winnende kunstwerken blijven achter als permanente tentoonstellingen, bijvoorbeeld in musea, historische gebouwen en bibliotheken. De bouwers reizen in busjes door Nederland en België voor nieuwe opdrachten, onder toezicht van de Brickmaster en gepresenteerd door Kürt Rogiers en Ruben Nicolai. Het doel is de finale winnen in Legoland, Denemarken. Dit familieprogramma biedt creatieve Lego bouwwerken, spanning, eliminaties en de kroning van het beste team van Nederland en België.

Kopen of Slopen?

Vanaf maandag 10 februari om 20.30 uur



‘Kopen of Slopen?’ is een huizenprogramma waarin de deelnemers onder leiding van Caroline Tensen een allerlaatste poging wagen om een nieuwe woning te bemachtigen. Ze worden 90 dagen begeleid door makelaar Alex van Keulen die tot het uiterste gaat om hun droomhuis te vinden. Ondertussen ontwerpt architect Britta van Egmond een plan om de huidige woning aan te passen naar hun woonbehoeften. Na 90 dagen stelt Caroline de deelnemers voor de definitieve keuze: Kopen Of Slopen?. Voor welke optie ze ook kiezen, Alex en Britta rusten niet tot elk huis helemaal in perfecte staat wordt opgeleverd.

Uit De Schulden

Vanaf dinsdag 11 februari om 20.30 uur



In ‘Uit de Schulden’ worden vijf huishoudens gevolgd bij wie financiële problemen aan de orde van de dag zijn. Stress over geld beheerst hun leven. En hoe verder de schulden oplopen, hoe minder overzicht ze hebben. Schaamte zorgt voor isolement, een ongezonde levensstijl, relatieproblemen of eenzaamheid. Ze staan aan alle kanten onder druk. John Williams en zijn team van experts gaan met de deelnemers aan de slag om hun leven weer in balans te krijgen.

Het Kinderziekenhuis

Vanaf woensdag 12 februari om 20.30 uur



In de realityserie ‘Het Kinderziekenhuis’ volgen we ouders met hun zieke kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. We zien hoe artsen en verpleegkundigen ieder uur, iedere dag, zeven dagen per week levensreddende zorg bieden aan deze jonge patiënten in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Patiënten die een trauma hebben opgelopen, een chronische ziekte hebben, of levensbedreigend ziek zijn. De patiënten en hun ouders worden gevolgd tijdens moeilijk én aangrijpende momenten, maar ook als ze gelukkiger het ziekenhuis verlaten omdat het beter gaat.

The Summit

Vanaf zondag 16 februari om 20.00 uur



In het uiterste noorden van Scandinavië gaan 12 onbekende Nederlanders, elk met hun eigen verhaal, de ultieme uitdaging aan om binnen 12 dagen een afgelegen bergtop ‘The Summit’ te bereiken. Met backpacks gevuld met een deel van een kwart miljoen euro, moeten ze de eindstreep halen om daar met de overblijvers het gezamenlijke prijzengeld te verdelen.Wie onderweg opgeeft, verlaat de berg met zijn deel van het geld, waardoor de prijzenpot slinkt. De onderlinge relaties worden op scherp gezet door de spannende eliminatierondes, waarin wordt bepaald wie de tocht voortijdig moet verlaten. Onderweg stelt de mysterieuze ‘Mountainkeeper’ de deelnemers op de proef met fysieke en cryptische dilemma’s…



‘The Summit’ wordt gepresenteerd door Beau van Erven Dorens, die de deelnemers gidst op deze onvergetelijke reis naar de top.

BEAU

Vanaf maandag 17 februari om 22.00 uur



Beau van Erven Dorens neemt in zijn dagelijkse talkshow op zijn eigen wijze het gesprek van de dag door met kijkers en actuele gasten. Hij bespreekt het laatste nieuws en duikt in onderwerpen die hem zelf opvallen, persoonlijk raken of dicht bij hem liggen.

RENZE Op Zondag

Vanaf zondag 23 februari om 21.30 uur



Renze Klamer gaat iedere zondagavond in gesprek met de hoofdrolspelers uit het nieuws en duikt in de actuele onderwerpen van het weekend, met daarnaast volop ruimte voor muziek en entertainment.

Films RTL 7

Schwarzenegger Vs. Van Damme Weekend

RTL 7 staat in februari garant voor spanning, spektakel en spierballen. Van vrijdagavond 14 februari tot en met zondag 16 februari domineren Arnold Schwarzenegger en Jean-Claude Van Damme het weekend met klassiekers als ‘Commando’ en ‘Wrong Bet’. De vier flitsende ‘Men in Black’-films worden van maandag 17 februari t/m donderdag 20 februari uitgezonden. De zenuwslopende ‘Escape Room’-films staan in de planning voor zaterdag 22 februari en zondag 23 februari. Actieheld Vin Diesel schittert te midden van waanzinnige special effects in de films ‘Bloodshot’ (dinsdag 25 februari), ‘The Last Witch Hunter’ (woensdag 26 februari) en ‘Riddick’ (donderdag 27 februari). Ook in februari staat RTL 7 bol van de beste klassiekers en blockbusters!





Beeld: Endemol Shine International