Nieuw bij RTL in februari 2024

Laatst geüpdatet op januari 23, 2024 by Redactie

Februari is niet enkel de maand van carnaval en valentijn, maar ook de maand waarin weer een flink aantal leuke programma’s te zien zijn bij RTL. Onder andere ‘De Verraders’ en ‘Renze Op Zondag’ zijn weer terug. Maar ook veel programma’s uit januari lopen ook nog door in deze maand, denk bijvoorbeeld aan: ‘Married At First Sight’, ‘Stars On Stage’, ‘Weet Ik Veel’ en ‘The Floor’. We nemen je graag mee in de programmering van februari 2024.

Highlights RTL 4

De Verraders

Vanaf vrijdag 16 februari om 20.00 uur



Onbekende Nederlanders krijgen voor het allereerst de kans om de uitdaging van dit psychologische spel aan te gaan in alweer het vierde seizoen van De Verraders. Maar liefst 22 kandidaten gaan onder leiding van Tijl Beckand de strijd aan voor een stapel zilverstaven. Onder hen zijn enkele verraders die ’s nachts iemand kunnen ‘vermoorden’. Aan de overige spelers, de getrouwen, de taak om de verraders te ontmaskeren.

Renze Op Zondag

Vanaf zondag 25 februari om 21.30 uur



Dé talkshow waarin Renze Klamer de grijze februari-zondagen op geheel eigen wijze afsluit, verrassend en met humor. Renze voert in ‘Renzo Op Zondag’ het gesprek van de dag, behandelt de actualiteit en er is ruimte voor muziek.

Highlights RTL 5

Big Brother

Vanaf 15 januari maandag t/m vrijdag om 20:30 uur, liveshow op zaterdag 20:00 uur



De hele maand zes dagen per week te zien! Het legendarische realityprogramma wordt gepresenteerd door Geraldine Kemper en Tatyana Beloy. We volgen een groep, voor elkaar, wildvreemde mensen die 24/7 door camera’s worden gevolgd tijdens hun altijd onzekere verblijf in het Big Brother huis. De bewoners worden bij dit sociale experiment op de proef gesteld met spellen en uitdagingen, waarop ook de kijker thuis invloed heeft. Elke maandag tot en met vrijdag én op zaterdagavond de liveshow.

Sport bij RTL

Champions League

Als enige Nederlandse club heeft PSV zich weten te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. De Eindhovenaren moeten voor een plek bij de beste acht ploegen van Europa af zien te rekenen met Borussia Dortmund. De thuiswedstrijd is op 20 februari, de return in Duitsland op 13 maart. Beide duels natuurlijk live bij RTL 7, net als de wedstrijden van Real Madrid, Barcelona, Bayern München en Manchester City. Alle duels worden voorzien van uitgebreide voor- en nabeschouwingen. Marcel Maijer presenteert en hij wordt geassisteerd door o.a. Theo Janssen, Wesley Sneijder, Jan Boskamp en Giovanni van Bronckhorst.



Dinsdag & woensdag 13, 14, 20 en 21 februari om 20.30 uur bij RTL 7

Life After Football Curaçao Footvolley 2024

In ‘Life After Football Curaçao Footvolley’ gaan 12 oud-topvoetballers in zes afleveringen de strijd met elkaar aan om footvolley-kampioen van 2024 te worden. Tussen de wedstrijden door vermaken onze voetbalsterren en hun families zich op het zonnige vakantie-eiland. Legends zoals Dirk Kuijt, Ryan Babel en Ron Vlaar vertellen in persoonlijke gesprekken met presentator Sander de Kramer alles over het leven na een voetbalcarrière.



Dinsdag & woensdag 13, 14, 20 en 21 februari om 23.30 uur bij RTL 7

Films bij RTL

RTL 7 Films: Nicolas Cage week

Van zaterdag 3 februari t/m vrijdag 9 februari staan de films bij RTL 7 in het teken van Nicolas Cage! Elke avond twee knalfilms met deze topacteur waaronder hits als ‘Gone in Sixty Seconds’, ‘Con Air’ en ‘The Rock’.



Vanaf zaterdag 3 februari

RTL 7 Films: Gerard Butler

Actieheld Gerard Butler schittert vanaf maandag 26 februari t/m vrijdag 1 maart op 7. Die week starten om half negen kaskrakers als ‘Olympus Has Fallen’, ‘Angel Has Fallen’, ‘Hunter Killer’, ‘Den Of Thieves’ en ‘Gods Of Egypt’.



Vanaf maandag 26 februari

RTL 8 Films: Countdown To Valentine

Veertien februari is het Valentijnsdag. RTL 8 telt af naar deze dag van de liefde. De eerste twee weken van februari kun je daarom elke maandag t/m woensdag wegzwijmelen op de bank met een heerlijke romantische film. Op de planning staan onder andere ‘My Secret Valentine’, ‘Love In Translation’, ‘My One True Love’ en ‘Valentine’s Again’.



Vanaf 5 februari maandag t/m woensdag