Nieuw bij RTL in juni 2023

Laatst geüpdatet op mei 23, 2023 by Redactie

Benieuwd welke programma’s er deze maand bij RTL te zien zijn? Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma’s in de maand juni 2023.

Highlights RTL 4

Ik Weet Er Alles Van

Quiz waarin zes kandidaten onder leiding van Ruben Nicolai vijf dagen tegen elkaar strijden. Elke deelnemer heeft zijn of haar eigen specialisme, maar naast feitenkennis speelt ook mensenkennis een rol. De deelnemers kunnen elkaar uitdagen tot een duel en er valteen groot geldbedrag te verdienen voor de winnaar.



‘Ik Weet Er Alles Van’ is vanaf donderdag 5 juni elke werkdag om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Beste Kijkers

Hilarische panelshow waarin Ruben Nicolai de kijker meeneemt langs de leukste, grappigste en ontroerendste tv-fragmenten van de afgelopen week. Twee teams met wekelijks wisselende bekende Nederlanders gaan onder leiding van teamcaptains de strijd met elkaar aan om de aflevering te winnen. Ze worden in vier spelrondes getest op hun kennis van de tv-fragmenten. Het doel is zoveel mogelijk punten te scoren en naar huis te gaan met de titel ‘Beste Kijker’! Meer informatie volgt later.



‘Beste Kijkers’ is vanaf zaterdag 10 juni werkelijks om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

RENZE

Renze Klamer sluit de zomeravonden op geheel eigen wijze af vanuit de studio in Amsterdam. Renze voert het gesprek van de dag, behandelt de actualiteit en uiteraard is er ruimte voor muziek.



‘RENZE’ is vanaf maandag 26 juni elke werkdag om 22.00 uur te zien bij RTL 4.

Highlights RTL 7

RTL 7 Films: Actie & Spanning

Bij RTL 7 is er deze maand genoeg aanbod voor de liefhebbers van het actie en thriller genre. In juni kijk je o.a naar klassiekers met Nicolas Cage en Daniel Craig in de hoofdrol.

Champions League

De finale van de Champions League komt er weer aan. Gaat het een Italiaans feestje worden, prolongeert Real Madrid de titel of gaat Manchester City voor de primeur? Je ziet het bij RTL 7.

Highlights RTL 8

RTL 8 Films: Weddingweeks

Bij RTL 8 wordt er volop getrouwd in juni, want deze maand staan de films in het teken van de ‘Wedding Weeks’! Van maandag 5 juni t/m woensdag 28 juni staan er dan twaalf tv-premières van romantische tv-films bij RTL 8 op de planning.