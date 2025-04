Nieuw bij RTL in mei 2025

Laatst geüpdatet op april 15, 2025 by Redactie

In mei 2025 te zien bij RTL: ‘Play That Song Again’, ‘De Verraders’, ‘De Moeite Waard?!’ ‘Het Perfecte Plaatje Op Reis’, ‘Ons Kent Ons’, ‘Stars On Stage’, ‘Schiphol Airport’ en meer. Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma’s in de maand mei!

Highlights RTL 4

Play That Song Again

Op zaterdag 3 mei om 20.00 uur



In ‘Play That Song…Again!’ krijgen vier bekende Nederlandse artiesten een legendarisch nummer uit de jaren 80 toegewezen. De opdracht is; voer het nummer met de bijbehorende iconische clip uit in zijn originele vorm en laat de 80’s herleven en ga daarnaast aan de slag om het publiek te verrassen met een remake van de song, geheel in je eigen stijl. In deze grote eenmalige studioshow vol publiek staat de vraag centraal wie de beste remake maakt met de grootste hitpotentie! Dit alles onder leiding van Chantal Janzen en het toeziend oog van een drie koppig panel.

De Verraders

Vanaf vrijdag 9 mei om 20.00 uur



In dit nieuwe seizoen van ‘De Verraders‘, gepresenteerd door Tijl Beckand, woedt in het Franse chateau ‘De Béguin’ een bloeddorstige strijd om een grote zilverschat. Dit seizoen stellen negentien BN’ers alles in het werk om deze gewilde geldprijs te bemachtigen. Onder hen enkele Verraders, meesterlijke manipulatoren, die de groep op slinkse wijze naar hun hand proberen te zetten om zo het zilver voor zichzelf te houden. De overige BN’ers, de Getrouwen, is er dan ook alles aan gelegen om deze Verraders te ontmaskeren voordat het te laat is.

Make Up Your Mind: Eurovision Special

Op zaterdag 10 mei om 20.00 uur



Ben je klaar voor een avond vol glitter, glamour, drag én Eurovision?! Dan zit je goed bij de speciale Eurovisie Songfestival aflevering van Make Up Your Mind! Vier BN’ers strijden om dé queen van de avond te worden en Douze Points van de dragjury te ontvangen. Wie zijn het toch, verstopt achter een dikke laag make-up?! Deze special heeft een spannende twist die de kijker en ons panel zal doen verbazen. Teamcaptains Nikkie de Jager en Fred van Leer worden ditmaal bijgestaan door Paul de Leeuw en songfestivallegende Ruth Jacott. Let the Make Up Your Mind Eurovision Special… begin!!!

De Moeite Waard?!

Vanaf maandag 19 mei om 20.30 uur



In ‘De Moeite Waard?!’ volgen presentator Tijl Beckand en bouwexpert Bob Sikkes onervaren koppels bij het ‘flippen’ van een huis. De deelnemers kopen een woning, gaan het slopen en verbouwen in de hoop deze met winst te verkopen. Hoe pakt het avontuur van de deelnemers uit? Wat heeft het gedaan met hun onderlinge relatie? En bovenal: is er sprake van winst – of toch van verlies? Oftewel, was het allemaal De Moeite Waard?!

Het Perfecte Plaatje Op Reis

Vanaf woensdag 21 mei om 20.30 uur



In deze speciale editie van Het Perfecte Plaatje Op Reis reist presentator Tijl Beckand met acht bekende Nederlanders naar het prachtige Italië. Zij gaan de strijd met elkaar én de camera aan tijdens uitdagende en gevarieerde fotoshoots. De professionele jury bepaalt wie zijn of haar reis mag voortzetten en voor wie het fotografie avontuur stopt. Reis mee naar La Bella Italia voor een nieuw seizoen met Edson da Graça, Irene Moors, Stefan Jurriens, Kim Kötter, Ferri Somogyi, Hila Noorzai, Wim Kieft en Sosha Duysker!

The Floor

Vanaf donderdag 22 mei om 20.30 uur



Spelshow waarin honderd kandidaten het onder begeleiding van presentator Carlo Boszhard tegen elkaar opnemen in quizduels. Elke deelnemer staat op zijn eigen vlak op een gigantische ledvloer. Het doel? De hele vloer veroveren! Wie weet het meest over al die categorieën? Wie weet als enige over te blijven, verovert de hele vloer en loopt weg met maar liefst 100.000 euro?

Ons Kent Ons

Vanaf zaterdag 31 mei om 21.35 uur



Hoeveel procent van Nederland heeft wel eens iets gestolen? Wat vinden we de beste plek om te flirten? En zeg je het eerlijk als je een cadeau krijgt dat je eigenlijk niet mooi vindt? In de panelquiz Ons Kent Ons draait het om wat ons Nederlanders typeert. Onder leiding van de nieuwsgierige Belg Erik van Looy nemen Edson da Graça en Marc-Marie Huijbregts het ook dit seizoen wekelijks op tegen twee wisselende bekende Nederlanders. Wie kent de Nederlanders het best? Opiniepeiler Gijs Rademaker presenteert de resultaten van een grootschalig nationaal onderzoek, terwijl Quinty Misiedjan op straat vraagt naar bijzondere eigenaardigheden en gewoontes van willekeurige voorbijgangers.

Stars On Stage

Vanaf zaterdag 24 mei om 20.00 uur



In ‘Stars on Stage’ gaan bekende Nederlanders de ultieme uitdaging aan om musicalsterren te worden. Het belooft opnieuw een ongekende show vol spektakel en magie te worden. Vele beroemde musicalnummers komen voorbij in adembenemende choreografieën. Elke week moeten de deelnemers een indrukwekkende performance neerzetten die zowel de recensenten als het publiek omverblaast. Met intensieve training en begeleiding worden zij klaargestoomd om hun innerlijke musicalster naar boven te halen. Alleen met doorzettingsvermogen en lef kunnen de deelnemers uitgroeien tot echte musicalsterren. Wie kan de druk aan en wie valt af? De cast bestaat uit een kleurrijk gezelschap van tien bekende Nederlanders: Emma Kok, Everon Jackson Hooi, Gallyon van Vessem, Rayen Panday, Janice Blok, Keizer, Koen Pieter van Dijk, Marco Schuitmaker, Numidia en Patty Brard.

Binnenkort te zien bij RTL 4:

All You Need Is Love Goes Australia

Vanaf zaterdag 12 april om 21.35 uur



In All You Need is Love Goes Australia reist Robert ten Brink naar Australië samen met een grote groep (24 mensen) om de reis van hun leven te maken. Ze zullen herenigd gaan worden met lang gemiste familieleden, geliefden, met ouders, broers, zussen of hun pasgeboren kleinkind. Van Sydney naar Brisbane, Airlie Beach naar Melbourne en Perth. Tegelijkertijd worden er Nederlanders die in Australië wonen naar Nederland gehaald om daar herenigd te worden. Om eindelijk hun dierbaren weer in de armen te kunnen sluiten.

Highlights RTL 5

Schiphol Airport

Vanaf dinsdag 20 mei om 20.30 uur



Schiphol, een van de drukste luchthavens van Europa, heeft 67 duizend mensen in dienst. Die mensen zorgen ervoor dat elk jaar miljoenen reizigers de hele wereld over kunnen vliegen. Om dat voor elkaar te krijgen moet alles perfect gestroomlijnd verlopen, en dat is een uitdaging voor het gepassioneerde personeel van Schiphol. Ook dit seizoen worden floormanager Josée, passenger agents Isabel en Ronald en De Koninklijke Marechaussee gevolgd, die altijd elk probleem proberen op te lossen.

Zeeman Confronteert

Vanaf maandag 26 mei om 20.30 uur



In het nieuwe seizoen van Zeeman Confronteert helpt Thijs Zeeman mensen wiens leven volledig verziekt wordt omdat ze slachtoffer zijn van een stalker, notoire oplichter, beunhaas of andere louche praktijken. Na grondig onderzoek gaat Zeeman de confrontatie met de dader aan met maar één doel: diegene voor eens en altijd te laten stoppen.

Films RTL 7

RTL 7 start deze maand met films die in het teken staan van de Tweede Wereldoorlog. Vanaf donderdag 1 mei tot en met woensdag 7 mei worden spannende klassiekers als The Great Escape naast indringende films als Hacksaw Ridge uitgezonden. Het weekend van vrijdag 9 mei tot en met zondag 11 mei staat in het teken van de succesvolle filmreeks The Transporter met krachtpatser Jason Statham in de hoofdrol.

Vanaf zaterdag 17 mei tot en met vrijdag 23 mei staat RTL 7 geheel in het teken van de jaren ’90 met klassieke blockbusters met actiehelden uit dit decennium. Zo staan Air Force One met Harrison Ford en The Rock met Sean Connery in de planning voor deze knalweek!

Films RTL 8

In aanloop naar Moederdag zendt RTL 8 zendt de feelgoodfilm Mother’s Day (woensdag 7 mei) uit. Jennifer Aniston schittert een week later in de ontroerende komedie Marley And Me (woensdag 14 mei). Patrick Dempsey belandt in een liefdesdilemma als zijn beste vriendin van plan is iemand anders te trouwen in de romantische komedie Made Of Honor (woensdag 21 mei). En Sandra Bullock dwingt Ryan Reynolds om met haar te trouwen in de hilarische hit The Proposal (woensdag 28 mei).