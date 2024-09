Laatst geüpdatet op september 17, 2024 by Redactie

Wat is er nieuw bij RTL in oktober 2024? In oktober strijden zoals vertrouwd tien bekende Nederlanders om de beste foto in ‘Het Perfecte Plaatje’. Ook volgt Ewout Genemans vanaf deze maand de politie in Maastricht en Erik van Looy komt met een gloednieuwe quiz ‘Ons Kent Ons’. In het tweede seizoen van ‘Het Onbekende’ gaan zestien kandidaten onder leiding van Renze Klamer de avontuurlijke reis aan. Kees van der Spek is terug met een nieuwe titel: ‘Kees Van Der Spek Ontmaskert’, waar hij als vanouds de wereld rondreist en spannende avonturen beleeft. Oos Kesbeke zien we terug in ‘De Augurkenkoning’ en Eddy Zoëy en Geraldine Kemper gaan in ‘Five Days Inside’ langs bij bijzondere instellingen en locaties. Oktober bij RTL belooft een maand vol warmte en gezelligheid!

Highlights RTL 4

Humberto

Vanaf maandag 7 oktober om 22.00 uur



Humberto Tan gaat in zijn talkshow het gesprek aan met de hoofdrolspelers uit het nieuws en duikt in de actuele onderwerpen van de dag.

Het Perfecte Plaatje

Vanaf woensdag 16 oktober om 20.30 uur



In ‘Het Perfecte Plaatje’ gaan bekende Nederlanders met een passie voor fotografie de strijd met elkaar aan. Onder leiding van presentator Tijl Beckand strijden ze in alweer het negende seizoen voor het mooiste plaatje. De deelnemers zijn Amara Onwuka, Toine van Peperstraten, Antoinette Hertsenberg, Pauline Wingelaar, Lex Uiting, Floris Göbel, Fenna Ramos, Giovanni van Bronckhorst, Claes Iversen en Loiza Lamers.

Bureau Maastricht

Vanaf dinsdag 22 oktober om 20.30 uur



In ’Bureau Maastricht’ loopt Ewout Genemans een half jaar lang mee met de agenten van de politie in dé hoofdstad van Limburg: Maastricht. Hij volgt zes koppels die hulpdiensten draaien, dag en nacht. Van huiselijk geweld tot een weggelopen hond. Van spannende achtervolgingen in samenwerking met de Belgische politie, tot aan mensen met zelfmoordgedachten en verwarde mensen die met gevaarlijke wapens rondlopen. Ewout leeft in allerlei heftige situaties mee met de agenten en leert zo de mens achter het uniform kennen.

Ons Kent Ons

Vanaf zaterdag 26 oktober om 21.30 uur



Hoeveel procent van de Nederlanders verschoont wekelijks hun bed? En kan iemand ontslagen worden als hij met een volledig getatoeëerd gezicht op het werk verschijnt? In de panelquiz ‘Ons Kent Ons’ draait alles om de typische eigenaardigheden en gewoontes van de gemiddelde Nederlander. Onder leiding van de nieuwsgierige Belg Erik van Looy nemen Edson da Graça en Marc-Marie Huijbregts het wekelijks op tegen twee wisselende bekende Nederlanders. De hoofdvraag: wie kent de Nederlanders het best? Gijs Rademaker presenteert de resultaten van een grootschalig nationaal onderzoek, terwijl Quinty Misiedjan de straat op gaat om de mening van voorbijgangers te peilen.

Het Onbekende

Vanaf donderdag 31 oktober om 20.30 uur



Zestien onbekende Nederlanders maken een avontuurlijke reis die een metafoor is voor het leven. Houden ze vast aan zekerheid of durven ze de controle regelmatig uit handen te geven? Elke aflevering worden er deelnemers geëlimineerd of vallen af.

De twee spelers die uiteindelijk alle dilemma’s, plot-twists en eliminaties weten te overleven, staan in de finale tegenover elkaar waar ze door Renze Klamer het ultieme dilemma voorgeschoteld krijgen. Eén van hen wint uiteindelijk een groot geldbedrag. Aan Renze de taak om de kandidaten continu uit te dagen en te testen.

Highlights RTL 5

Kees Van Der Spek Ontmaskert

Vanaf maandag 7 oktober om 20.30 uur



Kees van der Spek is terug met een nieuwe titel: ‘Kees Van Der Spek Ontmaskert’. Als vanouds reist hij de wereld rond en beleeft hij spannende avonturen. Zo lukt het hem in Polen om een aalgladde oplichter te ontmaskeren die vele Nederlanders beduvelde met valse energiecontracten. Onderzoekt hij in Colombia de mysterieuze omstandigheden waaronder een Nederlander overleed. Op Curaçao staat hij een gepensioneerde man bij die een kwart miljoen verloor aan zijn schoonzoon en in Suriname stuit hij op een dame die vele mensen oplichtte en in verband wordt gebracht met een poging tot kindermoord.

De Beste Slechtste Chauffeur Van Nederland

Vanaf dinsdag 8 oktober om 20.30 uur



Drie oud en twee nieuwe deelnemers, die (nog steeds) een enorm gevaar op de weg zijn, krijgen in een nieuw seizoen van ‘De Beste Slechtste Chauffeur van Nederland’, een tweede kans. Ze worden gekoppeld aan een eigen rij-instructeur. Deze zeer ervaren instructeurs halen alles uit de kast om van de slechtste chauffeurs fatsoenlijke weggebruikers te maken. Zullen ze uiteindelijk slagen voor het rijexamen?

De Augurkenkoning

Vanaf donderdag 10 oktober om 20.30 uur



‘De Augurkenkoning’ is een realityserie over de markante Oos Kesbeke die aan het roer staat van zijn gigantische tafelzuurimperium. Zijn zoons Camiel en Silvian, de augurkenprinsen, moeten worden klaargestoomd om de zaak op termijn over te nemen.

Five Days Inside

Vanaf woensdag 16 oktober om 20.30 uur



In ‘Five Days Inside’ gaan Eddy Zoëy en Geraldine Kemper inside bij bijzondere instellingen en locaties waar je normaal gesproken niet zomaar binnenkomt. Ze verblijven daar vijf dagen en vier nachten. Eddy gaat onder andere naar een transplantatie-instituut en een zorginstelling waar mensen met de ziekte MS wonen. Geraldine verblijft bij een zorgboerderij voor verstandelijke beperkte jongeren in Brabant en bij een opvangplek voor tienermoeders die veiligheid nodig hebben. Cliënten, patiënten, zorgverleners en vrijwilligers nemen Eddy en Geraldine mee in hun dagelijkse werk en leven in de instelling.

Retour Masters

Vanaf maandag 21 oktober, van maandag t/m vrijdag, om 19.30 uur



Dagelijks strijden vier duo’s om de titel ‘Retour Master’. Tijdens een spannende veiling proberen de deelnemers zo goedkoop mogelijk in te slaan, om deze spullen vervolgens weer zo winstgevend mogelijk door te verkopen. Wie weet de beste deals te sluiten, kan werkelijk alles op waarde te schatten en blijkt een geboren handelaar? Ontdek hoe teruggestuurde artikelen een nieuw leven krijgen en hoe fanatieke duo’s alles op alles zetten voor de winst.

Films RTL 7

RTL 7 biedt in oktober een maand vol actie en avontuur. Het eerste weekend draait om Liam Neeson met ‘Honest Thief’ op 5 oktober en ‘The Ice Road’ op 6 oktober. De actie gaat verder met de ‘Kingsman’-films op 8 en 9 oktober en de drie ‘Bad Boys’-films van 12 t/m 14 oktober. Van 22 t/m 24 oktober kun je de ‘Hobbit’-trilogie volgen, terwijl Jason Statham de aandacht trekt met de ‘Mechanic’-films op 26 oktober en de ‘Transporter’-films van 27 t/m 30 oktober. Op 31 oktober sluit RTL 7 de maand af met de Halloween-première van ‘Ghostbusters: Afterlife’ en ‘Hansel & Gretel: Witch Hunters’.

Films RTL 8

In oktober brengt RTL 8 een maand vol romantiek en schattige viervoeters naar het scherm. Voorafgaand aan dierendag op 4 oktober kun je genieten van de tv-premières van ‘Love Unleashed’ op 1 oktober en ‘Like Cats and Dogs’ op 2 oktober. Van 8 t/m 16 oktober zien we vier romantische films met het thema ‘Hartstochtelijke Herfst’. Als opwarmer voor de langverwachte terugkeer van Gooische Vrouwen’ bij Videoland, zendt RTL 8 op 22 en 23 oktober de films van de serie uit.



Beeld: William Rutten