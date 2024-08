Nieuw bij RTL in September 2024

Laatst geüpdatet op augustus 22, 2024 by Redactie

RTL biedt in september 2024 weer volop kijkplezier. Art Rooijakkers spreekt de B&B-eigenaren van afgelopen seizoen in een speciale reünie-aflevering van ‘B&B Vol Liefde’. Leonie ter Braak begeleidt families in ‘Wonen Onder De Zon Voor Minder Dan Een Ton’ bij het verwezenlijken van hun droomhuis in het buitenland. Ruben Nicolai zoekt samen met Klaas Zondervan in ‘De Erfgenaam’ naar ongeclaimde erfenissen. Beau van Erven Dorens ontvangt wekelijks bijzondere gasten in ‘Casa di Beau’. Roxeanne Hazes en Kees Tol zijn de teamcaptains in ‘DNA Singers’, waar ze raden welke bekende Nederlandse artiest familie is van de onbekende zangers. En dertien BN’ers gaan tot het uiterste in ‘De Verraders Halloween’, een avontuur vol list, bedrog en manipulatie. Kortom, er is voor ieder wat wils deze september bij RTL!

Highlights RTL 4

Holland’s Got Talent

Vanaf vrijdag 6 september om 20:00 uur



Vrijdag 6 september start er een nieuw seizoen van Holland’s Got Talent. Op het grootste open podium van Nederland kan al het talent dat ons land rijk is, laten zien wat ze in huis hebben. De presentatie is wederom in handen van Buddy Vedder en Jamai Loman. Of het nu gaat om zang, dans, acrobatiek, of een goochelact alles is mogelijk! Chantal Janzen, Dan Karaty, Edson da Graça en Marc-Marie Huijbregts krijgen als jury weer de meest uiteenlopende acts te zien, welk talent krijgt de Golden Buzzer en wie moet het podium verlaten met 4 rode kruizen?

Reünie B&B Vol Liefde

Donderdag 12 september 20:25 uur



In deze speciale reünie-aflevering van ‘B&B Vol Liefde‘ blikt presentator Art Rooijakkers, samen met alle deelnemers, terug op het afgelopen seizoen. Hoe gaat het nu, een paar maanden later, met de B&B-eigenaren, hun liefdes en alle singles? Wie zijn er nog samen, welke losse eindjes moeten er nog opgelost worden en hoe kijkt iedereen terug op dit grote liefdesavontuur?

Wonen Onder De Zon Voor Minder Dan Een Ton

Vanaf maandag 16 september om 20:25 uur



In ‘Wonen Onder De Zon Voor Minder Dan Een Ton’ laat Leonie ter Braak door heel Europa zien hoe je je buitenlandse woondroom kunt waarmaken voor minder dan een ton. Ze neemt Nederlanders die willen emigreren mee op een verkenningstocht door hun favoriete land, van zonnig Spanje tot uitgestrekt Zweden, om drie betaalbare huizen te bekijken. Inclusief een eventuele verbouwing mag de nieuwe woning niet meer dan 100.000 euro kosten. Ook volgen we Nederlanders die al zo’n huis hebben gekocht en eigenhandig opknappen én bezoekt Leonie elke aflevering mensen hun emigratiedroom al hebben waargemaakt.

De Erfgenaam

Vanaf dinsdag 17 september om 20:25 uur



In De Erfgenaam duikt Ruben Nicolai samen met erfrechtspecialist Klaas Zondervan weer in de wereld van ongeclaimde erfenissen. Tijdens zijn zoektocht naar de erfgenamen komen vaak bijzondere familiegeschiedenissen aan het licht. Hij stelt alles in het werk om oude, verloren objecten weer op de juiste plek terug te brengen.

Casa Di Beau

Vanaf woensdag 18 september 20:25 uur



Vanaf woensdag 18 september ontvangt Beau van Erven Dorens iedere week twee bijzondere gasten op het prachtige Sardinië. In het RTL 4-programma ‘Casa di Beau’ neemt hij zijn gasten mee op pad, met diepblauw water, pittoreske dorpjes, rotspartijen en onbewoonde eilandjes als decor. De ideale setting voor boeiende gesprekken en leuke activiteiten.

DNA Singers

Vanaf donderdag 19 september om 20:25 uur



Is zangtalent erfelijk? Ben je als je de neef van Ilse de Lange of zus van Mart Hoogkamer bent automatisch gezegend met een goede zangstem? In DNA Singers, gepresenteerd door Art Rooijakkers, treden onbekende zangers op die familielid zijn van een bekende Nederlandse artiest. Aan teamcaptains Roxeanne Hazes en Kees Tol de taak om te raden van wie de onbekende op het podium familie is.

De Verraders Halloween

Vanaf zaterdag 28 september om 20:00 uur



In deze Halloween-editie van ‘De Verraders’ schuwen de deelnemers geen enkel middel in de strijd om zoveel mogelijk zilver te verdienen. Dertien BN’ers gaan tot het uiterste in dit bloedstollende, waarbij de kijker wordt meegenomen in het gevecht tussen het goede en kwade. Onder leiding van Frank Evenblij duiken de BN’ers in een avontuur vol list, bedrog en manipulatie. Lukt het de Getrouwen om de Verraders op tijd te ontmaskeren?

Sport RTL 7

Het is de snelst groeiende sport van Nederland: padel. En in september komen de 48 allerbeste spelers ter wereld (m/v) naar Rotterdam Ahoy. RTL 7 is erbij. En jij dus ook. Mis geen moment van deze spectaculaire sport. De halve finales van Premier Padel Rotterdam P1 zijn op zaterdag 14 september te zien vanaf 16:00 uur. De finales op zondag 15 september vanaf 15:00 uur. Uiteraard bij RTL7.

Films RTL 7

In september biedt RTL 7 een reeks topfilms aan. Van zaterdag 14 tot en met vrijdag 20 september draait alles om ‘Stallone vs. Schwarzenegger’ met films als ‘Escape Plan’ en ‘The Expendables’. Van zaterdag 21 tot en met vrijdag 27 september staat Nicolas Cage centraal, met de tv-première van ‘The Unbearable Weight of Massive Talent’ en klassiekers als ‘Con Air’ en ‘The Rock’. Daarnaast zijn er tv-premières zoals ‘Unhinged’ op 2 september, ‘Copshop’ op 4 september, en ‘Bandit’ op 12 september.

Films RTL 8

Bij RTL 8 begint de maand met de Nederlandse romantische komedie ‘Foodies’ 3 september en 4 september ‘Eat Pray Love’ met Julia Roberts. Vervolgens staat van 10 t/m 25 september het thema Recipe for Romance centraal. Elke dinsdag en woensdag zijn er romantische films vol heerlijke baksels en kookgerechten te zien.



Beeld: RTL