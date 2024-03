Nieuw bij TLC in april 2024

Laatst geüpdatet op maart 26, 2024 by Redactie

TLC is dé lifestyle entertainment TV-zender met mooie, ontroerende, en altijd oprechte verhalen over bijzondere en kleurrijke mensen. Durft daarbij altijd een stapje verder te gaan en toont onderwerpen die vaak onbesproken blijven. Kortom, het echte leven, nét even anders bekeken. Dit zijn de highlights bij TLC in april 2024!

Say Yes To The Dress | vanaf donderdag 11 april om 19:30 uur

Randy, zijn team én de aanstaande bruiden maken er weer een bijzonder nieuw seizoen van! Het begint al extra speciaal in de eerste aflevering als de Dorothy, de Director of Sales en Merchandise van Kleinfeld, zelf besluit te trouwen en een zeer emotioneel moment heeft met ontwerpster Estee die voor de perfecte jurk heeft gemaakt. Maar dat zijn niet de enige tranen die vloeien. Als de 42-jarige Lori Hall langskomt met haar enthousiaste entourage wordt het pas echt feestelijk. De aanstaande bruid is acht maanden zwangere en zoekt een jurk die ze straks aankan op de bruiloft als ze baby is geboren. Maar de listige Lori blijkt een verrassing in petto te hebben, waar zelfs Randy niks vanaf weet en die de hele winkel op zijn kop zet. Zegt ze yes tegen the dress of tegen nog veel meer?

> Kijk vanaf donderdag 11 april ook op discovery+

90 Day Fiance: Happily Ever After? | vanaf vrijdag 5 april om 20:30 uur

Is negentig dagen voldoende om te weten dat je voor altijd bij elkaar wilt blijven? En helemaal als je allebei ook nog uit een ander land komt? In een nieuw seizoen van 90 Day Fiance: Happily Ever After? volgen we de levens van enkele internationale geliefden die elkaar het ja-woord gaven na deze korte periode. Rob en Sophie hebben het moeilijk en wonen alweer een tijdje uit elkaar – mede omdat Rob online met andere vrouwen kletste. Toch vinden ze elkaar stiekem nog erg leuk. Geven ze hun relatie nog een tweede kans? Ook Nicol had het moeilijk om in Egypte te wonen met haar kersverse man Mahmoud – maar dan vooral vanwege de andere cultuur. Ze besloot terug te gaan, maar ze konden toch niet zonder elkaar. Nu laat Mahmoud alles achter om bij haar te zijn in Amerika. Kan hun huwelijk daar wel slagen? Kobe en Emily zijn samen erg gelukkig met inmiddels hun twee kinderen. Voor het eerst gaan ze nu samen naar Kameroen om Kobes familie te ontmoeten. En Emily’s ouders gaan mee! Jasmine is ook gelukkig met Gino nu ze inmiddels twee maanden zijn getrouwd, maar ze mist haar eigen kinderen wel. Plan is om die snel over te laten komen, zodat ze een gezin kunnen starten in hopelijk een groter huis. Gino wil ook graag eigen kinderen met Jasmine, maar hij weet nog niet dat zij die mogelijk niet meer kan krijgen. Wat betekent deze boodschap voor hun huwelijk?

> Kijk vanaf vrijdag 5 april wekelijks vooruit op discovery+

Seeking Sister Wife | vanaf dinsdag 23 april om 20:30 uur

Polygamie komt niet alleen in strenggelovige families voor, ook seculiere gezinnen denken er weleens over om hun liefde te delen met meerdere partners. Hoe dat in de praktijk uitpakt, is te zien in een nieuw seizoen van de spraakmakende serie Seeking Sister Wife. Hoe gaat het met Nick Davis en zijn drie vrouwen April, Jennifer en Danielle die zelfs met z’n vieren in een bed van 3,5 meter breed slapen? Er zijn plannen voor een vierde vrouw, al staat Danielle daar nog niet echt om te springen. Garrick en Dannielle Merrifield zijn maar net bekomen van hun mislukte avontuur met de Braziliaanse Roberta die op het laatste moment afhaakte, maar hebben inmiddels al een nieuwe kandidaat op het oog met wie ze graag een gedeelde relatie aangaan: de 26-jarige Natalia uit opnieuw Brazilië. Zijn ze niet bang voor een teleurstellende herhaling? Nieuw in de serie zijn Nailah en Naeem die al vijftien jaar getrouwd zijn en sinds kort denken over polygamie. Het initiatief kwam van Nailah die meent dat haar man opleeft als hij vrouwelijke aandacht krijgt en hem daarom nog iets extra’s wil bieden. Denkt ze er ook zo over als het eenmaal zover is? Bij Ashley en Shane zijn de rollen juist omgedraaid. Ashley gaat op zoek naar een andere vrouw voor haarzelf, omdat ze als biseksueel ook die kant wil ontdekken. Shane steunt haar in haar zoektocht, maar vraagt zich wel af of die andere vrouw ook met hem wil samenwonen.

> Kijk vanaf dinsdag 23 april ook op discovery+