Nieuw bij TLC in augustus 2024

Laatst geüpdatet op juli 26, 2024 by Redactie

Wat is er nieuw bij dé lifestyle entertainment TV-zender TLC in augustus 2024? Onder andere Louisa & Rowan: De Italiaanse Bruiloft, The Bad Foot Clinic, een nieuw seizoen van Serving the Hamptons en nog veel meer. Dit zijn de highlights bij TLC in augustus 2024!

Louisa & Rowan: De Italiaanse Bruiloft | vanaf donderdag 15 augustus om 20:30 uur

De grootste wens van Louisa & Rowan is uitgekomen: het stel is voor de kerk getrouwd! Tien jaar geleden gaven Louisa & Rowan elkaar al eens het ‘ja-woord’, maar wel beiden nog officieel als vrouw, en nog niet voor de kerk. Louisa vindt het – met haar reizigersachtergrond – extra belangrijk om voor de kerk te trouwen. “Lesbisch, homo, trans, wij vinden dat ieder mens dat in de kerk wil trouwen dit moet kunnen doen. Iedereen is een kind van God”, aldus Louisa. Een uitzonderlijk moment dus! Want voor zover bekend is, trouwde nog niet eerder ter wereld een bekend transgender koppel waarvan beide personen zich als trans identificeren. Om dit heugelijke feit te vieren, moet natuurlijk groots uitgepakt worden. Daarom geen bescheiden feestje in Steyl, maar jawel, een heuse droombruiloft mét bijbehorend knalfeest in het land van de liefde: ‘La Bella Italia!’. Met hulp van kennissen zoals Mary Borsato voor de trouwjurk, Hella Huizinga als wedding planner en nicht Johanna als ceremoniemeester loopt alles natuurlijk gesmeerd. Maar zoals we gewend zijn van Louisa & Rowan gaat niets helemaal zonder de nodige uitdagingen… Wel altijd mét de bijkomende hilariteit!

The Bad Foot Clinic | vanaf maandag 5 augustus om 20:30 uur

Problemen aan de voeten kunnen erg vervelend zijn. Niet alleen staan en lopen we er dagelijks op, ook willen we graag dat ze er verzorgd uitzien. In The Bad Foot Clinic helpen Marion Yau en haar man Kenny Siu patiënten met uiteenlopende klachten aan hun voeten, zoals nagelinfecties, wratten, likdoorns, zwemvliestenen, eeltknobbels en wratten. Zo ook Lucy die kampt met de aandoening palmoplantaire keratodermie (PPK) wat ervoor zorgt dat de huidlaag onder haar voeten en handen extra dik is. Het is vooral pijnlijk onder haar voeten, omdat de verdikte huid door het lopen openbarst. De genetische aandoening genezen kan niet, maar ze hoopt wel dat Marion de pijn kan verlichten. Ook Jonathan komt langs met een vergroeide kleine teen die hij al bijna zijn hele leven heeft. Hij schaamt zich ervoor en wil er nu eindelijk iets aan laten doen. Marathonloper Robert hoopt op zijn beurt dat Marion iets kan doen aan zijn zwarte en bruine teennagels die duidelijk het gevolg zijn van het vele hardlopen. Kunnen Marion en Kenny ervoor zorgen dat alle patiënten weer blij hun Londense praktijk uitlopen?

Love During Lockup | vanaf donderdag 22 augustus om 21:30 uur

Hoe is het om een relatie te hebben met iemand die in de gevangenis zit? Na de populaire serie Love After Lockup is er nu Love During Lockup. De gloednieuwe serie volgt zes koppels waarvan de ene helft soms nog jaren moet brommen. Zoals Dalton die een straf van acht jaar uitzit vanwege onder meer inbraak. Hij heeft sinds een half jaar een relatie met Haley die er alles voor over heeft om hem eerder vrij te krijgen en zelfs al 25 duizend dollar (!) heeft uitgegeven aan advocaten en andere zaken voor Dalton. Indie hoopt ook dat haar vriend Harry eerder vrijkomt en raadpleegt daarom een tarotlezer die zegt dat het weleens binnen een maand kan zijn. Indie besluit daarom nu al te verhuizen naar Ohio waar Harrie vandaan komt, tot groot ongenoegen van haar hele familie. Ook Max is helemaal verliefd op Tara die vastzit vanwege drugsbezit. Maar als ze niet op komt dagen tijdens hun eerste videocall, gaat hij twijfelen of hij niet bedonderd wordt. Tai maakt het helemaal bont, want heeft naast haar relatie met de gedetineerde rapper Hottie ook nog contact met circa tien andere gevangenen! Als een andere vrouw zich meldt als dé vriendin van Hottie, breekt de hel los.

Rylan: Football Homophobia and Me | donderdag 1 augustus om 20:30 uur

Waarom heerst er rond het mannenvoetbal nog altijd een homofobe cultuur, waardoor homoseksuele spelers amper voor hun geaardheid durven uit te komen? En waarom is dat anders bij vrouwenteams? De Britse presentator Rylan Clark gaat op zoek naar antwoorden in de documentaire Rylan: Football Homophobia and Me. De homoseksuele Rylan weet als trouwe supporter van West Ham United dat homofobe spreekkoren nog veelvuldig voorkomen, naast de vele haatberichten die er zijn op social media. Voor deze documentaire praat hij met enkele homoseksuele voetballers over hun ervaringen. Onder wie Thomas Hitzlsperger, de voormalige Duits international die na zijn profcarrière bekendmaakte homo te zijn. Hitzlsperger vertelt dat hij dat niet eerder deed vanwege de mogelijke ophef die dat zou veroorzaken. Voetballer Justin Fashanu deed dat wel in 1990 en was daarmee de eerste profvoetballer in Groot-Brittannië die voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Het zorgde voor veel commotie en acht jaar later pleegde hij zelfmoord. Rylan praat met een ex-partner van Fashanu over wat de speler destijds moet hebben doorgemaakt. Arsenal-speelster Jen Beattie vertelt dat het in het vrouwenvoetbal juist helemaal geen issue is en dat ze zich heel vrij voelde om te vertellen over haar homoseksualiteit. Zal het bij de mannen ook ooit zo geaccepteerd worden?

Serving the Hamptons | vanaf donderdag 8 augustus om 22:30 uur

Het is zomer in The Hamptons. Dat betekent dat het personeel van 75 Main terug is voor een paar zwoele maanden van hard werken en hard feestvieren in een nieuw seizoen van Serving the Hamptons. Er zijn nieuwe gezichten en oude rekeningen te vereffenen als de groep zijn intrede neemt in een nieuw luxueus huis van eigenaar Zach. Sam heeft vriendin Noelle meegenomen die haar zegt te willen beschermen tegen de verkeerde invloed van Ethan met wie Sam vorig seizoen nog het nodige liefdesdrama had. De beeldschone Noelle wordt op haar beurt al meteen door menig man bewonderd en zal zeker een hoop harten op hol brengen of breken… Nieuw zijn ook de energieke Joey en de gespierde Keith die meteen goed liggen in de groep. Nieuwkomer Mike is aangesteld als nieuwe chef, wat tot frustratie leidt bij Brogan die nu onder hem zal moeten werken. Jack is gepromoveerd tot manager en zal zijn oude maten dus in de gaten moeten houden. Dat is hard nodig, want er moet ook nog gewerkt worden. Te beginnen met een belangrijk event waar geen fouten gemaakt mogen worden. Zach is vooraf erg duidelijk: niet uitgaan op de avond voor zo’n event, anders vlieg je eruit. Maar over een huisfeestje had hij niks gezegd, waardoor het allemaal toch meteen iets te gezellig wordt en de eerste affaires zich al aandienen.

Me Or The Menu | vanaf zaterdag 17 augustus om 19:00 uur

Zestig procent van alle restaurants mislukt uiteindelijk, net als vijftig procent van alle huwelijken. Toch zijn er koppels die beide statistieken tarten door samen een restaurant te beginnen. In de nieuwe serie Me Or The Menu volgen we vier van deze durfallen die hun relatie op het spel zetten voor de droom van een eigen restaurant. Zoals Kathleen die naast haar baan een foodtruck runt met haar man Nate. Het liefst wil ze fulltime chef worden in haar eigen restaurant, maar ze heeft twijfels of dat wel met Nate kan, aangezien die minder affiniteit heeft met koken en het vooral voor zijn vrouw doet. De 46-jarige Randi zit al 25 jaar in de horeca en runt sinds elf maanden zijn eigen restaurant dat mede gefinancierd is door zijn vrouw Jeanette. De reviews zijn lovend, maar het is wel non-stop werken om de torenhoge investeringen terug te kunnen verdienen. Jeanette support haar hardwerkende man, maar zou ook wel weer eens een avondje samen willen zijn. James en Jessica zitten in een vergelijkbare situatie. Al hun geld gaat naar het restaurant dat James twee maanden geleden gestart is, ook het geld dat ze verdient met haar eigen baan. Tot slot staat ex-militair Nicole op het punt om haar eigen zaak Greenio’s te beginnen met gezonde voeding. Haar man Alan helpt haar graag, maar heeft moeite met het idee dat zij dan zijn baas is, zeker omdat hij dat vanuit zijn Pakistaanse cultuur niet gewend is. Is dit een recept voor een gezonde bedrijfsvoering of voor een relationele ramp?

