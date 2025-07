Nieuw bij TLC in augustus

Laatst geüpdatet op juli 17, 2025 by Redactie

Wat is er nieuw bij dé lifestyle entertainment TV-zender TLC in augustus 2025? Bekijk hier de highlights van TLC in augustus 2025.

Say Yes To The Dress Benelux | vanaf donderdag 21 augustus om 20:30 uur

Fred van Leer verwelkomt weer bijzondere bruiden in een nieuw seizoen van Say Yes To The Dress Benelux. In de eerste aflevering zien we niemand minder dan Natascha Froger (41) die samen met Fred op zoek gaat naar haar droomjurk. Natascha heeft de afgelopen periode hard haar best gedaan om af te vallen en is inmiddels 15 kilo kwijt. Ze is trots op het resultaat en wilt daarom ook een jurk waarbij haar slanke taille goed geaccentueerd wordt. Daarnaast heeft haar toekomstige echtgenoot Matthijs totaal geen weet van haar bezoek aan Fred en wordt het een échte verrassing voor hem wanneer Natascha richting het altaar loopt in een schitterende ‘echte’ trouwjurk. We ontmoeten ook Dilara (27) zij is vanwege chemokuren veel aangekomen en is hierdoor ook haar verloren. Dit beiden zorgt voor flink wat onzekerheid over haar uiterlijk. Fred probeert Dilara zo goed mogelijk bij te staan tijdens de zoektocht naar dé jurk waar zij zich weer prettig en zelfverzekerd in voelt. Van emotionele familiemomenten tot persoonlijke mijlpalen, elke aflevering toont hoe bijzonder het vinden van de perfecte trouwjurk kan zijn. De rest van het nieuwe seizoen zit wederom weer boordevol ontroerende, inspirerende en soms hilarische momenten waarbij Fred af en toe ook weer tussen bruid en zeer kritische bruidsentourages moet springen…

> Kijk vanaf donderdag 21 augustus ook op HBO Max

I Cut Off His Penis: The Truth Behind The Headlines | zaterdag 2 augustus om 21:00 uur

Een even schokkend als gruwelijk nieuwsbericht ging in 1993 de hele wereld over: de Amerikaanse Lorena Bobbitt had de penis van haar man afgesneden en weggegooid uit het raam van haar auto. Het bleek niet de eerste keer dat een vrouw dit bij een man had gedaan en ook zeker niet de laatste. Dat is te zien in de niets verhullende serie I Cut Off His Penis: The Truth Behind The Headlines. Het programma kijkt verder dan deze opvallende amputaties en zoomt ook in op de redenen waarom vrouwen kiezen voor deze zogeheten ‘penicide’. Zo vertelt Lorena Bobbit ruim 30 jaar na dato hoe ze tot deze daad kwam, waarbij een huwelijk vol misbruik en geweld het belangrijkste motief bleek. Ook andere vrouwen vertellen hoe deze zaak hen inspireerde hetzelfde te doen bij hun gewelddadige man. Maar er is ook het verhaal van een man die zomaar slachtoffer werd zonder daarvoor enige aanleiding gegeven te hebben. Ook vertellen experts in deze boeiende serie waarom juist de amputatie van de penis zo tot de verbeelding spreekt en nieuwswaardige impact heeft.

> Kijk nu al op HBO Max

Polyfamily | vanaf donderdag 7 augustus om 21:30 uur

Polyfamily vertelt het verhaal van twee gezinnen die samen lief, leed én het bed delen. Het gaat om Alysia en Tyler die samen getrouwd zijn en inmiddels al vier jaar samenwonen met een ander getrouwd stel: Taya en Sean. Alysia en Tyler hadden al twee kinderen voordat ze aan dit meervoudige liefdesavontuur begonnen en sindsdien hebben zowel Taya als Alysia nog een kind gekregen. De vrouwen hebben elk hun eigen bed waar om de nacht Tyler of Sean bij inkruipt. Zo verdelen ze hun liefde volgens een strak schema waar iedereen happy mee is en waar de kans op jaloezie het kleinst is – al valt het niet mee om de afgunst helemaal te vermijden. Om die reden willen ze ook niet weten wie de vader is van het vijfde kind dat op komst is. Maar kunnen ze dit echt verborgen houden? En wat betekent het als de naam van de daadwerkelijke vader toch uitkomt? Ondertussen zijn er nog de nodige spanningen met ouders en overige familieleden die niet enthousiast zijn over deze vorm van samenleven. De vier doen er alles aan om ‘the quad’ bij elkaar te houden, maar een nieuwe romantische verleiding stelt de kracht van het gezin danig op de proef.

> Kijk vanaf donderdag 11 september ook op HBO Max

90 Day Diaries | vanaf dinsdag 26 augustus om 22:30 uur

Hoe gaat het met de 90 Day-deelnemers die we eerder leerden kennen in deze populaire serie? In een nieuw seizoen van 90 Day Diaries laten ze ons niet langer in spanning. Ze filmen zelf hun eigen leven en geven ons zo een inkijkje in hun hoogte- en dieptepunten. Zoals Chantel die na het tegenvallende huwelijk met Pedro nu weer single is en op zoek naar een nieuwe liefde. Ze onthult dat ze daten lastig vindt, omdat ze zich schaamt voor een grote moedervlek op haar lichaam waar ze nooit eerder over verteld heeft. Robert en Anny zijn in blijde verwachting van een nieuwe aanwinst, maar zijn ook nog verdrietig aangezien ze vorig jaar hun zeven maanden oude zoontje verloren aan een hartziekte. De 65-jarige Jenny woont inmiddels alweer vijf jaar in India met haar man Sumit die dertig jaar jonger is. Ze hebben eindelijk een nieuw appartement gevonden, maar de huur is hoog en Sumit is net zijn baan kwijtgeraakt. Hij vraagt of Jenny niet kan gaan werken, maar daar heeft zijn als pensionaris niet veel trek meer in. Ook de levens van veel andere deelnemers komen voorbij in dit spraakmakende nieuwe seizoen, zoals die van David en Annie, Emily en Kobe, Guillermo en Kara, Rebecca en Zied, Andrei en Elizabeth, Sam en Citra en natuurlijk good old Colt die zijn leven een nieuwe wending wil geven na zijn recente scheiding van Vanessa.

> Kijk vanaf dinsdag 26 augustus ook op HBO Max