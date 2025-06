Nieuw bij TLC in juli 2025

Laatst geüpdatet op juni 25, 2025 by Redactie

Wat is er nieuw bij dé lifestyle entertainment TV-zender TLC in juli 2025? Bekijk hier de highlights van TLC in juli 2025.

Virgins | vanaf donderdag 3 juli om 20:30 uur

Boven de dertig en nog steeds maagd. Dat zorgt doorgaans voor verbaasde en meewarige reacties. De personen in de nieuwe serie Virgins kunnen erover meepraten. Zij zijn al hun hele leven maagd en hebben soms nog niet eens gezoend. Zoals de 34-jarige Alex die nog bij zijn ouders woont en dat als een van de redenen opgeeft waarom hij nooit iemand meeneemt naar huis. Maar ook negatieve ervaringen in zijn jeugd hebben zijn zelfvertrouwen geen goed gedaan. De 37-jarige Sonali werd heel beschermd opgevoed door haar Indiase ouders en mocht nooit op date. Zelf is ze daardoor ook erg voorzichtig om zich open te stellen, al zou ze wel graag iemand ontmoeten die seks, net als zij, als iets heiligs ziet. Ook Deanne is erg terughoudend in het daten met andere mannen. Aan aandacht heeft de aantrekkelijke 35-jarige geen gebrek, maar ze geeft toe dat ze mogelijk té kieskeurig is. Ze is bang dat ze hierdoor weleens haar hele leven maagd zal blijven. De 42-jarige Rhasha kan niet wachten om ontmaagd te worden en zet haar social media-kanaal inmiddels in om de ware te vinden – al wil zij ook wel echt een speciaal iemand. Ook bezoekt ze een sekstherapeut aan wie ze haar wilde fantasieën onthult. Vinden deze late liefdeszoekers eindelijk hun droompartner?

Jay & Pamela | vanaf woensdag 16 juli om 20:30 uur

Jay en Pamela zijn een once-in-a-lifetime liefdesverhaal. De twee geliefden lijden allebei aan een uiterst zeldzame aandoening en woonden ooit duizenden kilometers van elkaar vandaan. Toch wisten ze elkaar te vinden en nu staan ze op het punt te gaan trouwen! Het vrolijke liefdeskoppel kampt met osteogenesis imperfecta (type 3), een erfelijke aandoening waardoor ze erg klein van gestalte zijn en te maken hebben met zeer broze botten. Zo had Jay bij zijn geboorte al gebroken botten, waardoor de dokters hem geen lang leven toedichtten. Toch is Jay inmiddels al 28 en staat hij midden in het leven. Hij werkt als muziekproducent onder de nickname ‘mini producer’. Ook de 30-jarige Pamela leeft tientallen jaren langer dan de artsen dachten en bruist eveneens van de energie. Zij liet haar ouders in Georgia achter om bij Jay te zijn en samen wonen ze nu vier jaar in het huis van zijn ouders. Toch zouden ze graag hun eigen huis willen met meer privacy als ze eenmaal zijn getrouwd.

1000-lb Sisters | vanaf maandag 21 juli om 20:30 uur

De strijdbijl lijkt begraven bij de 1000-lb Sisters. Amanda is terug van haar teleurstellende avontuur naar Florida en woont tijdelijk bij Amy in. Zo heeft ze even een plek om te slapen én kan ze op haar beurt Amy helpen met de kinderen als die er even niet is. Bijvoorbeeld als Amy op stap is met haar nieuwe relatie Brian die ze nu één maand kent, maar met wie ze al meteen grootse plannen heeft en zelfs over nieuwe kinderen heeft gepraat. De andere zussen zijn bang dat ze veel te hard van stapel loopt, maar gunnen haar wel haar plezier. Tammy is trots op de ruim 225 kilogram (!) die ze in de afgelopen jaren is kwijtgeraakt, maar wil nu graag ook haar overtollige huid verwijderd hebben. Daarvoor moet ze wel echt stoppen met vapen, omdat nicotine voor serieuze ontstekingen kan zorgen na de operatie. Het is slechts een van de zorgen die ze dit nieuwe seizoen heeft. Ze loopt ook nog rond met een groot geheim dat ze tot nu toe zelfs voor haar zussen verborgen heeft gehouden en dat ervoor zorgt dat ze zich steeds meer afzondert van hen. Is ze er klaar voor om haar geheim te delen?

7 Little Johnstons | vanaf woensdag 23 juli om 21:30 uur

De grootste kleinste familie van Amerika heeft er een nieuw lid bij nu Elizabeth bevallen is van dochter Leighton. Prachtig nieuws voor Trent en Amber die nu opa en oma worden en voor de andere kinderen die nu oom of tante zijn. Maar voor de kersverse ouders is het wel even wennen met de vele gebroken nachten. Gelukkig krijgen ze voldoende hulp van de overige familieleden, aangezien ze nog thuis wonen. Leigthon kan nu nog de achtste ‘little’ Johnston genoemd worden, maar zal snel de overige Johnstons ontgroeien aangezien ze als enige niet met dwerggroei geboren is. Er is meer te vieren aangezien Trent en Amber 25 jaar getrouwd zijn. De kinderen hebben speciaal voor hen een grote verrassing geregeld. Er zijn echter ook zorgen in dit nieuwe seizoen. Trent kampt met serieuze gezondheidsproblemen en de resultaten van de MRI-scan zien er niet goed uit. Ondertussen keert Anna zich steeds meer af van de familie en gaat Amber in therapie. Het wordt zo in alle opzichten een emotioneel seizoen.

90 Day Fiancé: Happily Ever After | vanaf vrijdag 25 juli om 20:30 uur

In een nieuw seizoen van 90 Day Fiancé: Happily Ever After kijken we hoe het gaat met de koppels uit vorige seizoenen. Hoe gaat het met Darcey die op het punt staat vijftig te worden en dat gaat vieren met haar nieuwe Bulgaarse liefde Georgi die dertien jonger is. De liefde tussen de twee spat er nog vanaf, maar als ze besluiten naar Bulgarije af te reizen, lopen de spanningen toch op. Die zijn er ook bij Guillermo uit Venezuela en Kara die inmiddels drie jaar getrouwd zijn en een zoontje hebben. Kara heeft het gevoel dat ze als kostwinnaar alles moet doen, waardoor de liefde onder druk staat en ze zelfs apart slapen. Voor Gino en Jasmine komen er juist nieuwe liefdes bij. Nadat ze besloten een open huwelijk te gaan voeren, hebben ze beiden een andere liefde gevonden. Is dit juist goed of slecht voor hun relatie? Want samenwonen doen ze inmiddels niet meer. Bij Elizabeth en Andrei lijkt alles goed te lopen na zeven jaar huwelijk en twee kinderen. Maar nu Andrei graag terug wil verhuizen naar zijn geboorteland Moldavië, lopen de spanningen toch op. Wil Elizabeth dit eigenlijk wel echt? Jovi en Yara zijn juist net verhuisd naar Miami en zoeken nog een beetje aansluiting. Die komt er misschien als ze worden uitgenodigd voor de housewarming van Alexei en Loren die net een nieuw huis gekocht hebben en waar Elizabeth en Andrei ook komen. Maar wat een gezellige avond moet worden, loopt uit op een verhitte discussie over uiteraard… de liefde!