Nieuw bij TLC in juni 2024

Laatst geüpdatet op mei 30, 2024 by Redactie

TLC is dé lifestyle entertainment TV-zender met mooie, ontroerende, en altijd oprechte verhalen over bijzondere en kleurrijke mensen. Durft daarbij altijd een stapje verder te gaan en toont onderwerpen die vaak onbesproken blijven. Kortom, het echte leven, nét even anders bekeken. Dit zijn de highlights bij TLC in juni 2024!

90 Day Fiance: Love in Paradise | vanaf vrijdag 7 juni om 22:30 uur

Vier Amerikanen vonden hun geliefde in een paradijselijk buitenland waar de zon bijna altijd schijnt. Van Malta tot Brazilië en van Colombia tot Italië. Zon, zand, zee en zwoele zomeravonden, het lijken de perfecte ingrediënten voor een heerlijke liefde. Maar hoe gaat het als ze hun relatie naar een hoger niveau willen tillen? Dat is te zien in dit spraakmakende nieuwe seizoen van 90 Day Fiance: Love in Paradise ook. Tussen Alex en haar Italiaanse vriend Adriano lopen de onenigheden soms flink op, vooral omdat zijn seksuele wensen een stuk extremer zijn dan wat Alex wil. Ook de Duitse Ani, die op Malta woont, heeft een flinke onenigheid met haar vriendje Kyle die ze na 8 maanden voor het eerst ontmoet. Maar dan vanwege zijn bijzondere hobby als spermadonor, waarmee hij al meer dan 70 kinderen heeft verwekt! Luke heeft zorgen van een andere orde. De 30-jarige mijningenieur annex handelaar betaalde tot nu al meer dan 100.000 dollar aan de luxueuze levensstijl van zijn 19-jarige Colombiaanse vriendin Madelein. Nu hij zijn baan kwijt is – mede doordat hij te veel tijd aan haar besteedde – en diep in de schulden zit, is hij bang dat ze hem niet meer wil. En dan is er nog de 61-jarige Shawn, de hairstylist van vele Amerikaanse beroemdheden. Hij werd verliefd op de jonge Braziliaanse Douglas, die zich echter tijdens hun driejarige relatie als vrouw identificeerde en inmiddels als Alliya door het leven gaat. Kan Shawn net zoveel van Alliya houden als hij van Douglas deed?

> Kijk vanaf vrijdag 7 juni ook op discovery+

My Mum, Your Dad UK | vanaf donderdag 13 juni om 21:30 uur

In het unieke datingprogramma My Mum, Your Dad gaan acht singels van middelbare leeftijd op zoek naar een nieuwe liefde. Ze zijn opgegeven door hun jongvolwassen kinderen die menen dat het tijd wordt dat hun vader of moeder weer eens een leuke relatie krijgt. Maar daarmee is hun rol niet afgelopen! Als ze hun ouders afzetten in het luxueuze landhuis, waar het datingavontuur plaatsvindt, krijgen de kinderen tot hun eigen verrassing te horen dat zij deel van het avontuur worden. De zonen en dochters mogen namelijk in een nabijgelegen huis alle bewegingen van hun ouders volgen via beveiligingscamera’s. Ja, álle bewegingen! Van de uitspraken die hun ouders doen over de andere kandidaten tot de avances en meer… Daarbij hebben de kinderen tijdens het programma een sturende rol én moeten zij aan het eind hun goedkeuring geven aan de mogelijke match van hun ouders. Een tikkeltje cringe vinden ze het wel om hun ouders zo te zien, maar het biedt ook een unieke kans om ze een handje te helpen in hun nieuwe liefdesleven.

> Kijk vanaf donderdag 13 juni ook op discovery+

Botched Bariatrics | vanaf dinsdag 18 juni om 21:30 uur

Operaties tegen overgewicht zijn niet zonder risico. Van de ruim 500.000 bariatrische operaties die in de VS worden uitgevoerd, krijgt liefst tien procent te maken met serieuze complicaties zoals misvormingen aan het lichaam of andere pijnlijke bijwerkingen. Het nieuwe programma Botched Bariatrics volgt enkele van deze patiënten die kampen met de gevolgen van zo’n mislukte operatie en voor wie er geen andere uitweg is dan een nieuwe ingreep. De 46-jarige Latoya is een van hen. Zij is altijd zwaarlijvig geweest, maar kon daar goed mee leven. Toen ze op haar 31e zwanger was en een keizersnede kreeg, zagen de artsen een levensgevaarlijke aandoening in haar darmen waardoor een operatie noodzakelijk was. Aanvankelijk leek dat goed te gaan, totdat zich ineens een enorme zak vormde van circa 5 kilo onder haar lichaam die nu als de pendule van een klok tussen haar benen bungelt. Met alle pijn, ongemak en schaamte van dien. Kunnen de specialisten uit het programma haar helpen met deze fysieke en psychische last?

> Kijk vanaf dinsdag 18 juni ook op discovery+

My 600Lb Life: Where Are They Now | vanaf maandag 24 juni om 20:30 uur

In de afgelopen vijftien jaar werden in het programma My 600Lb Life maar liefst 135 personen met extreem overgewicht geholpen door een bariatrische operatie. Het was hun allerlaatste hoop om hun leven weer terug te kunnen krijgen. De wetenschap zegt helaas dat minder dan vijf procent van deze patiënten op hun streefgewicht blijft, de rest valt terug in oude eetpatronen. In My 600Lb Life: Where Are They Now volgen we een aantal deelnemers aan het programma over een langere periode. Hoe gaat het met ze na de operatie? Kunnen zij hun eetverslaving blijvend onder controle houden? Dat dit zelfs binnen één huishouden kan verschillen, is te zien bij het verhaal van Nathan en Amber in de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen. Nathan woog maar liefst 275 kilogram en was afhankelijk van de zorg van Amber die zelf eigenlijk ook te zwaar was, nadat ze al eens een bariatrische ingreep had gehad. Als ze Dr. Nowzaradan bezoeken, stelt hij voor dat niet alleen Nathan aan zijn gewicht gaat werken, maar ook Amber. Samen kunnen ze elkaar zo stimuleren. Waar Nathan grote sprongen maakt, blijft Amber worstelen met haar gewicht. Kunnen ze beiden hun strijd tegen overgewicht winnen?

> Kijk vanaf maandag 24 juni ook op discovery+