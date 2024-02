Nieuw bij TLC in maart 2024

Laatst geüpdatet op februari 19, 2024 by Redactie

TLC is dé lifestyle entertainment TV-zender met mooie, ontroerende, en altijd oprechte verhalen over bijzondere en kleurrijke mensen. Durft daarbij altijd een stapje verder te gaan en toont onderwerpen die vaak onbesproken blijven. Kortom, het echte leven, nét even anders bekeken. Dit zijn de highlights bij TLC in maart 2024!

Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks | vanaf donderdag 21 maart om 22:00 uur

In de zesdelige vervolgserie The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks horen we voor het eerst Natalia’s kant van het verhaal. Ze vertelt gedetailleerd hoe ze de periode heeft ervaren en heeft eveneens een geëmotioneerde ontmoeting met haar voormalige adoptievader Michael Barnett over de wederzijdse beschuldigingen. Ook is er nieuw bewijs- en beeldmateriaal – samen met een reeks nieuwe theorieën en getuigenissen van betrokkenen die nog niet eerder gehoord zijn. Zoals gepensioneerde FBI-agenten die destijds de zaak hebben onderzocht, een tandarts die ooit het gebit van Natalia bekeek (en nog de foto’s heeft!) en genetische experts die helpen de ware leeftijd van Natalia te bepalen. Opvallend zijn de foto’s die ze nog bewaard hebben van de kleine Natalia terwijl ze samen met hun toen eveneens 6-jarige dochter speelde en waarbij Natalia overduidelijk net haar bovenste melktanden gewisseld heeft… Komt dan nu eindelijk de echte waarheid naar boven?

The Bad Skin Clinic | vanaf maandag 4 maart om 22:30 uur

Huidspecialist Dr. Emma Craythorne pakt steeds meer uitdagende huidaandoeningen aan in een nieuw seizoen van The Bad Skin Clinic. Zoals bij Yvonne die geboren is met de zeldzame genetische aandoening, waardoor de huid van haar handen en voeten zo dik is dat haar man extreme en gevaarlijke maatregelen gebruikt om deze steeds te verwijderen. Yvonne heeft al tientallen jaren geen medische behandeling gehad en vraagt Dr. Emma om een laatste hulp. Ook Lisa hoopt dat Dr. Emma haar kan bevrijden van de donkere, wratachtige laesies waar ze al meer dan dertig jaar last van heeft en die niet alleen haar huid, maar ook haar zelfvertrouwen erg heeft aangetast. Het is een van de ernstigste gevallen van seborroïsche keratose die Dr. Emma ooit heeft gezien, dus het zal geen snelle oplossing zijn. En zo zijn er nog talloze andere bulten, lipomen, tumoren en huidaandoeningen die Dr. Emma tegenkomt in dit andermaal ontroerende seizoen. En er is een aparte Big Body Special aangezien zwaar overgewicht ook een enorme impact heeft op de huid. Het kan de oorzaak zijn van sommige huidaandoeningen en kan andere huidaandoeningen erger maken dan ze anders zouden zijn. Het maakt dit nieuwe seizoen opnieuw boeiend en leerzaam tegelijk.

22 Kids and Counting | vanaf woensdag 6 maart om 21:30 uur

Met 22 kinderen zijn The Radfords verreweg het grootste gezin van Groot-Brittannië. Terwijl ze ooit dachten bij drie te stoppen, bleef de teller oplopen. De vraag die dan ook in ieders gedachte zit: worden het nog meer? Sue en Noel Radford bespreken deze optie serieus in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 22 Kids and Counting als een bevriend stel langskomt, dat zelf ook veel kinderen heeft. Als ze de beslissing uiteindelijk genomen hebben, maken ze het bekend aan de kinderen, van wie de meeste nog thuis wonen. Hoe reageren zij op het nieuws? Naast het runnen van het grote gezin, is Noel ook erg druk met zijn Pie Company die een extra piek heeft sinds corona-lockdowns voorbij zijn. Gelukkig krijgt hij hulp van dochter Chloe, maar ze kunnen de bestellingen maar amper bijbenen. Noel heeft grootse plannen om zijn bedrijf naar een hoger niveau te tillen, maar wil ook eerst wat fitter worden. Hij was ooit een fanatiek marathonloper, maar kan nu amper een simpel rondje joggen. Het wordt tijd om weer eens zijn gezondheid prioriteit te geven. Ondertussen besluit single mom Millie om met haar dochter Ophelia op zichzelf te gaan wonen en heeft Luke een opzienbarende mededeling.

The Flipping El Moussas | vanaf zondag 10 maart om 19:00 uur

Tarek en Heather Rae El Moussa werken samen in Tareks flipping business. Tarek heeft al honderden huizen opgeknapt voor verkoop en Heather heeft een achtergrond in de makelaardij. In The Flipping El Moussas combineren ze hun krachten, met als bijkomend voordeel dat ze zo lekker veel tijd samen hebben. Het eerste project dat ze samen aanpakken, is meteen een extra bijzondere. Het gaat om een huis in de heuvels van Los Angeles dat Tarek ongezien gekocht heeft voor 2,1 miljoen dollar. Bij een eerste inspectie zijn er meteen wat tegenvallers, zoals twee van de vier slaapkamers die eigenlijk niet meer dan een grote inloopkast zijn en een vrij laag plafond in de woonkamer. Het uitzicht daarentegen over Los Angeles – inclusief de beroemde Hollywood-letters – maakt daarentegen veel goed. Met een flinke investering van nog eens een half miljoen knappen ze de gedateerde woning helemaal op in de hoop het toch nog met een flinke winst te kunnen verkopen.

My 600-LB Life | vanaf maandag 11 maart om 20:30 uur

Het nieuwe seizoen van My 600-LB Life volgt de levens van zeven personen in de strijd tegen hun extreme overgewicht. Zoals Krystal in de eerste aflevering die nu 36 jaar is en meer dan 275 kilogram weegt. Ze staat op het punt te gaan trouwen met haar verloofde Damian, maar wil de bruiloft pas doorzetten als ze er zeker van is dat hij niet haar verzorger hoeft te blijven de rest van hun leven. Ze maakt daarom een trip van vier dagen om op bezoek te gaan bij Dr. Nowzaradan in Houston in de hoop dat ze voor een maagoperatie in aanmerking kan komen. Dat kan alleen als ze eerst aantoont dat ze haar eetpatroon kan doorbreken, waarbij ze op eigen kracht vijftig kilogram moet verliezen in twee maanden tijd. Geen gemakkelijke opgave voor iemand voor wie eten altijd ‘een vorm van liefde’ is geweest. “Voedsel oordeelt niet en is er altijd voor je”, legt ze uit in deze ontroerende aflevering, waarin ze ook vertelt dat ze als kind al gepest werd vanwege haar gewicht, waardoor ze juist weer meer ging eten. Ze weet dat ze deze negatieve cirkel moet doorbreken, omdat ze anders niet meer lang meer een moeder voor haar kinderen kan zijn.

My Strange Addiction: Still Addicted? | vanaf dinsdag 19 maart om 20:30 uur

Het eten van wc-papier of kattenhaar, drinken van je eigen urine of slapen met een blazende haardroger naast je hoofd, sommige mensen houden er wel heel eigenaardige gewoontes op na. En hoe lang hou je zoiets vol? De serie My Strange Addiction: Still Addicted? heeft na tien jaar een nieuwe ontmoeting met enkele van de meest opmerkelijke gevallen van destijds. Eet Lisa nog steeds het haar van haar eigen kat op? Zeker – het enige verschil is dat ze nu vier katten heeft in plaats van een! En hoe gaat het met de extreem lange nagels van Ayanna? En met Nathaniel die een zeer intieme relatie had met zijn auto ‘Chase’ en hem voortdurend likte en kuste? Is Chase nog in zijn leven? Ook nieuwe verslavingen komen voorbij, zoals die van Kinah die dagelijks vier rollen wc-papier eet en naar eigen zeggen verzot is op de crunchy structuur. Een onschuldige gewoonte of zorgwekkende verslaving? Doktoren en psychologen schijnen hun licht op deze zaken en leggen de mogelijke gevaren uit. Als Kinah hoort dat wc-papier veel kankerverwekkende chemicaliën bevat, schrikt ze wel even. Maar is het alarmerend genoeg om haar opmerkelijke verslaving te beëindigen? En hoe zit het met de personen die verslaafd zijn aan het eten van rauw vlees, het schuim van autozittingen of het drinken van de moedermelk van hun eigen vrouw?

90 Day Diaries | vanaf donderdag 21 maart om 21:30 uur

Hoe gaat het met de stellen uit eerdere afleveringen van het populaire programma 90 Day Fiancé. In een nieuw seizoen van 90 Day Diaries krijgen we een intiem inkijkje in hun dagelijkse hoogte- en dieptepunten. Onder meer bij Ariela en Biniyam die worstelen met hun relatie sinds ze naar Las Vegas zijn verhuisd. Ariela vindt dat ze alles in het huisouden moet doen en weinig support en aandacht van Biniyam krijgt, waardoor ze zelfs twijfelt of ze wel met hem verder wil. Bij Patrick en Thaís, die ook in Las Vegas wonen, gaat het juist fantastisch nu ze in een nieuw huis wonen zonder broer John en ook nog een baby op komst hebben. Emily en Kobe zijn dolgelukkig dat ze eindelijk samenzijn nadat ze twee jaar gescheiden waren door coronaregels. Met inmiddels twee schattige kinderen, lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Toch worstelt Emily met haar lichaamsgewicht sinds de zwangerschappen en zou ze wel wat meer intimiteit willen met Kobe. Voor Kim breekt een heel nieuwe fase aan sinds ze definitief met ‘Soyaboy’ Usman gebroken heeft. Hoewel ze officieel vrienden blijven, verbrandt ze toch ritueel alle foto’s van hem om klaar te zijn voor een nieuwe zoektocht naar een nieuwe liefde!

