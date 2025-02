Nieuw bij TLC in maart 2025

Laatst geüpdatet op februari 27, 2025 by Redactie

Wat is er nieuw bij dé lifestyle entertainment TV-zender TLC in maart 2025? Bekijk hier de highlights van TLC in maart 2025.

The Baldwins | vanaf woensdag 5 maart om 21:30 uur

Het leven van acteur Alec Baldwin kende de afgelopen periode vele hoogte- en dieptepunten. Nu is er de realityserie The Baldwins waarin we een bijzonder inkijkje krijgen in zijn persoonlijke leven dat hij leidt met zijn vrouw Hilaria en hun zeven kinderen. Hoe is het om zo’n groot gezin op te voeden, terwijl je midden in de schijnwerpers staat? Gedurende het seizoen trakteren The Baldwins ons op grappige momenten aan de keukentafel, openhartige gesprekken over mentale gezondheid en hun steeds veranderende opvoedstijl. Terwijl er in de eerste aflevering ook onzekerheid in de lucht hangt over Alecs aanstaande rechtszaak. Alec en Hilaria proberen hun emoties in balans te houden en het leven van hun kinderen zo stabiel mogelijk. De serie laat verder mooi zien hoe het is om een Baldwin te zijn: chaotisch, hilarisch, vermoeiend, maar vooral vol liefde. We zien daarnaast hoe Alec en Hilaria als koppel fungeren en hoe ze elkaar steunen bij uitdagingen die op hun pad komen. Met zeven kinderen is er in huize Baldwin nooit een saaie dag, maar ondanks alle drukte omarmen Alec en Hilaria het gezinsleven met een energie die aanstekelijk is. Ze laten zien hoe mooi het kan zijn om een buitengewoon gezin te vormen.

> Kijk vanaf woensdag 5 maart ook op HBO Max

90 Day Fiance | vanaf vrijdag 7 maart om 20:30 uur

Het populaire programma 90 Day Fiance keert terug met een gloednieuw seizoen. De 11,4 miljoen kijkers wereldwijd die vorig jaar keken, kunnen zich opmaken voor drie nieuwe stellen, drie oude bekenden én een kersvers throuple! Nieuw is Stevi die verliefd raakte op de Iraanse Mahdi aan wie ze online Engelse les gaf. Nadat ze elkaar één week in het echt zagen, besloten ze voor een K1-visum te gaan met het plan te trouwen. De 59-jarige Mark werd op zijn beurt verliefd op het 34-jarige Franse model Mina die in Parijs woont. Ze hebben al een dochter van twee en besluiten nu samen te gaan leven in de VS. Maar daarvoor moet Mina wel tijdelijk haar 9-jarige zoon achterlaten in afwachting van zijn visum. Ondertussen twijfelt Marks eerste dochter aan de ware intenties van Mina. En dan is er nog Gregory uit New York die tijdens zijn trip aan Oeganda verliefd raakte op Joan. Joan is een directeur van een NGO, terwijl Gregory nog thuis woont bij zijn overbezorgde moeder en geen stabiel inkomen heeft. Is dit een gezonde basis voor een vaste relatie? Nieuw in dit seizoen is ook het throuple Matt, Amani en Any. Matt en Amani lijken het perfecte leven te leiden: twee aantrekkelijke personen die al tien jaar getrouwd zijn met twee dochters en een prachtig huis in San Diego. Toch missen ze iets in hun relatie. Amani is biseksueel, waardoor zij en Matt nu samen onderzoeken of een polyamoreuze relatie zou kunnen werken. Ze werden samen verliefd op de Mexicaanse Any, een single-moeder en exotische danseres. Na een jaar daten, willen ze met Any in de VS gaan wonen, maar om een K1-visum te krijgen zullen Matt en Amani eerst moeten scheiden… Verder kijken we in dit nieuwe seizoen hoe het gaat met eerdere stellen: Shekinah & Sarper, Shawn & Alliyan en Jessica & Juan.

> Kijk vanaf vrijdag 7 maart ook op HBO Max

My Mum, Your Dad UK | vanaf donderdag 13 maart om 21:30 uur

Acht singles van middelbare leeftijd beginnen aan een avontuurlijk datingexperiment, waarbij ze de controle deels uit handen geven aan hun kinderen. In dit nieuwe opwindende seizoen van My Mum Your Dad UK zijn de ouders dit keer wél op de hoogte dat hun kinderen volledig meekijken vanaf videoschermen in het nabijgelegen gebouw. En dat de kinderen dus meebeslissen over de stappen die hun ouders zetten op hun nieuwe liefdespad. Vindt Clare (53) eindelijk de ware na een mislukt huwelijk van 25 jaar? En wordt dat misschien wel Andy (50) die zelf zegt niet goed met dates te zijn? Of Danny (49) die zijn zelfvertrouwen een beetje verloor na zijn laatste relatie. Jenny (51) heeft volgens zoon Malachi nooit de juiste beslissingen genomen wat betreft mannen en hij hoopt dat ze dat nu wel doet. Zou dat David (53) kunnen zijn die zijn leven opgaf om als single-ouder voor zijn kinderen te zorgen? Maria (51) is al acht jaar single en dochter Livia gunt haar eindelijk een nieuwe liefde, al is het maar omdat ze dan zelf straks met een gerust hart het huis kan verlaten. Vicky (50) is ook al tien jaar single, omdat ze het na de emotionele scheiding veiliger vond om alleen te zijn. Maar nu is ze toch klaar voor een nieuwe partner. Is de aantrekkelijke Christian (46) misschien iets voor haar? Zijn zoon Lucas heeft alvast een typisch zoon-advies voor hem: don’t be cringy!

> Kijk vanaf donderdag 15 mei het hele seizoen op HBO Max

Body Bizarre | vanaf maandag 17 maart om 20:30 uur

Het nieuwe seizoen van Body Bizarre vertelt de even bijzondere als moedige verhalen van mensen die leven met een vaak mysterieuze aandoening. Zoals de Indiase man met een tumor van 30 kilogram aan zijn lichaam, de 15-jarige jongen met de ernstige huidzieke epidermolysis bullosa of de 5-jarige Harper Foy die kampt met Harlequin Ichthyosis, een zeldzame aandoening waarbij de huid tien keer sneller slijt dan bij anderen. Maar het nieuwe seizoen begint met het ontroerende verhaal van de Siamese tweeling Erika en Eva Sandoval, waarbij de ouders de moeilijke beslissing namen om ze los van elkaar te laten halen, met het risico een of beide kinderen te verliezen. Ze geloofden echter dat het de beste manier was om de kinderen het onafhankelijke leven te geven dat ze verdienen. Deze eerste aflevering vertelt over de buitengewone veerkracht van de tweeling en volgt de inmiddels tienjarige zusjes terwijl ze aan hun nieuwe leven als gescheiden zussen beginnen.

> Kijk vanaf maandag 14 april het hele seizoen op HBO Max