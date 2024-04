Nieuw bij TLC in mei 2024

Laatst geüpdatet op april 25, 2024 by Redactie

TLC is dé lifestyle entertainment TV-zender met mooie, ontroerende, en altijd oprechte verhalen over bijzondere en kleurrijke mensen. Durft daarbij altijd een stapje verder te gaan en toont onderwerpen die vaak onbesproken blijven. Kortom, het echte leven, nét even anders bekeken. Dit zijn de highlights bij TLC in mei 2024!

Roy Donders Altijd Wat Bijzonders | vanaf woensdag 22 mei om 20:30 uur

Roy Donders komt terug met een nieuw seizoen van Roy Donders Altijd Wat Bijzonders. In de realityserie worden de bekende Tilburger Roy en zijn vriendin Michelle op de voet gevolgd in hun bedrijvige bestaan. In het succesvolle eerste seizoen van de serie zagen kijkers onder meer de gender reveal party, de babyshower voor Michelle en hoe dochtertje Romi uiteindelijk ter wereld kwam. In dit nieuwe seizoen laat het stel zien hoe de voormalige kliniek van Roy wordt omgetoverd tot een luxe ‘wellness & spa suite ’, wordt de eerste verjaardag en de doop van dochtertje Romi gevierd, wordt er gewerkt aan Roy’s biografie en zien we of er uiteindelijk ook echt B&B-gasten verwelkomd kunnen worden in hun Tilburgse paleisje.

> Kijk vanaf woensdag 22 mei ook op discovery+

Take My Tumor | vanaf dinsdag 7 mei om 21:30 uur

De aangrijpende serie Take My Tumor volgt de levens van mensen die kampen met een extreme, zeldzame of levensbedreigende tumor op hun lichaam. Zoals Alexandra die een tumor van 10 kilo heeft die van haar nek tot haar middel loopt. Of Charmaine, een vrouw uit Trinidad, die lijdt aan een van de meest extreme gevallen van neurofibromatose die ooit is gezien. De tumoren bedekken elke centimeter van haar lichaam en belemmeren inmiddels ook haar vermogen om te ademen en te slikken. Omdat haar leven in gevaar is, is haast geboden bij een operatie. Ook voor Amy is haast geboden vanwege de tumor op haar rug. Ze heeft deze meer zeventien jaar laten groeien en nu ze eenmaal de beslissing genomen heeft om er iets aan te laten doen, hoort ze dat het misschien wel te laat is. De artsen in deze ontroerende serie doen er in elk geval alles aan om haar en alle anderen te helpen.

> Kijk vanaf dinsdag 7 mei ook op discovery+

Down Home Fab | vanaf zondag 12 mei om 19:00 uur

Chelsea en Cole DeBoer schudden de interieurwereld op met gedurfde ontwerpen in de nieuwe serie Down Home Fab. Het designduo uit South Dakota houdt ervan om hun cliënten uit hun comfortzone te halen door een renovatie net even wat anders te doen dan wat standaard is. Denk koeienvellen op de grond, zwarte keukenkastjes en elementen van goud en koper. Chelsea is de gedurfde designer voor wie niks te gek is – en die haar eigen stijl omschrijft als ‘South Dakota Glam’ – Cole is de projectmanager en aannemer die het allemaal mogelijk moet maken. Samen zijn ze getrouwd en hebben ze vier kinderen, van wie de oudste uit een eerdere relatie van Chelsea. Hun eerste klant is de weddingplanner van hun eigen bruiloft die haar gewone woning een look wil geven die een stuk spannender is dan wat het nu is. Laat dat maar aan Chelsea over, die niet schroomt om de piano zwart te verven en een vloerbedekking van antiloopprint in de zithoek te leggen. Merkwaardig? Wacht maar tot je het totale plaatje ziet en laat je net zo positief verrassen als de eigenaren van het huis.

> Kijk nu alvast op discovery+

Outdaughtered | vanaf woensdag 15 mei om 21:30 uur

De vijfling van The Busby’s wordt groter en groter en dat brengt een hoop nieuwe uitdagingen met zich mee in het nieuwe seizoen van Outdaughtered. Nu Ava, Olivia, Hazel, Riley en Parker inmiddels acht zijn en zich opmaken voor de vijfde klas, blijkt dat ze nog niet allemaal de juiste leesvaardigheid hebben. Dat betekent: meer samen lezen voor het slapen gaan. Maar als Danielle deze taak aan Adam overlaat, eindigt het eerder in een kussengevecht dan in serieuze leestijd. Het is een terugkerende zorg van Danielle dat ze het gevoel heeft dat zij alle verantwoordelijke zaken moet regelen, terwijl Adam als ‘grootste kind van het huis’ vooral de leuke vader wil zijn. Zeker nu de opgroeiende kinderen zich allemaal anders ontwikkelen is er volgens Danielle eigenlijk nog meer tijd en aandacht nodig dan toen ze allemaal nog in de luier zaten. En dan is er ook nog de 12-jarige Blayke die niet vergeten mag worden. Plus de eigen boetiek van Danielle natuurlijk, waar ze druk mee is en waarvoor ze net in de eerste schoolweek de stad uit moet voor een belangrijke beurs. Ze hoopt dat Adam de zorgtaken op zich kan nemen, maar die staat zelf voor een belangrijke fotoklus die mogelijk precies op de eerste schooldag valt. Kunnen ze het allemaal nog handelen worden ze nu pas echt outdaughtered?

> Kijk vanaf woensdag 15 mei ook op discovery+

Bride & Prejudice: The Forbidden Weddings | vanaf zaterdag 25 mei om 21:00 uur

Huwelijken leiden niet altijd tot happiness. Zeker niet als er ouders zijn die de huwelijkspartner van hun kind niet accepteren. Bijvoorbeeld omdat de partner homo is, te vrijgevochten of gewoon in de ogen van de ouders niet goed genoeg. In het nieuwe seizoen van Bride & Prejudice: The Forbidden Weddings volgen we weer zes koppels die te maken hebben met streng veroordelende ouders, maar die toch hun droomhuwelijk willen doorzetten. Om beide kampen nader tot elkaar te brengen, worden de stellen én hun ouders uitgenodigd in een speciaal retreat waar ze drie weken lang samenzijn en ook familietherapie krijgen. Zoals Hank en zijn conservatieve ouders die zijn grote liefde Lily niet accepteren, omdat zij volgens hen een ‘controlerende feministische veganist’ is. Of Seyat wiens moeder een complete afkeer heeft van zijn vriendin Jess die op haar beurt maar niet kan begrijpen wat ze fout doet. Ange staat voor de lastige opgave om haar strenggelovige vader te overtuigen dat ze wel degelijk lesbisch is en echt graag met haar vriendin Dylan wil trouwen. Het zijn stuk voor stuk delicate kwesties, waarbij de emoties van alle kanten hoog oplopen. Is drie weken genoeg om de lucht te klaren, zodat de bruiloften in goede harmonie doorgang kunnen vinden met álle ouders erbij?

> Kijk vanaf zaterdag 25 mei ook op discovery+